Бывший глава Минобороны КНР исключён из Коммунистической партии по подозрению в коррупции

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Бывший глава Минобороны КНР исключён из Коммунистической партии по подозрению в коррупции

Бывший министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии КНР (КПК) за серьезные нарушения дисциплины. Отстраненный от должности Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании своего служебного положения. При этом указывается, что его действия на посту главы Минобороны нанесли ущерб КПК, военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров.

Проведенная проверка выявила, что будучи министром обороны страны Ли Шанфу систематически нарушал политическую дисциплину, добивался кадровых льгот, а также принимал различные подарки и денежные средства в особо крупных размерах.



Помимо Ли Шанфу на фоне аналогичных обвинений в коррупции из КПК исключен также его предшественник на должности главы Минобороны Вэй Фэнхэ. КПК начала расследования в отношении бывших глав оборонного ведомства страны в конце августа прошлого года.

Китайское правительство, учитывая допущенные Москвой на начальных этапах спецоперации на Украине ошибки, активно проводит реформы в своих вооруженных силах, в том числе в кадровой работе, боевой подготовке, снабжении войск и вопросах нормативно-правовой базы.

Перед растущей угрозой начала противостояния с Западом в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекин, не дожидаясь начала конфликта в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, стремится превентивно в максимальной степени устранить существующие проблемы.
16 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:03
    Бывший глава Минобороны КНР исключён из Коммунистической партии по подозрению в коррупции

    Тебя посадят - а ты не воруй!
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 16:21
      Тебя посадят - а ты не воруй!
      Да в Китае вряд ли другую должность дадут, могут еще и к стенке поставить в зависимости от ущерба и сговорчивости.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 16:28
        Не думаю, что китаец может по коррупции тягаться с нашим. Ну что это за обвинение - ..."неправомерное использованин своего служебного положения" или " ущерб имиджу высших руководящих кадров"..
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +2
          Сегодня, 16:30
          Не думаю, что китаец может по коррупции тягаться с нашим.
          Я тоже, но в Китае схлопотать нормально можно и за миллиардную долю того, что у нас считается в пределах нормы.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 16:36
            Я об этом и говорю. У них презент в виде бутылки коньяка (или чего они там пьют) уже коррупция.
  2. al3x Звание
    al3x
    +2
    Сегодня, 16:03
    А у нас бы на повышение пошёл wassat
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 16:09
    Иш ты, китайские коммунисты тоже оказывается не дураки кармашек набить.
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      -1
      Сегодня, 16:22
      В данном случае он оказался в дураках именно потому, что коммунисты его погнали.

      Для того, чтобы набить кармашек, не обязательно состоять в какой-то партии, а вот вылететь именно из такой парти можно запросто.

      Вывод отсюда простой : надо было ему вступить в другую партию в соседней стране, пошёл бы на повышение. Тогда был бы он умный. Поэтому у нас в России все воры и предатели -умные.... А в Китае-дураки.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 16:11
    Этого китайца ещё и расстреляют показательно. Наш тесть блогера думает - ну дикий народ эти китайцы, что с них взять.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:13
      Владимир М hi, а если не расстреляют?! То что. С августа прошлого года расследуют. И ничего кроме исключения.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 16:20
        Если даже "повезет" и не расстреляют, то заберут все "нажитое непосильным трудом" и не только у него, но и у всех родственников. А это для таких людей хуже расстрела. hi
  5. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 16:29
    В чем прикол коррупции? В том, что за любое преступление пойманного коррупционера не расстреляют и не повесят. Ибо он - человек системы, а система своих бережет. Пошумят, от должности отстранят, даже придется временно залечь на дно. И - вуаля: опять при должности, но в другом месте. Иногда с наградой :)
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 16:54
      Цитата: fsvlad
      В чем прикол

      В России хороший министр не ворует, а идёт на повышение. Воруют, делятся с ним и за него сидят - заместители...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:34
    Так про между прочим ,из состава КПК исключён глава Нефтегаз КНР геолгии.Воровал миллиарды.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:43
    Бывший министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии КНР (КПК) за серьезные нарушения дисциплины. Отстраненный от должности Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании своего служебного положения. При этом указывается, что его действия на посту главы Минобороны нанесли ущерб КПК, военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров.

    Охренели «союзнички»...
    Неужели в каком-нибудь СовБезе ему места не нашлось?
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:44
    Такой взяточник и такой худенький... Или брал мало , или пошло не в прок