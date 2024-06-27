Украинские источники: Будапешт требует признать Закарпатье традиционно венгерским

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Украинские источники: Будапешт требует признать Закарпатье традиционно венгерским

Украинская пресса утверждает, что требования Будапешта признать традиционно венгерским весь Закарпатский регион, в настоящее время являющийся областью Украины, вошли в список требований относительно соблюдения прав венгерского населения. Без выполнения этих требований Венгрия отказывается поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

При этом отмечается, что венгерские власти ссылаются на данные проведенной в 2001 году на Украине переписи населения, согласно которым доля этнических венгров превышала 10% от населения Закарпатья. Будапешт требует, чтобы присвоение региону соответствующего статуса произошло автоматически, без проведения голосования местными советами.



Ранее руководство Евросоюза официально одобрило все условия Венгрии, касающиеся Закарпатья и внесло их в рамочный проект документа о начале процесса евроинтеграции Украины. Как сообщает глава венгерского МИД Петер Сийярто, тогда как ранее некоторые государства Евросоюза отказывались соглашаться на условия Будапешта, в настоящее время Брюссель в полном объеме одобрил выдвинутые Киеву Венгрией требования.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт настаивает на восстановлении отнятых у закарпатских венгров после госпереворота 2014 года прав на сохранение собственной национальной идентичности, использования родного языка и обучения на родном языке. Сийярто также подчеркнул, что Киев продолжает ущемлять права этнических венгров на Украине.
6 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 14:57
    [Будапешт настаивает на восстановлении отнятых у закарпатских венгров после госпереворота 2014 года прав на сохранение собственной национальной идентичности, использования родного языка и обучения на родном языке.]

    Недалеко и то время, когда Будапешт потребует и земли Закарпатья в свои границы.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 15:01
      Ну допустим Будапешт много не потребует,а вот амбициозная Румыния,на которую делает ставку ЕС во главе с Францией уже вплотную взялась за поглощение Молдовы ,а значит и Приднестровья.В случае успешной реализации этого плана для Румынии откроется возможность претендовать не только на Бессарабию,но и на Буджак,Одессу,в случае успешной реализации чего Западу уже не будет нужна никакая Украина,её место займёт Румыния.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 14:58
    доля этнических венгров превышала 10% от населения Закарпатья

    Однако не хило если это так как пишут, но всё же мало, что бы к Венгрии присоединить.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:59
    требования Будапешта признать традиционно венгерским весь Закарпатский регион, в настоящее время являющийся областью Украины, вошли в список требований относительно соблюдения прав венгерского населения.

    А вот это уже серьезно... Если режим Зеленского подпишется под этим, венгры в случае чего завсегда смогут ввести свои войска на территории официально признанные венгерскими... Поляки и румыны, а ваши требования где...??? Занимайте очередь пока не поздно... good
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 14:59
    Начался дележ шкуры неубитой свиньи ...пока только на уровне СМИ
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 15:00
    Нашли, с кем договариваться.. Опыт нашего обожаемого гаранта типа не убедителен?