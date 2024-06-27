Турецкая пресса: ВС Турции считают себя одной из самых подготовленных к Третьей мировой войне армий мира

16
Турецкая пресса: ВС Турции считают себя одной из самых подготовленных к Третьей мировой войне армий мира

Вооруженные силы Турции являются динамично развивающимися, они готовы к любым сценариям развития событий, в том числе и в глобальном масштабе. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в министерстве обороны Турции.

По утверждению источника в турецком военном ведомстве, сейчас министерство обороны занимается модернизацией всех существующих планов в контексте новых вызовов и рисков в сфере безопасности. При этом Турцию источник рассматривает как одну из самых подготовленных к этим вызовам стран.



Никто, в первую очередь Турция, не хочет такой мрачной картины, как Третья мировая война, но важно подчеркнуть, что наша армия готова к любому сценарию

- подчеркнул источник в турецком военном ведомстве.

В настоящее время турецкие вооруженные силы, сообщает источник телеканала, участвуют в многочисленных операциях в различных регионах, занимаются миротворческой деятельностью, совершенствуют свою логистику. Поэтому турецкие вооруженные силы и готовы к Третьей мировой войне в большей степени, чем армии большинства других стран мира.

Напомним, что численность вооруженных сил Турции составляет 355 тысяч человек. В стране действует призывная система комплектования вооруженных сил, а в военное время на военную службу могут быть призваны как мужчины 16-60 лет, так и женщины 20-46 лет, способные носить оружие. Подразделения турецкой армии участвуют в ряде региональных конфликтов в Сирии и Ираке, проводят операции против курдских повстанцев на собственной территории.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 15:09
    Какие то дешевые заявления и умозаключения. Третья мировая без ядерного оружия не мыслима. А 10 ядерных взрывов в Турции отобьет туркам всякое желание что либо делать. Только забиться куда то и выжить.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 15:36
      Возможно в ВС Турции и не подозревают о ядерном оружии, если такое выдают. fool
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +7
    Сегодня, 15:10
    ВС Турции считают себя одной из самых подготовленных к Третьей мировой войне армий мира

    Самые подготовленные к третьей мировой это крысы, клопы и тараканы... Турки к кому себя больше относят...??? Эрдоган так больше на таракана похож...
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 15:10
    турецкие вооруженные силы и готовы к Третьей мировой войне в большей степени,

    Я так понимаю что Турция как член НАТО будет воевать с нашей страной в ТМВ...или есть другой глобальный противник у Турции.
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    Сегодня, 15:11
    Им там то и дело ребята с девками, правда не в тапках, в кроссовках, подкидывают. А тут ну прямо а-ля Вермахт образца сороковых.)
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +2
    Сегодня, 15:11
    Ну пусть считают дальше. Что бы так считать и далее нужно столкнуться с Израилем и Ираном в регионе.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 15:18
    Окраина тоже считала себя таковой - самой сильной. В принципе теперь Турция действительно самая сильная в европе. В европе она правда только западной частью Стамбула
  7. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 15:19
    А против кого вы собрались воевать в Третьей мировой войне ? Вот тут сильно будет зависеть судьба
  8. a_2573 Звание
    a_2573
    +1
    Сегодня, 15:20
    К 3 мировой лучше всего готовы тараканы и крысы. Им вообще все ровно и прекрасно)))
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 15:20
    У них национальная идея Великого Турана никуда не делась, расширить территории за счёт соседей под шумок точно возьмутся. Так что ни то готовы именно к этому
  10. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 15:27
    Любой "источник" из политуправления так заявит при обсуждении заказной статьи .
  11. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 15:30
    Нуууу в январе 2022 года, наше МО, тоже считало себя готовым.
  12. Rom8681 Звание
    Rom8681
    -1
    Сегодня, 15:34
    Мы, тоже себя так считали, по крайней мере Шойгу так говорил
  13. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 15:46
    Подразделения турецкой армии участвуют в ряде региональных конфликтов в Сирии и Ираке, проводят операции против курдских повстанцев на собственной территории.
    С одной стороны, это так себе, специфичные военные действия, с другой - а какая другая страна НАТО по настоящему воевала в последние лет 70?
  14. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:51
    Десятка два прилетит ядерных ракет по 10-15 мегатон в Турцию, узнают они, как они были готовы! Территория Турции не такая большая. !
  15. Артем савин Звание
    Артем савин
    +1
    Сегодня, 15:58
    3 мировая война будет вестись как множество мелких и не очень локальных конфликтов, гражданских или вообще родоплеменных войн в странах третьего мира, формально вообще возможно никак не связанных. Великие державы будут решать свои вопросы руками третьих стран, оставаясь официально в стороне. Подкинут оружия и финансирования по самый минимум, возможно обучение организуют и все. Собственно со времён холодной войны так и делают.