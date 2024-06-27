Губернатор Белгородской области: город Шебекино частично обесточен после атаки БПЛА ВСУ
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Сегодня украинские формирования опять атаковали территорию российской Белгородской области с применением беспилотной авиации. О последствиях атак сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как отметил руководитель региона, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по двум населенным пунктам Шебекинского городского округа. К счастью, никто из мирных жителей при атаках дронов не пострадал.
В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино
- написал глава региона.
Кроме того, в поселке Шамино беспилотник противника атаковал грузовой автомобиль. В результате атаки были повреждены кабина, остекление и кузов машины. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники экстренных и оперативных служб региона, подчеркнул губернатор.
Ранее губернатор Гладков объявлял о ракетной опасности в городе Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе. Он призвал граждан пройти в укрытия и подвалы. Спустя непродолжительное время был дан сигнал об отбое ракетной опасности. Также ранее сообщалось, что над самим Белгородом был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, пострадавших при этом не было.
В течение суток противник обстреливал с помощью артиллерии и атаковал беспилотниками целый ряд населенных пунктов в различных районах Белгородской области. Только по Шебекинскому городскому округу были выпущены 14 дронов-камикадзе, по Грайворонскому городскому округу – 7 беспилотников, по Белгородскому району – 4 беспилотника.
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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