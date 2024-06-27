Премьер Эстонии: НАТО следует определить своей целью военную победу Украины над Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-коференции заявила, что, по ее мнению, альянс должен определить своей первоочередной целью военную победу Украины над Россией.Глава эстонского правительства считает, что цена, которую Запад платит за помощь Киеву для усилий по "защите от российского империализма", является достаточно низкой в сравнении с теми рисками, которые якобы станут возможными в случае победы России в вооруженном конфликте на Украине.Ранее сообщалось, что лидеры стран Прибалтики немедленно призвали руководство Евросоюза выделить средства на обустройство 700-километровой линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Между тем, каждый из прибалтийских постсоветских лимитрофов уже активно строит собственные оборонительные сооружения на своих восточных границах, выделяя на это из своих и без того довольно скудных госбюджетов значительные суммы денег.Стоит отметить, что известную своей агрессивной антироссийской риторикой Каллас выдвинули на должность главы евродипломатии вместо уходящего с этого поста Жозепа Борреля. Должность председателя Европейского совета вместо Шарля Мишеля на два с половиной года с возможностью продления еще на два с половиной года займет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на своей должности на очередной срок.

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