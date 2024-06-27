Отставной офицер ВС США: НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении

В июле в Вашингтоне состоится саммит Североатлантического альянса. При этом сегодня практически никто не верит в то, что Киев получит приглашение на вступление в блок на данном мероприятии.Более того, ряд политиков и экспертов и вовсе уверены, что Украина не попадет в НАТО не то что в среднесрочной перспективе, но и вообще когда-либо.По крайней мере так считает отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, который поделился своим мнением в недавнем интервью на YouTube-канале Deep Dive.Со слов эксперта, НАТО кормит Киев исключительно несбыточными обещаниями о присоединении. Как он выразился, большинство стран альянса, включая Францию и ФРГ, никогда не проголосуют за включение Украины в блок. Ведь все понимают, что такой сценарий неминуемо приведет к прямому столкновению с РФ и глобальному конфликту.Кроме того, как выразился Дэвис, даже разговоры о приглашении Киеву на вступление в НАТО сегодня бессмысленны. Украина на данный момент не соответствует ни одному из обязательных критериев, чтобы считаться претендентом на присоединение к альянсу.Стоит отметить, что крайне скептически к вопросу принятия Украины в НАТО относятся и в самом блоке. Так, недавно канцлер ФРГ Шольц заявил, что Киев может не получить приглашения в альянс в ближайшие тридцать лет.В то же время, чтобы «подбодрить» киевский режим, который по задумке США и их союзников должен продолжать воевать с Россией до последнего украинца, западные страны подписывают с Зеленским соглашения о безопасности. Последние при этом предусматривают только поставки вооружения и консультации в случае нападения на Украину.