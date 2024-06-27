Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) этапировали в колонию для отбытия наказания

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), приговоренного к четырем годам лишения свободы за экстремистскую деятельность, этапировали в колонию. Об этом сообщила его супруга Мирослава Регинская в своем ТГ-канале.По имеющейся информации, сегодня утром Стрелкова этапировали из СИЗО в одну из колоний для отбытия дальнейшего срока. В какую именно колонию, на данный момент сведений нет. Данные об этапировании сообщил адвокат Стрелкова. Ранее апелляционный суд оставил в силе приговор Игорю Стрелкову (Гиркину), посчитав, что он вынесен справедливо. Таким образом, приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения. В зону СВО его тоже не отпустили.- сообщила Регинская.Напомним, что в январе этого года Московский городской суд вынес приговор экс-министру ДНР Игорю Стрелкову, частично удовлетворив ходатайство гособвинения, назначив ему 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд запретил Стрелкову администрирование любых сайтов сроком на три года. Гособвинение просило 4 года и 11 месяцев лишения свободы.Напомним, что Игоря Стрелкова (Гиркина) задержали 21 июля 2023 года в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к экстремизму с использованием интернета).

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