Киевский режим собрался расширить зону принудительной эвакуации населения в Харьковской области
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Зона принудительной эвакуации населения в Харьковской области будет расширена. Об этом заявил ставленник киевского режима в регионе Олег Синегубов.
Подчиняющаяся киевскому режиму областная военная администрация утверждает, что расширяться будет зона эвакуации из Купянского района области. Здесь сейчас идут активные боевые действия, продолжается наступление российских войск.
Мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми. Речь идет о нескольких населенных пунктах, о десятках таких семей
- заявил представитель киевского режима.
Кроме того, принудительная эвакуация запланирована в 13 населенных пунктах в Изюмском районе Харьковской области. В настоящее время уже были эвакуированы 12 тысяч человек из районов, расположенных вблизи от линии фронта.
Отметим, что ситуация для украинских формирований на Харьковском направлении становится все более опасной. С одной стороны, российские войска наращивают темпы наступления. С другой стороны, у ВСУ есть несколько очень серьезных проблем – отсутствие нормальных линий обороны, катастрофический дефицит личного состава, нехватка боеприпасов и вооружений. Например, боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ недавно жаловались на практически полное отсутствие систем радиоэлектронной борьбы и на то, что ударами ВС РФ были уничтожены почти все операторы беспилотников.
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