Сегодня глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в столицу Бельгии Брюссель. Об этом сообщают украинские средства массовой информации.Зеленский собирается подписать с руководителями Евросоюза соглашение по гарантиям безопасности. В соответствии с данным документом, все 27 стран-участниц Евросоюза должны дать обязательства по оказании Украине широкой поддержки в сфере безопасности, вне зависимости от любых институциональных изменений.Кроме того, глава киевского режима планирует принять участие в заседании Евросовета. Нет никаких сомнений, что он опять будет клянчить военную и финансовую помощь со стороны государств Евросоюза, рассказывая о риске победы России в случае отсутствия поддержки Запада.На самом деле, все подобные соглашения по гарантиям безопасности, в том числе и те, которые Зеленский ранее подписал с ключевыми европейскими государствами, в реальности ничего Украине не гарантируют. Ни одна из этих стран в соответствии с этими соглашениями не берет на себя обязанность оказывать Украине прямую поддержку в случае вооруженного конфликта, заступаться за нее при нападении и так далее.Фактически соглашения закрепляют и так уже имеющуюся практику – обучение украинских военнослужащих, передачу вооружений, боеприпасов и военной техники, и так далее. Поэтому можно скорее говорить о пропагандистском, а не практическом эффекте подобных соглашений.

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