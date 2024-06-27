Способен разминировать крутые склоны: Италия разработала аппарат LV 800 Pro

Итальянская компания MDB разработала дистанционно управляемый аппарат LV 800 Pro, способный выполнять саперные работы в условиях специфической местности.Техника имеет большую ширину разминирования, достигающую 2,07 м, глубину более 250 мм и несет различное оборудование, такое как резак (для удаления дерна и прочих работ), ковш или отвал (с тягой в 4 тонны, ширина расчистки до 1,8 м), цеп с неподвижными молотками или вращающимися ножами, трал, фронтальный погрузчик (высота подъема 2390 мм), поворотный захват (с грузоподъемностью 1,5 т).LV 800 Pro, относящийся к семейству Green Climber, представляет собой гусеничную машину с дистанционным управлением. Длина составляет 2.51 м, которая увеличивается до 3.335 м при оснащении саперным оборудованием, ширина 1.51 м в сложенном состоянии и 1.91 м в развернутом виде, высота 1.19 м, вес 1910 кг. Управление машиной осуществляется с помощью джойстика по радиоканалу на дальности в 100 м.Техника оснащена дизельным двигателем Common Rail на 74,3 л.с. и 315 Нм крутящего момента при 1500 об/мин. Максимальная скорость движения составляет 9 км/ч.Как поясняет разработчик, габариты и технические характеристики аппарата позволяют ему эффективно работать на крутых склонах при проведении саперных работ.

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