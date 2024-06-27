Глава СК РФ: в зону СВО направлены десять тысяч получивших российское гражданство мигрантов-уклонистов

Самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решали свои политические, экономические, национальные и другие проблемы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выступил с докладом на сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» в рамках XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2024 ).В частности, он сообщил, что в возглавляемом им ведомстве точно не знают, сколько в настоящее время в России мигрантов. По примерным оценкам, эта цифра составляет 13 или 14 миллионов человек. Таким образом получается, что исходя из общего количества населения, каждый десятый в России — это иностранный гражданин. По данным Следкома, около 13% из всех мигрантов работают на стройках, все остальные работают в такси, развозке продуктов питания и на рынках.Говоря о правонарушениях, совершаемых мигрантами, Бастрыкин констатировал, что в прошлом году увеличилась доля расследованных особо тяжких преступлений в общем массиве преступности мигрантов с 19% до 26%. Одновременно расширяется география миграционной преступности. При этом Следком расследует дела и в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. Следователями Следственного комитета в текущем году привлечены к уголовной ответственности 77 фигурантов, среди которых есть сотрудники миграционных подразделений ОВД.Отдельно председатель СК РФ отметил, что необходимо жестко следить за одновременным получением российского гражданства и постановкой на воинский учет приезжих. Он подчеркнул, что в октябре 2023 года в Следкоме для решения этой задачи была создана специальная группа. Результатом ее работы стало то, что за это время во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян, 10 тысяч мигрантов направились в зону проведения специальной военной операции.Председатель Следственного комитета России подчеркнул, что одними карательными мерами и усилением уголовной ответственности проблему с миграцией и преступлениями, совершаемыми иностранными гражданами на территории нашей страны, не решить. Необходимы последовательные и согласованные шаги всех органов исполнительной власти и законодателей в этой сфере.— резюмировал Бастрыкин, подчеркнув, что это очень важная работа в рамках обеспечения национальных интересов страны и безопасности наших граждан.