«Локхид» снова получает прибыль

26 июня 2024 года ВМС США выделили дополнительные средства на ракеты обычного оперативного удара (CPS). Это будущие гиперзвуковые ракеты с ускоренным планированием, которые обеспечат более быстрые и дальние удары с повышенной живучестью против вражеской обороны.Ракеты CPS будут маневренными и смогут двигаться со скоростью, превышающей 5 Маха, что в пять раз быстрее скорости звука. Программа CPS управляется компанией Lockheed Martin, и по новому контракту она получит $534 млн на поддержку проектирования, разработки и испытаний. Ожидается, что работа по этому контракту будет завершена до июня 2025 года.Планируется интегрировать этот ракетный комплекс на эсминцы класса Zumwalt (DDG 1000). Первый эсминец этого класса поступил на вооружение в 2016 году, второй был введен в эксплуатацию в 2019 году, а третий и последний, как ожидается, поступит на вооружение в 2027 году. Также планируется интеграция на атомные быстроходные подводные лодки типа «Вирджиния» (SSN 774).Lockheed Martin заключила контракт стоимостью более 2 миллиардов долларов с ВМС на развертывание системы вооружения CPS на эсминцах Zumwalt в феврале 2023 года. Компания будет поставлять пусковые системы, системы управления вооружением и ракеты, а также обеспечивать поддержку функционирования системы.Сочетание CPS с малозаметностью и мобильностью эсминцев типа Zumwalt даст преимущество, не позволяя противнику увидеть, откуда был произведен пуск.

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