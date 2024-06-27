Утративший свою легитимность «президент» Украины Владимир Зеленский продолжает собирать «коллекцию» из двусторонних соглашений о безопасности. Так, в ходе сегодняшнего визита в Брюссель глава киевского режима подписал соответствующий документ с руководством ЕС.В то же время украинские СМИ публикуют подробности нового договора, подписанного Зеленским. При этом исходя из его содержания становится понятным, что данный документ является таким же бесполезным, как и ряд аналогичных соглашений, подписанных главой киевского режима ранее с несколькими странами Запада.В частности, сообщается о пункте, гарантирующем руководству Украины начало консультаций в течение суток в случае вооруженной агрессии против нашей «западной соседки». О каких-либо решительных действиях, вроде ввода войск или закрытия неба, естественно, ничего не говорится.Кроме того, в соглашении значится пункт о планах принятия Украины в содружество. Впрочем, об этом европейские лидеры и так заявляют при каждом удобном случае, но при этом подчеркивают, что процесс может занять годы и даже десятилетия.Наконец, в договоре обозначены намерения Евросоюза выделить Киеву 50 млрд евро в течение четырех лет в рамках программы Ukraine Facility, а также поддерживать долгосрочное сотрудничество в оборонной сфере. Здесь снова ничего нового.Таким образом, из Брюсселя Зеленский вернется с очередным абсолютно бесполезным документом. Но киевские власти на Украине это обязательно преподнесут как большую «перемогу».

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