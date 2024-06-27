Отставной офицер ВС США: НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении

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Отставной офицер ВС США: НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении

В июле в Вашингтоне состоится саммит Североатлантического альянса. При этом сегодня практически никто не верит в то, что Киев получит приглашение на вступление в блок на данном мероприятии.

Более того, ряд политиков и экспертов и вовсе уверены, что Украина не попадет в НАТО не то что в среднесрочной перспективе, но и вообще когда-либо.



По крайней мере так считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, который поделился своим мнением в недавнем интервью на YouTube-канале Deep Dive.

Со слов эксперта, НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении. Как он выразился, большинство стран альянса, включая Францию и ФРГ, никогда не проголосуют за включение Украины в блок. Ведь все понимают, что такой сценарий неминуемо приведет к прямому столкновению с РФ и глобальному конфликту.

Кроме того, как выразился Дэвис, даже разговоры о приглашении Киеву на вступление в НАТО сегодня бессмысленны. Украина на данный момент не соответствует ни одному из обязательных критериев, чтобы считаться претендентом на присоединение к альянсу.

Стоит отметить, что крайне скептически к вопросу принятия Украины в НАТО относятся и в самом блоке. Так, недавно канцлер ФРГ Шольц заявил, что Киев может не получить приглашения в альянс в ближайшие тридцать лет.

В то же время, чтобы «подбодрить» киевский режим, который по задумке США и их союзников должен продолжать воевать с Россией до последнего украинца, западные страны подписывают с Зеленским соглашения о безопасности. Последние при этом предусматривают только поставки вооружения и консультации в случае нападения на Украину.
3 комментария
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 15:43
    практически никто не верит в то, что Киев получит приглашение на вступление в блок
    Естественно: НАТО вполне удовлетворяет ситуация, когда Украина добровольно и охотно реализует мечту НАТО воевать с Россией чужими руками. Тем более, никто в трезвом разуме (поляки и прибалты не в счет) не будет принимать в НАТО воюющую с Россией страну.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:45
    А зачем НАТО этот геморрой в виде Украины, раз она и без всякого вхождения в НАТО делает всё что от неё требуют... Ну и потом, ни под какую 5-ю поправку она не попадает и можно всегда её выбросить за ненадобностью, как это сделали с Афганистаном...
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:48
    Пока живут на свете дураки,
    Обманывать нам, стало быть, с руки.

    Замечательная песенка ,со смыслом ......