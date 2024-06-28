Теперь пойдут поставки танков M1A2 SEP v.3: Польша получила все закупленные ОБТ M1A1 Abrams
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В Минобороны Польши сообщили, что в страну из США прибыл последний транспорт, груженный танками M1A1 Abrams – первый пришел в июне 2023 года. Теперь вооруженные силы получили все 116 экземпляров этой версии.
В январе 2023 году Варшава закупила из наличия американской армии 116 танков M1A1 Abrams в версии FEP за $1,2 млрд, из которых почти $200 млн покрыла американская сторона в порядке оказания военной помощи. Эти машины ранее находились на вооружении морпехов, но были выведены из штата КМП в связи с упразднением танковых частей в рядах корпуса.
М1А1 в комплекте. Следующими в очереди идут самые современные танки M1A2 SEP v.3
- говорится в заявлении военного ведомства.
250 единиц M1A2 SEP v.3 были приобретены в апреле 2022 года. Стоимость сделки вместе со вспомогательной техникой составила $4,75 млрд. Данные ОБТ создаются в США путем модернизации M1A1 из имеющегося парка. Начало их поставок запланировано на конец 2024 года и должно быть завершено в 2026 году.
Одновременно с этим с декабря 2022 года ведется отгрузка танков K2 Black Panther, закупленных у Южной Кореи в количестве 180 единиц. Согласно контракту от августа 2022 года, Варшава выложила за них $3,37 млрд. Поставки K2 должны завершиться в 2025 году.
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