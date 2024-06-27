Бывший глава Минобороны КНР исключён из Коммунистической партии по подозрению в коррупции

Бывший министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Коммунистической партии КНР (КПК) за серьезные нарушения дисциплины. Отстраненный от должности Ли Шанфу подозревается во взяточничестве и неправомерном использовании своего служебного положения. При этом указывается, что его действия на посту главы Минобороны нанесли ущерб КПК, военному строительству, а также имиджу высших руководящих кадров.Проведенная проверка выявила, что будучи министром обороны страны Ли Шанфу систематически нарушал политическую дисциплину, добивался кадровых льгот, а также принимал различные подарки и денежные средства в особо крупных размерах.Помимо Ли Шанфу на фоне аналогичных обвинений в коррупции из КПК исключен также его предшественник на должности главы Минобороны Вэй Фэнхэ. КПК начала расследования в отношении бывших глав оборонного ведомства страны в конце августа прошлого года.Китайское правительство, учитывая допущенные Москвой на начальных этапах спецоперации на Украине ошибки, активно проводит реформы в своих вооруженных силах, в том числе в кадровой работе, боевой подготовке, снабжении войск и вопросах нормативно-правовой базы.Перед растущей угрозой начала противостояния с Западом в Азиатско-Тихоокеанском регионе Пекин, не дожидаясь начала конфликта в Тайваньском проливе или Южно-Китайском море, стремится превентивно в максимальной степени устранить существующие проблемы.

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