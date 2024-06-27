Киевский режим собрался расширить зону принудительной эвакуации населения в Харьковской области

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Киевский режим собрался расширить зону принудительной эвакуации населения в Харьковской области

Зона принудительной эвакуации населения в Харьковской области будет расширена. Об этом заявил ставленник киевского режима в регионе Олег Синегубов.

Подчиняющаяся киевскому режиму областная военная администрация утверждает, что расширяться будет зона эвакуации из Купянского района области. Здесь сейчас идут активные боевые действия, продолжается наступление российских войск.

Мы рассматриваем и будем принимать решение на ближайшем совете обороны области об обязательной эвакуации принудительным образом семей с детьми. Речь идет о нескольких населенных пунктах, о десятках таких семей

- заявил представитель киевского режима.

Кроме того, принудительная эвакуация запланирована в 13 населенных пунктах в Изюмском районе Харьковской области. В настоящее время уже были эвакуированы 12 тысяч человек из районов, расположенных вблизи от линии фронта.

Отметим, что ситуация для украинских формирований на Харьковском направлении становится все более опасной. С одной стороны, российские войска наращивают темпы наступления. С другой стороны, у ВСУ есть несколько очень серьезных проблем – отсутствие нормальных линий обороны, катастрофический дефицит личного состава, нехватка боеприпасов и вооружений. Например, боевики из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ недавно жаловались на практически полное отсутствие систем радиоэлектронной борьбы и на то, что ударами ВС РФ были уничтожены почти все операторы беспилотников.
6 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 15:46
    Мужиков на фронт ,баб в бордели ЕС ,а детей можно продать на органы или усыновление. Эвакуация по украински выглядит не очень .
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 15:56
      Правильно! Нехай укро-самки в эуропе сифилис и спид распространяют!
      1. Сергей_С0710 Звание
        Сергей_С0710
        +1
        Сегодня, 16:23
        Бред не пишите.
        Это фактически принудительная эвакуация наших граждан.
        Хочешь не хочешь - а выселяют из своего жилья, и отправляют вглубь украины.
        Это проблема, т.к. фактически нам достаются пустые территории.
        Жители освобожденных населенных пунктов вернуться в свои дома не могут, т.к. их просто не пустят на территорию, подконтрольную России.
        Людям можно только посочувствовать...
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 16:28
          Вы видели города и села после освобождения? Там все равно остается жилого фонда, инфраструктуры 0, правильно делают что эвакуируют, спасаться во время БД в населенном пункте гораздо опасней.
          1. Сергей_С0710 Звание
            Сергей_С0710
            0
            Сегодня, 16:36
            С одной стороны согласен с Вами.
            С другой стороны - люди имеют право сами делать выбор, но понятно, что украина им этого выбора не даст...
            В 2022 году возможность выхода к российским войскам еще была.
            Сейчас этой возможности нет.
            Те, кто эвакуирован вглубь украины, ментально для нас будут потеряны, хотя в 2022 году как раз жители Харьковской области были наиболее благосклонны к нам.
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              0
              Сегодня, 16:40
              С другой стороны - люди имеют право сами делать выбор, но понятно, что украина им этого выбора не даст...
              В обще то на войне так обычно и бывает.
              Те, кто эвакуирован вглубь украины, ментально для нас будут потеряны
              Вы сами себя представьте на месте этих людей и станет понятно почему, это не из за эвакуации куда то. Кроме того даже если оставшимся каким то невероятным чудом удастся пережить освобождение их ждет гибель от жажды, голода и неразорвавшихся БП.