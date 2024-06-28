Фотографируй и идентифицируй технику врага: бельгийская компания разработала мобильное приложение для военных
1
После начала украинского конфликта поле боя изменилось основательно, превратившись в многомерную арену за счет широкого внедрения робототехники и искусственного интеллекта. Это вызвало настоятельную необходимость обновления оперативной практики и военных доктрин.
Бельгийская компания IDDEA, работающая в сфере цифрового дизайна и инженерных приложений, предлагает новый продукт MEGA-Army. Данное приложение, рассчитанное для мобильных устройств, позволяет пользователям загружать фотографии военной техники и получать подробную информацию об их типах, происхождении и возможностях.
Это жизненно важно для разведки и боевых операций, где быстрая и точная идентификация техники врага может критически повлиять на тактические и оперативные решения
- поясняют в компании.
Как указывается, приложение работает на основе ИИ, который отвечает за распознавание изображений. Его использование даёт возможность даже слабо подготовленному бойцу определить тип угроз, с которыми он может столкнуться.
На данный момент ничего не говорится о возможном интересе военных к этому продукту. Однако об этом приложении активно пишет ряд западных ведущих изданий, которые специализируются на военной тематике.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация