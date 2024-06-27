Глава киевского режима приехал в Брюссель подписывать соглашение по безопасности с Евросоюзом

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Глава киевского режима приехал в Брюссель подписывать соглашение по безопасности с Евросоюзом

Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.

Зеленский собирается подписать с руководителями Евросоюза соглашение по гарантиям безопасности. В соответствии с данным документом, все 27 стран-участниц Евросоюза должны дать обязательства по оказании Украине широкой поддержки в сфере безопасности, вне зависимости от любых институциональных изменений.

Кроме того, глава киевского режима планирует принять участие в заседании Евросовета. Нет никаких сомнений, что он опять будет клянчить военную и финансовую помощь со стороны государств Евросоюза, рассказывая о риске победы России в случае отсутствия поддержки Запада.

На самом деле, все подобные соглашения по гарантиям безопасности, в том числе и те, которые Зеленский ранее подписал с ключевыми европейскими государствами, в реальности ничего Украине не гарантируют. Ни одна из этих стран в соответствии с этими соглашениями не берет на себя обязанность оказывать Украине прямую поддержку в случае вооруженного конфликта, заступаться за нее при нападении и так далее.

Фактически соглашения закрепляют и так уже имеющуюся практику – обучение украинских военнослужащих, передачу вооружений, боеприпасов и военной техники, и так далее. Поэтому можно скорее говорить о пропагандистском, а не практическом эффекте подобных соглашений.
5 комментариев
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  1. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    0
    Сегодня, 14:14
    круто,
    сейчас начнут массово появляться главы режимов народных республик в прибалтике, каталонии, шотландии
    глава нового государства ТЕХАС - оказывается так можно (!)
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 14:17
      Похоже настал момент, когда кровавого шута следует обнулить, а не надеется на то, что он нелегитимный и его подписи ничего для нас не значат. soldier
    2. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Romario_Argo
      глава нового государства ТЕХАС

      Удивитесь, на этих выборах чуть Брэндон Эррера не победил в Техасе.... но прикол в том, что считаю, что он выйграл... потому что понятно что закрутили гайки, он набрал 49,96% почти50 Карл!!! Оружейный блогер и собственно занимается оружейкой.
      Цитата: Romario_Argo
      оказывается так можно (!)
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 14:43
    подписать с руководителями Евросоюза соглашение по гарантиям безопасности

    У зеликокса нечем в туалете чтоли подтираться? Ни для чего друго эта бумажка и не годится... как и резолюции оон lol
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Enceladus
      У зеликокса нечем в туалете чтоли подтираться? Ни для чего друго эта бумажка и не годится... как и резолюции оон

      Это же очередная перемоха ! Европа с нами ! Запад ним поможет !