Несвоевременный Техас. Биржа в Далласе, далее везде
Торгуют не все
В разгар предвыборной кампании в США как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что в техасском Далласе регистрируют свою собственную фондовую биржу. Она начнёт работу уже в следующем году после намеченной на этот год регистрации в SEC.
В ряде других штатов тоже есть региональные биржи, казалось бы, что здесь экстраординарного?
Однако, если учесть то, что Техасская биржа собирается составить конкуренцию NYSE и NASDAQ, претендуя на федеральный, а то и международный уровень, то повышенный интерес политиков и экономистов к произошедшему событию становится понятен. Тем более что надо учитывать и поднявший в последнее время голову техасский сепаратизм.
Вообще-то, региональные биржи в США влачат довольно жалкое существование по сравнению с двумя нью-йоркскими гигантами. Они либо специализируются на определенных отраслях или инструментах, либо их листинг ограничивается местными эмитентами.
Есть ещё и третий вариант, самый позорный – поглощение из Нью-Йорка. Почему позорный? Да потому что, начиная с миллениума, NYSE и NASDAQ сожрали три американских торговых площадки из числа старейших, с которых начиналась история американской финансовой отрасли, самой могущественной во всем мире.
Легли под Нью-Йорк Бостонская, открытая в 1885 году, Филадельфийская – 1911, и едва ли не старейшая в стране Чикагская, 1882 года рождения. Между тем с момента открытия в 1972 году NASDAQ новые фондовые биржи в США не регистрировались, тем более площадки с такими федеральными амбициями, как у Техасской биржи.
Финансы и политика
Руководство биржи в ходе подготовки к регистрации в SEC в пресс-релизах заявляло о том, что биржа аполитична. Но такая демонстративная аполитичность как раз, как ни странно, больше всего и попахивает политической ангажированностью.
И заметьте – не только в отношении популярных на Юге республиканцев, но и в пользу более радикальных структур – техасских сепаратистов. Речь идет в первую очередь о критике со стороны руководства биржи идеологии «разбуженного капитализма».
Что это за зверь, суть которого, в частности, выражается в навязываемых, в первую очередь демократами, бизнесу нормами «этического», «сознательного» и «устойчивого» инвестирования. Конечно, идеологами такой стратегии делается упор на борьбу с экологическими проблемами, прежде всего с глобальным изменением климата.
Однако этим дело не исчерпывается, в ход идут и требования к гендерному и расовому составу сотрудников и советов директоров эмитентов, а также даже в ряде случаев к «позитивной дискриминации» по признаку принадлежности или не принадлежности к ЛГБТ. Есть и более прагматические соображения, ведь в Техасе более мягкое налоговое законодательство, чем в большинстве других штатов.
Дело дошло до того, что Tesla в этом году сменила регистрацию с офшорного штата Делавэр с его налоговыми выгодами на Техас. С единственной целью сокращения расходов. И не только одна Tesla, список крупнейших компаний, переехавших в Техас, содержит не только американские, но и, например, представительство в США японской корпорации Toyota.
Нельзя не учитывать и то, что на двух площадках в Нью-Йорке, которые практически под демократами, растёт прессинг на эмитентов в плане требований «разбуженного капитализма». Поэтому желающих зарегистрироваться на площадке в Техасе беглецов с NYSE и NASDAQ станет еще больше.
Не будите техасского зверя
Нелишне упомянуть и о составе учредителей новой биржи. Первый – компания BlackRock, отличается всеядностью, при том, что её главу Ларри Финка республиканцы и их сторонники постоянно критиковали как раз именно за «разбуженный капитализм».
А вот что касается второго крупнейшего акционера, Citadel, то их позиция прозрачна и ясна. Глава компании Кен Гриффин, не скрывая своих симпатий к республиканцам, перенёс её штаб-квартиру с севера на юг – из Чикаго в Майами. В 2022 году он в чикагских школах критиковал «разбуженный капитализм», при этом заявив, что будет поддерживать на выборах Дональда Трампа.
Но это, так сказать, политика федерального масштаба.
Есть и другая сторона медали – радикальные техасские сепаратистские течения. В случае с открытием биржи это даст им уверенность в экономической самодостаточности Техаса, экономика которого в последнее время быстро развивается.
Среди техасских радикалов часто можно услышать фразу о том, что если бы Техас был независимым, то его экономика была бы на восьмом месте среди стран мира. Никого из сепаратистов не смущает, что до 30 % бюджета штата составляют дотации из бюджета федерального, массовые переезды крупных компаний из других штатов дают сепаратистам уверенность в завтрашнем дне.
Самое интересное, что Техас некоторое время действительно был независимым – на протяжении 10 лет в начале противостояния между Севером и рабовладельческим Югом. Так что, учитывая англосаксонское прецедентное право, это – прецедент, к которому можно апеллировать.
Но есть и более поздний прецедент, и весьма важный для текущего понимания статуса американских штатов: судебный процесс «Техас против Уайта и других». Это по его результатам была поставлена жирная точка в плане запрета права штатов выхода из состава США, определившая дальнейший юридический статус и Техаса, и вообще американского федерализма.
Только не Аляска, сэр!
Но ситуация в Техасе серьёзно отличается от Калифорнии и Нью-Йорка, где также существуют сепаратистские движения. В двух последних причины исключительно экономические, даже в южной и республиканской Калифорнии культурно-бытовые отличия от других индустриально-финансово-культурных центров США не сильно выражены.
Техасские сепаратисты, большинство которых, кстати, совсем не «латиносы», от которых было бы логичнее такое ожидать, а белые англосаксы, нередко апеллируют не только к экономике, но и к исторической и культурной специфике штата: и не Мексика, и не США, а нечто среднее. И это «нечто среднее» проявляется даже на бытовом уровне, вплоть до кухни «текс-мекс», неплохо известной за пределами США по буррито и соусу чили кон карне.
Известен и запредельный даже по южным меркам консерватизм местного населения. С юридической точки зрения, помимо налоговых льгот в Техасе, можно выделить, что немаловажно, узаконенное англо-испанское двуязычие, чего нет ни в одном другом штате. Двуязычное Пуэрто-Рико пока ещё полноценный статус штата не имеет.
Если брать сепаратистские штаты, то на фоне Техаса аналогичные движения в Калифорнии и тем более в Нью-Йорке выглядят маргинальными, равно как и ряд малочисленных сепаратистских организаций в индейских резервациях. Расширение индейских автономий, которые кормятся из федерального бюджета, может привести к экономическим сложностям.
Решать эти сложности путем, например, создания офшорных или игорных зон – значит обречь автохтонное население уже на окончательное вымирание за счет маргинализации и наплыва мигрантов со всего США.
Что же касается возможного роста сепаратизма на Аляске – его нельзя забывать, хотя бы в силу изолированности региона. Понятно, что просто так Аляску на основании исторических причин в состав РФ никто не отдаст, это не Крым и не Донбасс, а США – не Украина.
Но не надо забывать, что на Аляске существует откровенно сепаратистская Партия независимости, насчитывающая 13 тыс. членов и даже одно время имевшая своего представителя на посту губернатора штата. Сейчас они поддерживают республиканцев.
Из этого, конечно, можно сделать вывод, что пока на Аляске «сепары» стараются держаться в единой федеральной политической обойме. Вероятнее всего, это просто попытки позлить демократов, будет у власти Д. Трамп – сепаратисты успокоятся, придёт опять кто-то из демократов – лёгкая фронда на тему отделения Аляски будет продолжаться.
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