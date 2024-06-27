Ле Пен заявила, что Макрон не сможет отправить войска на Украину в случае смены премьера

Похоже, что громкие заявления Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, которые серьезно обеспокоили многих его партнеров по НАТО, могут стать абсолютно бессмысленными после выборов во французский парламент.Напомним, что после провала коалиции президента Франции на выборах в ЕП 9 июня, Макрон объявил о роспуске парламента страны и досрочных выборах, первый тур которых состоится уже 30 июня. При этом, согласно опросам, партия «Национальное объединение» имеет все шансы получить большинство в новом составе парламента Франции.В свою очередь, глава парламентской фракции вышеупомянутой политической силы Марин Ле Пен в ходе своего интервью Le Télégramme заявила, что Макрон лишится возможности отправить войска на Украину, если победу на выборах одержит «Национальное объединение».С ее слов, президент во Франции называется «главнокомандующим» лишь номинально. В свою очередь, государственной казной распоряжается именно премьер.В то же время, как выразилась Ле Пен, если лидер партии Жордан Барделла возглавит правительство, то отправка французских военных на Украину станет «красной линией».Стоит добавить, что премьера во Франции утверждает президент. При этом, как правило, правительство возглавляет лидер политической силы, имеющей большинство голосов в парламенте.

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