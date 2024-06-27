Украинские источники: Будапешт требует признать Закарпатье традиционно венгерским

Украинская пресса утверждает, что требования Будапешта признать традиционно венгерским весь Закарпатский регион, в настоящее время являющийся областью Украины, вошли в список требований относительно соблюдения прав венгерского населения. Без выполнения этих требований Венгрия отказывается поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.При этом отмечается, что венгерские власти ссылаются на данные проведенной в 2001 году на Украине переписи населения, согласно которым доля этнических венгров превышала 10% от населения Закарпатья. Будапешт требует, чтобы присвоение региону соответствующего статуса произошло автоматически, без проведения голосования местными советами.Ранее руководство Евросоюза официально одобрило все условия Венгрии, касающиеся Закарпатья и внесло их в рамочный проект документа о начале процесса евроинтеграции Украины. Как сообщает глава венгерского МИД Петер Сийярто, тогда как ранее некоторые государства Евросоюза отказывались соглашаться на условия Будапешта, в настоящее время Брюссель в полном объеме одобрил выдвинутые Киеву Венгрией требования.По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт настаивает на восстановлении отнятых у закарпатских венгров после госпереворота 2014 года прав на сохранение собственной национальной идентичности, использования родного языка и обучения на родном языке. Сийярто также подчеркнул, что Киев продолжает ущемлять права этнических венгров на Украине.

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