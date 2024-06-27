Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию для отбытия наказания

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Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию для отбытия наказания

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), приговоренного к четырем годам лишения свободы за экстремистскую деятельность, этапировали в колонию. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем ТГ-канале.

По имеющейся информации, сегодня утром Стрелкова этапировали из СИЗО в одну из колоний для отбытия дальнейшего срока. В какую именно колонию, на данный момент сведений нет. Данные об этапировании сообщил адвокат Стрелкова. Ранее апелляционный суд оставил в силе приговор Игорю Стрелкову (Гиркину), посчитав, что он вынесен справедливо. Таким образом, приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. В зону СВО его тоже не отпустили.



По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию,

- сообщила Регинская.

Напомним, что в январе этого года Московский городской суд вынес приговор экс-министру ДНР Игорю Стрелкову, частично удовлетворив ходатайство гособвинения, назначив ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Стрелкову администрирование любых сайтов сроком на три года. Гособвинение просило 4 года и 11 месяцев лишения свободы.

Напомним, что Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета).
72 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez Звание
    Irokez
    -5
    Сегодня, 15:35
    Есть Робин Гуды в каждой стране, но как положиельные герои они являются и отрицательными ибо в крайность впадают и не понимают, что являются по совокупности параметров больше негативом нежели в чём-то позитивом высказывая правильные идеи.
    Оторванность от реалий и прикованность к идеализму губительно для любого человека.
    1. Alexej Звание
      Alexej
      +19
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Irokez
      в крайность впадают и не понимают, что являются по совокупности параметров больше негативом нежели в чём-то позитивом высказывая правильные идеи.

      Если бы подобных людей, которые негативно высказывают правильные идеи, ото всюду не увольняли и не сажали в тюрьму, то, возможно, дела в РФ шли бы куда позитивней. Мое личное мнение.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +13
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Irokez
      Есть Робин Гуды в каждой стране, но как положиельные герои они являются и отрицательными ибо в крайность впадают

      Зато воров в МО не очень то сажают, на 10 триллионов разворовали, ап Шевцова успела во Францию сбежать.
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +10
        Сегодня, 15:52
        Цитата: carpenter

        Зато воров в МО не очень то сажают, на 10 триллионов разворовали

        Так они лодку то не раскачивают... так, борта потихоньку разбирают...
      2. Irokez Звание
        Irokez
        -2
        Сегодня, 15:52
        Цитата: carpenter
        Зато воров в МО не очень то сажают

        Как и везде во власти разных стран. Россия не самая передовая в этом отношении.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 16:06
          И эта посадка человека,фактически в одиночку взявшего на себе ношу защиты Донбасса(властители подключились потом,деваться им было некуда),явно поможет в наведении порядка по стране?Не правда ли?
      3. Glagol1 Звание
        Glagol1
        +8
        Сегодня, 16:01
        Успела. Но чистка необходима. Шевцовы, тимурчики и прочая нечисть были как солитеры в теле страны. Выкачивали…
        Но остается другой вопрос: вот у Швецовой туча недвижимости в ЕС, сбежала во Францию, а под санкциями она не была!? Тут пахнет вербовкой спецслужб нато и изменой Родине.
      4. ВЗЭМ100 Звание
        ВЗЭМ100
        +6
        Сегодня, 16:01
        Вот это армия вот это спецслужбы вот это дожились.
      5. Sergej1972 Звание
        Sergej1972
        0
        Сегодня, 16:44
        А где вы такую информацию про Шевцову нашли? Вроде бы на днях Белоусов с бывшими замминистра обороны встречался, и она в их числе была.
  2. Alex66 Звание
    Alex66
    +21
    Сегодня, 15:36
    В зону СВО его тоже не отпустили.
    Насильников и убийц отпускают, чем же так Стрелков не угодил, думает не в ногу с партией (ЕР)?
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +5
      Сегодня, 15:45
      Даже серийные убийцы и проворовавшийся чиновницы более достойны.
      1. Deon59 Звание
        Deon59
        +13
        Сегодня, 15:50
        Они свои для власти , такие нужны .Критикующие страшны для власти
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 16:18
          Интересно,насколько стал страшен Бастрыкин,явно справедливо назвавший законодательный орган "Госдурой"....Те обиделись,заявивши что он "оскорбил народ"..Какой народ?Интересно,собрался видимо в отставку,или накипело?
    2. Mishka78 Звание
      Mishka78
      +1
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Alex66
      Насильников и убийц отпускают, чем же так Стрелков не угодил

      Убийца и насильник убивает и насилует никому не известных людей. Для власти это опасности не несёт. Они живут за 5-метровыми заборами. Их возят Аурусы и бентли с водителями и охранниками. Их дети учатся в закрытой хорошколе товарища Грефа. Это параллельный мир, в нём всё в этом смысле хорошо, защитные рефлексы не включаются.
      А вот Стрелков-Гиркин представляет опасность для власти, ибо популярен и пишет страшные вещи. То же самое делал и Навальный, например. Или Платошкин. Т.е. они разрушают миф о сакральности и непогрешимости власти, показывая их обычными людьми. Ворами-казнокрадами, престарелыми маразматиками, постоянно ошибающимися, постоянно врущими людьми и т.д. А это для власти очень опасно.
      За это их и затыкают таким образом.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +9
    Сегодня, 15:42
    Считаю, что зря ВВП удила закусил. Можно было бы найти компромисс и освободить Героя Славянска, тем более дать возможность зайти в освобождённый город. Тем самым только поднялся бы в наших глазах, как действительно мудрый правитель...
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -7
      Сегодня, 15:45
      Цитата: isv000
      Считаю, что зря ВВП удила закусил. Можно было бы найти компромисс и освободить Героя Славянска, тем более дать возможность зайти в освобождённый город. Тем самым только поднялся бы в наших глазах, как действительно мудрый правитель...

      Мне кажется получился бы Пригожин № 2.
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 15:49
        Всякому овощу свою грядку. Замполитом бригады, дивизии вполне хватило бы работы.
        Многие обтёрлись, подписав контракт с МО.
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 16:10
          Цитата: isv000
          Всякому овощу свою грядку. Замполитом бригады, дивизии вполне хватило бы работы.
          Многие обтёрлись, подписав контракт с МО.

          Обтесались...
      2. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 15:50
        Мне кажется получился бы Пригожин

        так перестановки в нашем МО - это что? мудрость Гаранта?
        думаю, что нет - это результат действий Пригожина!
        т.ч. еще один Пригожин нам точно не помешает
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -4
          Сегодня, 15:54
          Цитата: Дедок
          еще один Пригожин нам точно не помешает

          Согласен, но не с походом на Москву или демонстрацию силы в регионе.
      3. Canecat Звание
        Canecat
        +5
        Сегодня, 15:55
        Мне кажется получился бы Пригожин № 2.

        Нет, не получился бы даже в урезанной версии. Они люди разного склада характера, все что их объединяет, это интернет и не более.
      4. Glagol1 Звание
        Glagol1
        +4
        Сегодня, 16:12
        При всей сложности личности Пригожина, его неуместного мятежа, нельзя не сказать о том, что его стрелы в Минобороны были направлены верно: воровство, кумовство, коррупция, измена Родине - весь этот букет сейчас вскрывается. А он это видел еще в начале 2023 и наверное ранее. Я думаю мы узнаем только часть правды - там наверное такая грязь, что если все всплывет, народ побежит на Кремль.
        Пригожина очень жаль, пожертвовал собой во имя России.
        Стрелков очень популярен в народе. На Донбассе он просто народный герой. Таких Кремль дико боится вот и прячут по тюрьмам. Надеюсь, он выйдет через 2,5 года или ранее по УДО, и не будет никаких сюрпризов. Кремлю же пора всерьез включать голову, с предателями и казнокрадами во власти страна не устоит.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +1
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Glagol1
          Кремлю же пора всерьез включать голову, с предателями и казнокрадами во власти страна не устоит.

          Вот полностью с Вами согласен как и большинство а форуме. Главное, что бы от чисток страна не рухнула из-за слишком быстрой чистки.
      5. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 16:14
        В Кремле тоже так кажется...
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 15:48
      Историю пишут те, кто вешает героев.. (c)
    3. Deon59 Звание
      Deon59
      -4
      Сегодня, 15:51
      А он ,что был мудрым .
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт
    4. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +1
      Сегодня, 15:51
      Цитата: isv000
      как действительно мудрый правитель

      Не раздражайте в могиле Пригожина словами о "мудрости" !
      1. isv000 Звание
        isv000
        0
        Сегодня, 15:55
        Цитата: Nikolaevich I
        Не раздражайте в могиле Пригожина словами о "мудрости" !

        Пригожину до могилы далеконько ещё. Он ещё не мало пользы России принесёт...
    5. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 15:53
      мудрый правитель


      Шутка года, однако.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +13
    Сегодня, 15:43
    Если то, что он говорил - оказывается типа экстремизм, тогда у нас минимум две трети страны смело сажать можно..
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +11
      Сегодня, 15:45
      Можно. Просто для них ещё очередь не дошла.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:51
      Цитата: paul3390
      Если то, что он говорил - оказывается типа экстремизм, тогда у нас минимум две трети страны смело сажать можно..

      Были времена когда у нас одна половина сидела а другая сажала, потом местами менялись...
  5. ALARI Звание
    ALARI
    +8
    Сегодня, 15:44
    Экстремисты у нас уже те кто призывает изменить порядки в стране в лучшую сторону?
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +10
      Сегодня, 15:47
      А как же!! Ибо любое изменение в лучшую сторону для нас - это минимум пожизненное для них. За всё содеянное со страной за 30 лет..
    2. Irokez Звание
      Irokez
      -4
      Сегодня, 15:51
      Цитата: ALARI
      Экстремисты у нас уже те кто призывает изменить порядки в стране в лучшую сторону?

      Работая конструктором знаю очень жизненное правило: - "Лучшее враг хорошего". Поэтому желание что-то улучшить чато приводит к полному краху или поражению. Всё должно быть в меру.
      1. ALARI Звание
        ALARI
        +5
        Сегодня, 15:57
        А если пытаешься улучшить не хорошее а не рабочее. И я работая в энергетике знаю что найденные дефекты нужно исправлять иначе произойдет катастрофа.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          -3
          Сегодня, 15:58
          Цитата: ALARI
          А если пытаешься улучшить не хорошее а не рабочее. А я работая в энергетике знаю что найденные дефекты нужно исправлять иначе произойдет катастрофа.

          Так разница в том, что то, что работает лучше пока не трогать, а то, что плохо работает - да надо менять. Разницу чуете.
          1. ALARI Звание
            ALARI
            -1
            Сегодня, 16:10
            Вот тут и возникает вопрос хорошо или плохо. Стакан наполовину полон или пуст. И каждый на этот вопрос отвечает по разному. Хотя кто то ведь даже не рассматривает вопрос что не прав.
            1. Irokez Звание
              Irokez
              -1
              Сегодня, 16:12
              Цитата: ALARI
              Хотя кто то ведь даже не рассматривает вопрос что не прав.

              Да. Сколько людей - столько и мнений. Ибо одну и ту же проблему можно решить по разному подходя с разных сторон.
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            0
            Сегодня, 16:24
            А оно работает?Хоть через пень -колоду?
            1. Irokez Звание
              Irokez
              -2
              Сегодня, 16:27
              Цитата: dmi.pris1
              А оно работает?Хоть через пень -колоду?

              Да.
      2. Podvodnik Звание
        Podvodnik
        +2
        Сегодня, 16:24
        . Поэтому желание что-то улучшить чато приводит к полному краху или поражению.


        Могу даже пример из жизни:
        -На одном очень крупном и известном предприятии спроектировали новый цех для очень нужных "штук". Высокий, просторный и.т.п. Одна светлая голова предложила: а давайте сэкономим (кирпич, к примеру), цех пониже, кинотеатр (или ещё что) построим!? А!? Одобряяямс! Построили и цех, и кинотеатр (ну или другую будку какую)
        А тут Партия дала задание... . Соцсоревнование, соцобязательства и.т.п. Стали строить. Крутая штука! Цех!Вещщщщ! Заказ-еще круче. Аналогов нет, как говорится. Дошла очередь "выдвижные" на место ставить.... . А высоты цеха не хватает! Не хватает!
        И чё? Для установки выдвижных заказ весом несколько тысяч тонн выкатывали из нового, закатывали в старый цех и делали работу. Все это стоило огромных денег и времени.
        Но зато сэкономили... .
        С.Иванов тогда ещё был на другом месте, но его современная фраза в точку. Пророческая. На все времена.
        Отрицательный отбор. "Эти", которым С. Иванов дал определение, и "тогда" в избытке были. А уж сейчас...
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 16:18
      Цитата: ALARI
      Экстремисты у нас уже те, кто призывает изменить порядки в стране в лучшую сторону?

      Да, именно так! И самое противное, что эти наглецы не понимают, что хорошая жизнь в стране определяется высокими доходами чиновников и толерантным отношением к провинившимся «своим»...
      * * *
      Вот случайно наткнулся:
      Бывший президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов занял первую строчку среди бизнесменов с наибольшими доходами от дивидендов по итогам 2023 года.URA.Ru
      На втором месте с прошлогоднего четвертого оказался председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон со 105 миллиардами, а на третье место с пятого переместился совладелец «Сибура» Геннадий Тимченко с 84,6 миллиарда рублей, отмечается в публикации.

      Прикиньте, ваучеры, акции были у всех, а дивиденды достались «нужникам» - назначенным мошенникам, определившим своё «нужное место» в «нужное время»
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +13
    Сегодня, 15:44
    Судьба злодейка ,из министра обороны ДНР и на нары. Кому то перешел дорогу ,потому как Собчак уже наговорила на 5 таких сроков
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 15:52
      Цитата: APASUS
      Судьба злодейка ,из министра обороны ДНР и на нары.

      Можно воровать, можно делать что хочешь, но за "базаром следить надо".
    2. Дедок Звание
      Дедок
      +3
      Сегодня, 15:52
      Кому то перешел дорогу ,потому как Собчак уже наговорила на 5 таких сроков

      так она и её мамаша - из неприкасаемых, им позволено то, за что Хуженетовича поперли
    3. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 15:54
      Ну Собчак крестница, её сам Бог не велит трогать.
    4. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: APASUS
      Судьба злодейка ,из министра обороны ДНР и на нары. Кому то перешел дорогу ,потому как Собчак уже наговорила на 5 таких сроков

      Бают, что Шевцова, с миллиардами МО, уже во Франции... am
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 16:27
      А вот попробуй таких тронь!Он же слово дал....Заметили разницу в весе его слова.Одно слово -для либералов,другое-для людей в стране(этим можно пренебречь)
  7. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    Сегодня, 15:45
    Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета).
     Сдается,это шаг,на встречу Западу.Суд, в Гааге,признал его виновным.Его за Боинг посадили.А так, да, типо за экстремизм.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      0
      Сегодня, 15:59
      Его за Боинг посадили.

      Т.е. вы сейчас напрямую обвинили ополчение Донбасса в сбитии Боинга МН17?
      В таком случае потрудитесь объяснить на основании каких фактов вы пришли к подобному выводу.
  8. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    -9
    Сегодня, 15:45
    Лучше уже выглядит. Пить не дают, вероятно.
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -8
    Сегодня, 15:48
    Вроде и забыли уже всё, сми они опять на верх это поднимают...
  10. spektr9 Звание
    spektr9
    +2
    Сегодня, 15:48
    Вот и ответочка подоспела за обстрелы, тех кто призывает отвечать садят ...
  11. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -2
    Сегодня, 15:51
    Дело очень темное. И это начиная с 14 года. Много не стыковок и шероховатостей. Да и люди воевавшие в тоже время и с ним и рядом имели диаметрально противоположные мнения об Игоре Иваныче. Безлер , например , ну очень резко его вспоминал. Тут , похоже , работает фраза : не сотвори себе кумира.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +3
      Сегодня, 15:53
      Дело очень темное

      А что темного, вспомним что случилось с остальными деятелями русской весны, кто-то сильно не любит конкурентов
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:02
      Безлер и сам личность неординарная. Много тогда было командиров - атаманов, дерзко оберегавших свой "суверенитет". Одно скажу - полковника ФСБ просто так не дают...
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:54
    Сплошной мутняк, причём со всех сторон... вопрос только в том, с какой стороны он опаснее.
  13. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -2
    Сегодня, 15:56
    Цитата: spektr9
    Дело очень темное

    А что темного, вспомним что случилось с остальными деятелями русской весны, кто-то сильно не любит конкурентов

    С кем конкретно ? Давайте по фамильно. Тот же самый Безлер жив и здоров.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +1
      Сегодня, 15:58
      С кем конкретно ? Давайте по фамильно. Тот же самый Безлер жив и здоров.

      Загуглить не пробовали товарищ майор ? Ну да пресловутый некому неизвестный персонаж жив, здоров
  14. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 15:58
    Не в интересах Кремля было сажать его, все же многие Гиркина поддерживали и этот шаг не одобрят.
    Трындел бы себе потихонечку в своем уютном бложике, никому не мешал. Сами с его посадкой волну пустили
  15. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -7
    Сегодня, 15:59
    Настало время стрелковосрача.
    Опять.
  16. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -2
    Сегодня, 15:59
    Цитата: rocket757
    Сплошной мутняк, причём со всех сторон... вопрос только в том, с какой стороны он опаснее.

    У меня сложилось представление.Но чисто мнение что почерпнул из открытых источников и мнения очевидцев родственников.
  17. And11 Звание
    And11
    +1
    Сегодня, 16:00
    Мне кажется, что сидит он за совсем другое. А именно за то, что переходил на личные оскорбления. Как специально провоцировал себя посадить. Зря конечно. А официальная версия - это пустышка. Другого бы за такое не посадили
  18. sub307 Звание
    sub307
    +3
    Сегодня, 16:00
    Цитата: carpenter
    Шевцова успела во Францию сбежать.

    И Чубайс затих чего то...А....,ну да, его же официально на "релакантство" САМ благословил...
  19. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 16:03
    Цитата: spektr9
    Загуглить не пробовали товарищ майор ? Ну да пресловутый некому неизвестный персонаж жив, здоров

    Первое назвать Безлера никому не известным персонажем это три раза хаха. По остальному сказать больше нечего ? Не стесняйтесь назовите хоть одну фамилию. Я могу помочь. Например Беднов он же Бетмен , лихой человек . Сейчас не любят вспоминать но дела за ним водились не очень. И по тому что вышло в открытый доступ был уничтожен Вагнером , по совокупности.
  20. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -2
    Сегодня, 16:05
    Цитата: isv000
    Одно скажу - полковника ФСБ просто так не дают...

    Этот вопрос тоже мутный. Полковники ФСБ не светятся в горячих точках . Там все странно говорю же.
  21. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:08
    Напомним, что в январе этого года Московский городской суд вынес приговор экс-министру ДНР Игорю Стрелкову, частично удовлетворив ходатайство гособвинения, назначив ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Стрелкову администрирование любых сайтов сроком на три года. Гособвинение просило 4 года и 11 месяцев лишения свободы.

    Российский суд - самый справедливый и гуманный суд в мире. Помнится, как экстремисту Платошкину дали условный срок, продержав год под домашним арестом, а могли бы дать и не условный. Вот и здесь, обвинение требовало 4 года и 11 месяцев, а суд решил, что справедливо будет назначить срок в 4 года...А могли бы посадить в самолёт и...
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 16:13
      А могли бы посадить в самолёт и...
      Могли бы, но
      «один раз –случайность, два – совпадение, три – закономерность, четыре – система».
      wink
  22. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +4
    Сегодня, 16:11
    Чтож. Можно сделать выводы о нужности Русской Весны и Русского Мира для власти и страны.
    Многие их известные личности кончили плохо.
    На Украине льется кровь русских (по ВВП) с гораздо большей силой.
    Зато у олигархов ми высших чиновников все хорошо.
    Рогозин на пъянке лишь пострадал.
  23. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 16:14
    Свободу Игорю Ивановичу! Это очень грамотный боевой офицер. А что не так он сказал? Все так.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Анюта Славная
      Свободу Игорю Ивановичу! Это очень грамотный боевой офицер.

      Все грамотные приближены в тесный круг...