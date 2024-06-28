Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.3: Польша получила все закупленные ОБТ M1A1 Abrams

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Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.3: Польша получила все закупленные ОБТ M1A1 Abrams

В Минобороны Польши сообщили, что в страну из США прибыл последний транспорт, груженный танками M1A1 Abrams – первый пришел в июне 2023 года. Теперь вооруженные силы получили все 116 экземпляров этой версии.

В январе 2023 году Варшава закупила из наличия американской армии 116 танков M1A1 Abrams в версии FEP за $1,2 млрд, из которых почти $200 млн покрыла американская сторона в порядке оказания военной помощи. Эти машины ранее находились на вооружении морпехов, но были выведены из штата КМП в связи с упразднением танковых частей в рядах корпуса.



М1А1 в комплекте. Следующими в очереди идут самые современные танки M1A2 SEP v.3

- говорится в заявлении военного ведомства.

250 единиц M1A2 SEP v.3 были приобретены в апреле 2022 года. Стоимость сделки вместе со вспомогательной техникой составила $4,75 млрд. Данные ОБТ создаются в США путем модернизации M1A1 из имеющегося парка. Начало их поставок запланировано на конец 2024 года и должно быть завершено в 2026 году.

Одновременно с этим с декабря 2022 года ведется отгрузка танков K2 Black Panther, закупленных у Южной Кореи в количестве 180 единиц. Согласно контракту от августа 2022 года, Варшава выложила за них $3,37 млрд. Поставки K2 должны завершиться в 2025 году.

4 комментария
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 01:34
    Получили сто абрамсов за полтысячи отданных всушникам Т-72?
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +1
      Сегодня, 01:54
      Насколько я читал в их источниках, проблемы у них были только с этими Т-72. Проблемы с запчастями, проблемы с двигателем, уход экипажей в резерв. В одном из интервью командир части рассказал, что они рады вернуть эти танки, потому что К2 или «Абрамс» — это большой скачок в качестве. Да, на данный момент запас танков значительно уменьшился, но если они выполнят все закупки, то это будет не только 1:1, но они будут в большом плюсе. Первый заказ на 180 K2 уже выполняется, недавно было заказано еще 200.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 02:06
        Не очень понятно чем они лучше в современной войне советских танков. В кустах спрятать сложнее, боевая мощь примерно такая же. Выживаемость экипажа, драпающего из горящего танка такая себе боевая мощь, до другого танка можно и не добраться пешком. Вот пара тысяч танков на узком участке фронта доедет до птурщиков и дронщиков с какими-то потерями, а сотни танков на сотни тысяч солдат это как-то ни о чем.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 01:55
      Получили сто абрамсов за полтысячи отданных всушникам Т-72

      На которые нужно потратить 300 -то, ну пусть даже 500-т ланцетов... Посчитайте стоимость того и другого... Ну не выгодно сейчас в танчики играть, когда основная война перемещается в воздух, а вот здесь у наших КБ и заводов непочатый край работы, которую нужно делать как можно быстрее, чтобы не отстать и не проиграть в этой войне дронов...