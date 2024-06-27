Губернатор Белгородской области: город Шебекино частично обесточен после атаки БПЛА ВСУ

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Губернатор Белгородской области: город Шебекино частично обесточен после атаки БПЛА ВСУ

Сегодня украинские формирования опять атаковали территорию российской Белгородской области с применением беспилотной авиации. О последствиях атак сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил руководитель региона, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по двум населенным пунктам Шебекинского городского округа. К счастью, никто из мирных жителей при атаках дронов не пострадал.

В городе Шебекино в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории промышленного предприятия. Есть повреждения линии электропередачи, без света частично остаются жители города Шебекино

- написал глава региона.

Кроме того, в поселке Шамино беспилотник противника атаковал грузовой автомобиль. В результате атаки были повреждены кабина, остекление и кузов машины. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники экстренных и оперативных служб региона, подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Гладков объявлял о ракетной опасности в городе Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе. Он призвал граждан пройти в укрытия и подвалы. Спустя непродолжительное время был дан сигнал об отбое ракетной опасности. Также ранее сообщалось, что над самим Белгородом был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, пострадавших при этом не было.

В течение суток противник обстреливал с помощью артиллерии и атаковал беспилотниками целый ряд населенных пунктов в различных районах Белгородской области. Только по Шебекинскому городскому округу были выпущены 14 дронов-камикадзе, по Грайворонскому городскому округу – 7 беспилотников, по Белгородскому району – 4 беспилотника.
7 комментариев
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  1. Alien From Звание
    Alien From
    +3
    Сегодня, 14:26
    Власти похоже живут в параллельном мире am
    1. Alien From Звание
      Alien From
      +6
      Сегодня, 14:27
      Защитили Донбасс получили удары по себе. Идиотский сюрреализм am
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 14:40
        Защитили Донбасс получили удары по себе. Идиотский сюрреализм

        Вообще то Донбасс наш, а не сам по себе.
        А вот то, что не просчитали ходы англосаксов это очень плохо.
        При такой протяжённой границе как у нас нужно было не закрывать глаза на разворовывание бюджета под проекты Роснано и им подобным и не уповать на письменные (устные) договорённости с врагами, а делом заниматься.
        Теперь вот приходится с кровью и болью пытаться наверстать упущенное. hi
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 14:43
    Гражданское население России надо эвакуировать из приграничной полосы с Украиной...пока удары наносят БПЛА ВСУ...через месяц по некоторым приметам удары начнут наносить Ф-16 французскими бомбами, американскими ракетами...возможно уже на большую глубину.
    Видно что ситуация с обстрелами гражданских ухудшается...и улучшение обстановки как то не прогнозируется.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 14:51
      При таких темпах развития через год население Москвы придется эвакуировать за Урал.
    2. Alien From Звание
      Alien From
      0
      Сегодня, 15:03
      Уважаемый Лёха! Вдумайтесь!, насколько это ВСЁ авантюра, плюс беззубые (понятно какие) 87 процентные am
  3. fsvlad Звание
    fsvlad
    +4
    Сегодня, 14:44
    К подобным новостям из Белгорода все, увы, привыкли. Отдувается один губернатор.
    А Кремлю - до лампочки..