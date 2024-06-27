Мы должны положить этот план урегулирования на стол в течение нескольких месяцев. У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами

Конфликт на Украине нельзя затягивать, поскольку украинская армия несет большие потери. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, который сегодня приехал на саммит Евросоюза в столицу Бельгии Брюссель.Хотя именно Зеленский и его окружение выступают против мирных переговоров с Россией, в Брюсселе он пытается выставить себя противником затягивания конфликта и рассуждает о слишком высоких потерях в рядах украинских вооруженных сил.- заявил глава киевского режима.Примечательно, что российская сторона всегда демонстрировала свою готовность к мирным переговорам. Однако Киев занимает принципиальную позицию, отказываясь от диалога по мирному урегулированию и требуя следовать совершенно неадекватной существующей реальности «формуле Зеленского». Поэтому вряд ли стоит воспринимать серьезно подобные заявления лидера киевского нацистского режима.Понятно, что Зеленский играет на публику – ему не выгодно представлять себя «ястребом», стремящимся к дальнейшей эскалации конфликта, поэтому он и пытается повернуть дело таким образом, что он стремится к мирному урегулированию.