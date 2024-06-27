Глава киевского режима заявил, что якобы не хочет затягивания конфликта из-за потерь ВСУ
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Конфликт на Украине нельзя затягивать, поскольку украинская армия несет большие потери. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, который сегодня приехал на саммит Евросоюза в столицу Бельгии Брюссель.
Хотя именно Зеленский и его окружение выступают против мирных переговоров с Россией, в Брюсселе он пытается выставить себя противником затягивания конфликта и рассуждает о слишком высоких потерях в рядах украинских вооруженных сил.
Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами
- заявил глава киевского режима.
Примечательно, что российская сторона всегда демонстрировала свою готовность к мирным переговорам. Однако Киев занимает принципиальную позицию, отказываясь от диалога по мирному урегулированию и требуя следовать совершенно неадекватной существующей реальности «формуле Зеленского». Поэтому вряд ли стоит воспринимать серьезно подобные заявления лидера киевского нацистского режима.
Понятно, что Зеленский играет на публику – ему не выгодно представлять себя «ястребом», стремящимся к дальнейшей эскалации конфликта, поэтому он и пытается повернуть дело таким образом, что он стремится к мирному урегулированию.
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