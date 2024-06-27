В Одессе Службой безопасности Украины (СБУ) были задержаны семеро человек, являющихся блогерами. Об этом сообщила сама украинская спецслужба в социальных сетях.По утверждению украинской контрразведки, задержанные якобы занимались срывом мобилизационных мероприятий, а также передавали данные о местах нахождения территориальных центров комплектования в некие «Telegram-каналы ФСБ».Как сообщает СБУ, блогеры снимали видео и публиковали фейки о военнослужащих ВСУ и сотрудниках ТЦК. Также они распространяли в сети места нахождения блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп территориальных центров комплектования, тем самым предупреждая одесситов о том, где им не стоит находиться, чтобы не попасть в руки сотрудников ТЦК и не отправиться на фронт.Трое блогеров, утверждают украинские контрразведчики, передавали данные о территориальных центрах комплектования в Одессе в пророссийский Telegram-канал, аудитория которого насчитывает более 200 тысяч человек. Еще четверо блогеров писали посты о раздаче повесток. Один из них также вел свой собственный Telegram-канал.Сейчас все блогеры находятся под стражей, с ними работают следователи. Страшно представить, каким пыткам могут подвергнуться эти несчастные в застенках СБУ, учитывая те деяния, в которых их обвиняют представители киевского режима. В любом случае, сам факт подобной деятельности блогеров свидетельствует о том, что на Украине нарастает общее недовольство сложившейся ситуацией. Действия сотрудников ТЦК лишь усугубляют это недовольство населения.

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