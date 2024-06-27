Глава СК РФ: в зону СВО направлены десять тысяч получивших российское гражданство мигрантов-уклонистов

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Глава СК РФ: в зону СВО направлены десять тысяч получивших российское гражданство мигрантов-уклонистов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с докладом на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024 ).

В частности, он сообщил, что в возглавляемом им ведомстве точно не знают, сколько в настоящее время в России мигрантов. По примерным оценкам, эта цифра составляет 13 или 14 миллионов человек. Таким образом получается, что исходя из общего количества населения, каждый десятый в России — это иностранный гражданин. По данным Следкома, около 13% из всех мигрантов работают на стройках, все остальные работают в такси, развозке продуктов питания и на рынках.



Говоря о правонарушениях, совершаемых мигрантами, Бастрыкин констатировал, что в прошлом году увеличилась доля расследованных особо тяжких преступлений в общем массиве преступности мигрантов с 19% до 26%. Одновременно расширяется география миграционной преступности. При этом Следком расследует дела и в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. Следователями Следственного комитета в текущем году привлечены к уголовной ответственности 77 фигурантов, среди которых есть сотрудники миграционных подразделений ОВД.

Отдельно председатель СК РФ отметил, что необходимо жестко следить за одновременным получением российского гражданства и постановкой на воинский учет приезжих. Он подчеркнул, что в октябре 2023 года в Следкоме для решения этой задачи была создана специальная группа. Результатом ее работы стало то, что за это время во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян, 10 тысяч мигрантов направились в зону проведения специальной военной операции.

Председатель Следственного комитета России подчеркнул, что одними карательными мерами и усилением уголовной ответственности проблему с миграцией и преступлениями, совершаемыми иностранными гражданами на территории нашей страны, не решить. Необходимы последовательные и согласованные шаги всех органов исполнительной власти и законодателей в этой сфере.

Самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решали свои политические, экономические, национальные и другие проблемы

— резюмировал Бастрыкин, подчеркнув, что это очень важная работа в рамках обеспечения национальных интересов страны и безопасности наших граждан.
30 комментариев
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  1. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +4
    Сегодня, 16:26
    Разве можно получить гражданство, не встав на воинский учёт ? request
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      +10
      Сегодня, 16:29
      За бабло у нас можно кажется всё.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +13
    Сегодня, 16:27
    Назревает конфликт Бастрыкина с Володиным...я на стороне Бастрыкина... господин Володин...из за плохой работы Госдумы.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +5
      Сегодня, 16:33
      А она что - типа работает??? belay what
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +3
        Сегодня, 16:34
        Зарплату ведь получает и не малую. smile
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 16:35
          А какая связь в наших верхах нонеча между работой и большой зарплатой? what
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            +1
            Сегодня, 16:40
            Получать большую зарплату это тоже работа...чем выше забираешься на верх тем выше зарплата.
            Главное забраться повыше.
            Замминистра МО Иванов не даст соврать...правда он теперь бывший зам.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +5
              Сегодня, 16:43
              Есть такое понятие, чайка-менеджмент... Когда начальник прилетает, хлопает крыльями, громко и противно орёт, отнимает у тебя добычу, гадит на голову и - улетает...
            2. Ив762 Звание
              Ив762
              0
              Сегодня, 16:56
              Цитата: Леха с Андроида.
              Получать большую зарплату это тоже работа...чем выше забираешься на верх тем выше зарплата.

              lol Как будто на такой "верх" из-за зарплаты лезут.?. wassat
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:38
        Цитата: paul3390
        А она что - типа работает???

        Пока «Единая Россия» рулит и сыплет разные отговорки про лучшую жизнь в будущем, можно надеяться, что законотворчество у нас на высшем уровне...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 16:53
      Цитата: Леха с Андроида.
      .я на стороне Бастрыкина... господин Володин...из за плохой работы Госдумы.

      Бастрыкин в сердцах назвал Госдуму «Государственной дурой» в ходе обсуждения миграционной политики в стране на XII Петербургском международном юридическом форуме.
      «Скажите пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересован в решении этой проблемы путем принятия новых законов в соответствии напряженности ситуации?» — спросил он у находящейся в зале депутата.
      «Я здесь и очевидно, что нас это интересует, мы этим занимаемся. С большим интересом сейчас слушаю выступающих», — отреагировала парламентарий.
      «Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините, я в комментариях…».
    3. Cartalon Звание
      Cartalon
      +1
      Сегодня, 16:56
      Да мы как бы все за Бастрыкина тут, только вот кто надо, скорее всего за Володина.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:57
      Ну так он и конкретно назвал сей орган власти-государственной д у р о й.А что,Володину правда режет глаза?
    5. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 17:00
      Цитата: Леха с Андроида.
      Назревает конфликт Бастрыкина с Володиным...я на стороне Бастрыкина... г

      good Правда она такая ! Правда глаза колет ! Заставь неумного богу молиться , так он и лоб расшибет ! Провалы в миграционном законодательстве ...., это провалы законодательной власти . hi
  3. ALARI Звание
    ALARI
    +9
    Сегодня, 16:27
    Если 13 лямов мигрантов, то население России составляет около 130 миллионов. Лихо нас обнуляют.
    1. Евгений Попов_3 Звание
      Евгений Попов_3
      +2
      Сегодня, 16:29
      Это , я так понимаю, которые ещё не получили российские паспорта, которые уже граждане, тех плюсовать надо к этим 13 миллионам
  4. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    +12
    Сегодня, 16:30
    Сказал Бастрыкин все достаточно жестко, но по делу.
    Вообще было ощущение - что в силовом блоке есть конкретные разногласия (в частности между СК и прокуратурой).
    И они такого масштаба, что Бастрыкин был вынужден этот "сор вынести из избы", чего раньше даже представить себе было нельзя.
    Если все, что он сказал относительно прокурорских, правда - есть серьезные опасения относительно того, что внутри силового блока сидят конкретные кроты...
    А в условиях фактического ведения войны - это недопустимо
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 16:31
    В частности, он сообщил, что в возглавляемом им ведомстве точно не знают, сколько в настоящее время в России мигрантов

    А вообще кто нибудь знает число этих персонажей?
    Трындец какой то... Проходной двор...
  6. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +12
    Сегодня, 16:34
    Что то непонятно, они этим пытаются обосновать и обелить авральный бесконтрольный поток Чуpкестана в Россию, причем табарами едут с семьями по 5-10 человек на ПМЖ и на готовые все харчи вплоть до школ, садиков и пособий!!
    Надо срочно ВВЕСТИ ЗАПРЕТ НА ПМЖ! ВВЕСТИ РАБОЧИЕ ВИЗЫ И ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ! И никаких таборов! Приехал - поработал и уехал обратно к себе!
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +2
      Сегодня, 16:40
      Интересно, сможет ли мигрант-ветеран, да ещё с наградой, законно ввезти полкишлака в Россию?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +2
        Сегодня, 16:46
        Не просто может, а обязательно ввезет...халява же Сэр.
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        +2
        Сегодня, 16:52
        Они и сейчас ввозят без наград.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:43
    Землю копать нужно пленную хохлоту использовать .
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 16:51
      Рядом с ЛБС? Лишний геморрой.
  8. Ivan F Звание
    Ivan F
    +4
    Сегодня, 16:44
    На Бастрыкина после его последних высказываниях о ситуации с мигрантами, сразу пошел наезд через думу, тех кто лоббирует бесконтрольный ввоз этих самых "мигрантов". Всё движется к катастрофе, причем очень быстро. Особенно на фоне видео в тг, где только что "приехавшие специалисты" не говорящие по русски, толпами идут получать разрешение на оружие.
    Под отвлекающие крики про нато, под шумок происходит гораздо более опасное "вторжение".
  9. Tarasios Звание
    Tarasios
    0
    Сегодня, 16:46
    "По данным Следкома, около 13% из всех мигрантов работают на стройках, все остальные работают в такси, развозке продуктов питания и на рынках."
    боюсь, немного не так: все остальные из работающих, думаю. Иначе можно понять Бастрыкина, что вообще все мигранты работают, из них 13 % задеяны на стройках, а "все остальные" миллионы мигрантов работают (!) на развозке продуктов питания и на рынках. Откуда же столько преступлений, если всё так хорошо, все мигранты заняты работой?
  10. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:46
    Когда пару лет назад была объявлена мобилизация, в моём населённом пункте стало тихо по вечерам....сейчас опять очень громко звучит армянская музыка и мотаются с армянскими флажками на торпедах машины....расслабились....
  11. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 16:50
    Правильно Бастрыкин всё говорит yes Ситуация с мигрантами близка к критической из-за мягкотелости властей, алигархического лобби и коррупции на местах,что это такое, когда есть пресловутые диаспоры в законе?! Государство в государстве, что это такое, когда власть ляля с этими диаспорами?! winked Гражданство направо и налево, прям семьям, непонятно зачем здесь такого качества новоиспечённые граждане, не знающие языка, не ассимилирующиеся, со своими правилами, традициями - только для замещения коренного народа страны, другого объяснения нет. Да и про службу - кому там это всё счастье нужно? В армии? Проблем только добавят. Вот достижение - повестки мигрантам вручили! laughing Бредятина.
  12. двп Звание
    двп
    0
    Сегодня, 16:57
    Мда, интересно какой додумался отправить на фронт десять тысяч мигрантов? И ещё интересно ,а сколько их доберется до боевых подразделений? Насколько помню в армии СССР они были каптерщиками, поварами,кладовщиками,хлеборезами и т.д., и т.п. Видимо "наши" властители забыли расстрел русских мобилизованных на полигоне. Когда я смотрю на тех,кто у нас в стране принимают решения,у меня всегда возникают вопросы к их адекватности. Видимо все их помыслы и устремления направлены на судорожное удержание власти.
  13. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 16:59
    Я тоже на стороне Бастрыкина! Слово работа и этот орган не совместимы!