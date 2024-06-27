В Кремле прокомментировали публикацию Reuters о том, будто бы лидер КНДР распорядился об отправке северокорейских военных на Донбасс

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын якобы лично распорядился отправить северокорейских военных на Донбасс пока для ведения строительно-восстановительных работ, но не исключено, что в дальнейшем и для участия в конфликте на стороне ВС РФ. Об этом сообщает агентство «Рейтер» (Reuters) со ссылкой на южнокорейский телеканал Chosun.По данным телеканала, уже в июле Пхеньян перебросит на территорию бывших украинских регионов Донбасса, подконтрольных России, инженерные войска. Это подразделения Корейской народной армии (КНА), которые, оказывая помощь другим государствам, одновременно обеспечивают Северную Корею валютой. Сейчас данные войска находятся в Китае, сообщает Chosun.Ранее немецкий журналист Юрген Наудитт сообщил, что по полученной им информации, Ким Чен Ын отправит инженерные подразделения Корейской народной армии (КНА) для помощи ВС РФ. Корейские инженеры и строители якобы помогут в восстановлении освобожденных городов на бывших украинских территориях.При этом на Западе не исключают, что Пхеньян не ограничится отправкой только инженерных войск. Ряд экспертов полагают, что военнослужащие КНА могут непосредственно участвовать в боевых действиях на стороне российской армии. А вот присутствие в рядах ВСУ тысяч западных наемников, в том числе из числа «ушедших в отпуск или отставку» кадровых военнослужащих стран НАТО и всяческих военных инструкторов, естественно, на Западе воспринимается как нечто нормальное.В свою очередь, немецкая газета Bild, которая, к слову, даже в ФРГ считается бульварной, утверждает, что на сегодняшний день КНДР якобы тайно поставила России почти два миллиона артиллерийских снарядов, ракет для РСЗО и, возможно, даже баллистические ракеты. Участие северокорейских частей в военных действиях станет новым этапом эскалации конфликта, считают в немецком издании.Запад очень напряженно следит за растущим военно-политическим партнерством РФ и КНДР, которое вышло на совершенно новый по масштабам и качеству уровень после недавнего визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Тогда в ходе переговоров лидеров двух стран было подписано соглашение о стратегическом партнерстве, подразумевающее в том числе оказание военной помощи друг другу в случае внешней агрессии.Между тем информацию об отправке инженерных войск из КНДР прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему ничего неизвестно об отправке Северной Кореей в Донецк строительно-инженерных бригад. В свою очередь, отвечая на соответствующий вопрос, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что за этой информацией «определенно необходимо внимательно следить».