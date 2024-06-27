В Кремле прокомментировали публикацию Reuters о том, будто бы лидер КНДР распорядился об отправке северокорейских военных на Донбасс

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В Кремле прокомментировали публикацию Reuters о том, будто бы лидер КНДР распорядился об отправке северокорейских военных на Донбасс

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын якобы лично распорядился отправить северокорейских военных на Донбасс пока для ведения строительно-восстановительных работ, но не исключено, что в дальнейшем и для участия в конфликте на стороне ВС РФ. Об этом сообщает агентство «Рейтер» (Reuters) со ссылкой на южнокорейский телеканал Chosun.

По данным телеканала, уже в июле Пхеньян перебросит на территорию бывших украинских регионов Донбасса, подконтрольных России, инженерные войска. Это подразделения Корейской народной армии (КНА), которые, оказывая помощь другим государствам, одновременно обеспечивают Северную Корею валютой. Сейчас данные войска находятся в Китае, сообщает Chosun.



Ранее немецкий журналист Юрген Наудитт сообщил, что по полученной им информации, Ким Чен Ын отправит инженерные подразделения Корейской народной армии (КНА) для помощи ВС РФ. Корейские инженеры и строители якобы помогут в восстановлении освобожденных городов на бывших украинских территориях.

При этом на Западе не исключают, что Пхеньян не ограничится отправкой только инженерных войск. Ряд экспертов полагают, что военнослужащие КНА могут непосредственно участвовать в боевых действиях на стороне российской армии. А вот присутствие в рядах ВСУ тысяч западных наемников, в том числе из числа «ушедших в отпуск или отставку» кадровых военнослужащих стран НАТО и всяческих военных инструкторов, естественно, на Западе воспринимается как нечто нормальное.

В свою очередь, немецкая газета Bild, которая, к слову, даже в ФРГ считается бульварной, утверждает, что на сегодняшний день КНДР якобы тайно поставила России почти два миллиона артиллерийских снарядов, ракет для РСЗО и, возможно, даже баллистические ракеты. Участие северокорейских частей в военных действиях станет новым этапом эскалации конфликта, считают в немецком издании.

Запад очень напряженно следит за растущим военно-политическим партнерством РФ и КНДР, которое вышло на совершенно новый по масштабам и качеству уровень после недавнего визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Тогда в ходе переговоров лидеров двух стран было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, подразумевающее в том числе оказание военной помощи друг другу в случае внешней агрессии.

Между тем информацию об отправке инженерных войск из КНДР прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего неизвестно об отправке Северной Кореей в Донецк строительно-инженерных бригад. В свою очередь, отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что за этой информацией «определенно необходимо внимательно следить».
23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 15:02
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Reuters: лидер КНДР якобы распорядился об отправке северокорейских военных на Донбасс

    интересно сам Ким Чен Ын об этом знает? laughing
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 15:07
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      интересно сам Ким Чен Ын об этом знает?

      Знает, из западных СМИ. laughing lol
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 15:07
      При этом на Западе не исключают, что Пхеньян не ограничится отправкой только инженерных войск.

      Всё пока на уровне слухов... Запад глубоко заблуждается по поводу северокорейских инженерных войск... Кореец вооруженный строительной лопаткой сам по себе уже воин, а если ему ещё и автомат дать...??? angry
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 15:30
        Цитата: Lev_Russia
        Кореец вооруженный строительной лопаткой сам по себе уже воин, а если ему ещё и автомат дать...???

        ...а ещё в Союзе есть спецвойска - так им даже оружие не выдают, только лопаты! Стройбат называются...
        p.s. А сапёрная лопатка здорово нас в Сталинграде выручила...
    3. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +2
      Сегодня, 15:36
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      интересно сам Ким Чен Ын об этом знает? laughing

      А как же. Он уже распорядился расстрелять из зенитных пушек всех допустивших утечку информации. Chosun не даст соврать. smile
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 15:38
        ....а на кого не хватит беприпаса от ЗУ , видимо отправят в сторону США на ракетах «Пуккыксон 4 А» good
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +6
    Сегодня, 15:02
    Для получения боевого опыта, почему бы и нет good
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:09
      Цитата: marchcat
      Для получения боевого опыта, почему бы и нет good

      Я тоже не против, но это всё выдумки западных СМИ.
  4. Alien From Звание
    Alien From
    +3
    Сегодня, 15:09
    Для стройки своих гастеров хватает. В новостях сегодня читал, их 12 с лишним миллионов, половина которых не знает РУССКИЙ язык. Спасибо мудрому батюшке.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +6
      Сегодня, 15:21
      Как раз вот этих, "своих гастаров", вместе с семьями было бы разумно заменить на рабочих из КНДР, к обоюдному удовольствию сторон, если своей раб-силы действительно не хавает. Корейским рабочим, в отличие от басмачей, преподают правильную историю, где россия - друг. 11 мнл шаурмастеров пригодятся у себя дома. Хорошо если треть из них тут на стройке работает.. остальные заняли вполне себе доходные сектора, качают права, фигурируют в криминальных сводках и тп, за что в самом деле мудрому батюшке-гроссмейстеру-сервитуту большой рахмет.
  5. ALARI Звание
    ALARI
    +3
    Сегодня, 15:09
    Даже если это так, то зачем скрывать или мы не имеем право использовать любые методы в достижении своих целей.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:12
    Счаз сестра ,Ким Чен Эна выскажет по полной программе.Она в МГИМО не училась.
  7. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -2
    Сегодня, 15:14
    На западе новости пенсионерки пишут. Сидят кости моют и придумывают.
    Я бы пригласил корейцев с 170мм орудиями и РСЗО крупного калибра и выдал бы им участок фронта.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:24
      Я бы пригласил корейцев с 170мм орудиями и РСЗО крупного калибра и выдал бы им участок фронта.

      насколько мне известно, в КНДР нет понятия строитель, а есть военный строитель...
      поэтому, им что строить, что из РСЗО... все едино!
  8. ескела Звание
    ескела
    0
    Сегодня, 15:16
    Ну это может быть вброс что бы посмотреть на реакцию и т.д .Так что вполне может и реализоваться эта идея.
  9. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:16
    митрий Песков заявил журналистам, что ему ничего неизвестно об отправке Северной Кореей в Донецк строительно-инженерных бригад

    Ну, Песков ясен пень, 10 раз поклонится. 20 раз извинится перед белым хозяином.
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:22
    Запад через СМИ ,С Корею подтаскивают к войне. Есть или нет этих войск ,снарядов ,ракет ,но подается инфа именно от свидетеля
    1. isv000 Звание
      isv000
      -1
      Сегодня, 15:36
      Цитата: APASUS
      Запад через СМИ ,С Корею подтаскивают к войне. Есть или нет этих войск ,снарядов ,ракет ,но подается инфа именно от свидетеля

      У КНДР стратегически ценное географическое положение, потому за них вступятся и Россия и Китай, а тех поддержит Иран. Военный союз этих стран станет ночным кошмаром для "гегемона", так что тот не станет рыпаться, зассыт...
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 15:41
        Цитата: isv000
        так что тот не станет рыпаться, зассыт..

        Тут немного другая ситуация. Тут идет нагнетание обстановки и запад должен выстроить мнение ,он должен быть жертвой .
        Как с Израилем . Там теперь можно расстреливать на площадях стариков и женщин с детьми ,это все ради мира и освобождения заложников ,пусть эти площади будут даже в ЮАР
  11. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 15:26
    Все у нас есть, только вот строителей не хватает, надо завозить, при этом завозить из самой далекой точки, из которой их только можно взять.
  12. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 15:29
    У нас почему-то этого многие боятся, но видимо пословица про лучше умру гордым но голодным вшита ещё с тех времён!
  13. Alexey RA Звание
    Alexey RA
    0
    Сегодня, 15:34
    Об этом сообщает агентство «Рейтер» (Reuters) со ссылкой на южнокорейский телеканал Chosun.

    Это примерно как освещать события в секторе Газа исключительно по данным израильских СМИ.
  14. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:53
    Надеюсь хоть они если примут участие не будут хвостоголовых в плен брать, а то сюр какой то, укрооккупанты пришли убивать на нашу землю а наши бисер перед ними будут метать.