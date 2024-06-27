В ходе группового удара поражены аэродромы противника, подготавливаемые к размещению истребителей F-16 - Минобороны
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности. В утренней атаке приняли участие крылатые ракеты морского базирования, аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», а также беспилотники. Целью удара выступили аэродромы противника, подготавливаемые к размещению американских истребителей F-16. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести ожесточенные бои с противником в Харьковской области, за прошедшие сутки продвижения вперед не зафиксировано, идут встречные бои в Волчанске и под Липцами. Одновременно нанесено поражение формированиям 42-й, 57-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й и 127-й бригад теробороны в районах Волчанск, Нескучное и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы FH-70, три гаубицы Д-30.
На остальных направлениях без значительных изменений, войска потихоньку двигаются вперед практически по всей линии фронта, новые населенные пункты пока не освобождались, хотя заходы в них есть. Имеются успехи в районе Раздоловки, под Часовым Яром, в районе Очеретино. Продолжаются бои за Торецк.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу - 1765 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один бронетранспортер и одна БМП, 30 единиц различного автотранспорта; по артиллерии - три гаубицы М777, четыре гаубицы Д-20, семь Д-30, по одной «Мста-Б», FH-70, М198 и М119, пушка МТ-12 «Рапира», две САУ «Гвоздика». Четыре склада артиллерийских боеприпасов, пять полевых складов боеприпасов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: три пусковые установки РСЗО HIMARS, гаубица М777, гаубица FH-70 и САУ «Гвоздика».
Средствами ПВО сбито два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 62 беспилотника, четыре зенитные управляемые ракеты «Patriot» и два реактивных снаряда HIMARS.
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