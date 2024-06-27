Глава киевского режима заявил, что якобы не хочет затягивания конфликта из-за потерь ВСУ

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Глава киевского режима заявил, что якобы не хочет затягивания конфликта из-за потерь ВСУ

Конфликт на Украине нельзя затягивать, поскольку украинская армия несет большие потери. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, который сегодня приехал на саммит Евросоюза в столицу Бельгии Брюссель.

Хотя именно Зеленский и его окружение выступают против мирных переговоров с Россией, в Брюсселе он пытается выставить себя противником затягивания конфликта и рассуждает о слишком высоких потерях в рядах украинских вооруженных сил.



Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами

- заявил глава киевского режима.

Примечательно, что российская сторона всегда демонстрировала свою готовность к мирным переговорам. Однако Киев занимает принципиальную позицию, отказываясь от диалога по мирному урегулированию и требуя следовать совершенно неадекватной существующей реальности «формуле Зеленского». Поэтому вряд ли стоит воспринимать серьезно подобные заявления лидера киевского нацистского режима.

Понятно, что Зеленский играет на публику – ему не выгодно представлять себя «ястребом», стремящимся к дальнейшей эскалации конфликта, поэтому он и пытается повернуть дело таким образом, что он стремится к мирному урегулированию.
12 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +3
    Сегодня, 15:57
    Опять пчелы против меда?
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +3
      Сегодня, 16:03
      У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами

      Хватит телиться и ведите уже войска НАТО на Украину.... эта фраза не была сказана, но подразумевалась.
      Ну а что... а то Альпы не только Суворова запомнят... но и Суровикина. laughing
    2. Alexej Звание
      Alexej
      +2
      Сегодня, 16:08
      Все серьезно, не до шуток.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 16:10
        Что-то мне картинка одна вспомнилась... очень смахивает на 404....
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 16:00
    Ему заявлять, как дурному с горы катиться. Каждый день войны, энная сумма денег в кармане. Одного наркет не понимает, что потом, матрасники все отберут)))
  3. spektr9 Звание
    spektr9
    -1
    Сегодня, 16:01
    Пахнет очередным - обманули ...
  4. Монтесума Звание
    Монтесума
    -2
    Сегодня, 16:03
    Не совсем по теме, но очень интересное сообщение.
    Нельзя не обратить внимание на следующий факт, отмечаемый сегодня тем самым ТГ-каналом Fighterbomber, который описал инцидент над Чёрным морем от 24 июня 2024 года:
    "Четвёртые сутки по непонятным причинам, ни "Риперы", ни "Глобал Хоки" не желают лететь над Чёрным морем. Вообще никто не желает на всякий пожарный.

    Возможно, два случая опасного сближения в небе Сирии с Су-35 и одна случайная встреча с МиГ-31 в небе над Чёрным морем как-то повлияло на планы полётов.
    Там наше МО ещё набросило о том, что самолёты ВВС США в небе Сирии угрожающе включили какое-то оружие при приближении к нашим самолётам (хотя уверен, что эта формулировка значит, не знает никто) явно на что-то намекая.
    Ну и тщи п.и.н.д.осы, внезапно, вдруг, (абсолютно все совпадения случайны), захотели поговорить с Рэмбовичем. Года полтора не хотели, а тут вдруг захотели.
    Ну совпадение, понятно."
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 16:14
      (хотя уверен, что эта формулировка значит, не знает никто)

      Ракеты включают на сканирование и захват цели, пока нет захвата пуск невозможен
  5. Reindeer Звание
    Reindeer
    -1
    Сегодня, 16:04
    Лол, он-то все подготовит и сформулирует, единственный (но очччень существенный) момент - он забыл спросить Россию (которая с ним вообще разговаривать не хочет).
    Все это прям по Кафке, не думал что увижу когда-нибудь такое - а вот поди же ты... о_О"
  6. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:06
    Глава киевского режима заявил, что якобы не хочет затягивания конфликта из-за потерь ВСУ

    Поздно пить Боржоми когда почки отвалились. Не припомню в истории другого такого руководятла как Зе, положивший столько своих солдат за столь короткое время, разве что Гитлер...
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:06
    Какая разница, что там гутарят зелебобики... что большой босс решит, так и будет.
  8. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 16:39
    "Тарасики кончаются", - резюмировал Зеленский