СБУ сообщила о задержании в Одессе семерых блогеров якобы за срыв мобилизации

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СБУ сообщила о задержании в Одессе семерых блогеров якобы за срыв мобилизации

В Одессе Службой безопасности Украины (СБУ) были задержаны семеро человек, являющихся блогерами. Об этом сообщила сама украинская спецслужба в социальных сетях.

По утверждению украинской контрразведки, задержанные якобы занимались срывом мобилизационных мероприятий, а также передавали данные о местах нахождения территориальных центров комплектования в некие «Telegram-каналы ФСБ».

Как сообщает СБУ, блогеры снимали видео и публиковали фейки о военнослужащих ВСУ и сотрудниках ТЦК. Также они распространяли в сети места нахождения блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп территориальных центров комплектования, тем самым предупреждая одесситов о том, где им не стоит находиться, чтобы не попасть в руки сотрудников ТЦК и не отправиться на фронт.

Трое блогеров, утверждают украинские контрразведчики, передавали данные о территориальных центрах комплектования в Одессе в пророссийский Telegram-канал, аудитория которого насчитывает более 200 тысяч человек. Еще четверо блогеров писали посты о раздаче повесток. Один из них также вел свой собственный Telegram-канал.

Сейчас все блогеры находятся под стражей, с ними работают следователи. Страшно представить, каким пыткам могут подвергнуться эти несчастные в застенках СБУ, учитывая те деяния, в которых их обвиняют представители киевского режима. В любом случае, сам факт подобной деятельности блогеров свидетельствует о том, что на Украине нарастает общее недовольство сложившейся ситуацией. Действия сотрудников ТЦК лишь усугубляют это недовольство населения.
4 комментария
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 14:51
    Действия сотрудников ТЦК лишь усугубляют это недовольство населения.

    Жечь автомобили ТЦК это ещё не "недовольство населения"... Вот когда самих ТЦКашников эти "блогеры" жечь начнут, вот это и будет самое настоящее "недовольство"...am
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 14:52
    Ну,пожалейте,раз страшно представить каким пыткам их подвергнут.Это к авторам этой статьи.А мне жалко погибших детей на пляже в Севастополе,а не здоровых мужиков,наверняка попивавших пивко,когда горел Дом Профсоюзов 2 мая 2014....Жалко блин стало,блогеров...До которых наконец дошло..Хотя лично я в этом сомневаюсь
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 14:54
    Страшно представить, каким пыткам могут подвергнуться эти несчастные в застенках СБУ

    Допросы будут...с избиениями 1,2,3 степени, голодовками, шантажом и прочими методами...у бандеровцев в этом опыт большой.
    1. ALARI Звание
      ALARI
      0
      Сегодня, 15:00
      А зачем избивать они сами все расскажут. что они такое знают что будут своим здоровьем рисковать. а через недельку отправятся в окопы добровольцами.