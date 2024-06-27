Премьер Эстонии: НАТО следует определить своей целью военную победу Украины над Россией

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Премьер Эстонии: НАТО следует определить своей целью военную победу Украины над Россией

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в ходе совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-коференции заявила, что, по ее мнению, альянс должен определить своей первоочередной целью военную победу Украины над Россией.

Глава эстонского правительства считает, что цена, которую Запад платит за помощь Киеву для усилий по "защите от российского империализма", является достаточно низкой в сравнении с теми рисками, которые якобы станут возможными в случае победы России в вооруженном конфликте на Украине.



Ранее сообщалось, что лидеры стран Прибалтики немедленно призвали руководство Евросоюза выделить средства на обустройство 700-километровой линии обороны на границах с Россией и Белоруссией. Между тем, каждый из прибалтийских постсоветских лимитрофов уже активно строит собственные оборонительные сооружения на своих восточных границах, выделяя на это из своих и без того довольно скудных госбюджетов значительные суммы денег.

Стоит отметить, что известную своей агрессивной антироссийской риторикой Каллас выдвинули на должность главы евродипломатии вместо уходящего с этого поста Жозепа Борреля. Должность председателя Европейского совета вместо Шарля Мишеля на два с половиной года с возможностью продления еще на два с половиной года займет бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен останется на своей должности на очередной срок.
22 комментария
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  1. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +5
    Сегодня, 17:23
    Глава эстонского правительства считает, что цена, которую Запад платит за помощь Киеву для усилий по "защите от российского империализма", является достаточно низкой в сравнении с теми рисками, которые якобы станут возможными в случае победы России в вооруженном конфликте на Украине.

    Без якобы. Победа России в вооруженном конфликте на Украине - это демонтаж сложившегося после Холодной войны миропорядка. Собственно за это, а не за Одессу или Киев воюет Россия. Потому и руководство и готово воевать 5-10 лет.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 17:35
      Кая вовремя сориентировалась и решила "присосаться" к деньгам выделяемым ЕС Украине.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 18:14
        Премьер Эстонии: НАТО следует определить своей целью военную победу Украины над Россией

        Поражаюсь на эту бывшую СОВЕТСКУЮ мажорку Каю Каллас!
        Её отец Siim Kallas ([ˈsiːm ˈkɑlːɑs] эстонское произношение:; родился 2 октября 1948) - эстонский политик, бывший премьер-министр Эстонии и бывший еврокомиссар.
        Эта мерзостная Кая Каллас плакалась в СМИ, что в советское время её семья жила так бедно, что она как ребёнок в СССР просто голодала и вообще даже никаких конфет не ела и не видела их в СССР!
        Она врёт про советское время для своей семьи, как дышит!

        Не жди простой люд от детей-мажоров из погревшего в коррупции прозападно-либерального руководства и культурной элиты страны!
        Особенно это касается от детей-мажоров во власти из бывших национальных ССР!
        Они все купят и продадут свой народ, потому что им для их блестящей жизни всё мало! Они стремятся оставаться наверху т.н. "пищевой пирамиды" во власти, как когда-то и их родители!

        СПРАВКА. Карьера её папочки Сийма Каллас
        1969-1972 : офицер связи в Советской Армии
        1975-1979: специалист Планового комитета Министерства финансов Эстонской ССР
        1979-1986: заместитель секретаря Центрального управления сберегательных касс Эстонской ССР.
        1986-1989: заместитель главного редактора газеты Коммунистической партии ЭстонииRahva Hääl
        1989-1991: председатель Центрального союза эстонских профсоюзов
        1989-1991: член Верховного Совета Советского Союза
        1991-1995: президент Банка Эстонии
        1995-2004: член парламента Эстонской Республики
        1995-1996: министр иностранных дел
        1996: Председатель Комитета министров Совета Европы
        1999-2002: министр финансов
        2002-2003: премьер-министр
        2004-2004: Комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам, работает с Хоакином Альмунией
        2004-2010: Комиссар ЕС по административным вопросам, аудиту и борьбе с мошенничеством и вице-президент Комиссии
        2010-2014: Комиссар ЕС по транспорту и вице-президент Комиссии
        2017-2019: Муниципальный мэр Виймси.
        2019- по настоящее время: член Рийгикогу (Парламент в Эстонии) .
    2. Aerolab Звание
      Aerolab
      0
      Сегодня, 17:51
      Все это конечно так. Но сколько за 5-10 лет погибнет наших парней? Может надо усиливать пропаганду. Сбивать Натовские БПЛА, без оглядки на возможные последствия, которых не будет.
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 18:02
      ...Потому и руководство и готово воевать 5-10 лет.

      По численности населения и ВВП страны НАТО и ЕС нас превосходят, это факт.
      Поэтому население России уже заждалось от руководства страны каких-то нетривиальных решений в сложившейся ситуации.

      Уповать на то, что мы будем медленно обнулять численность ВСУ на фронте и при этом НАТО не будет принимать никаких решений для поддержания Украины, просто глупо.
      Они уже сейчас активно переводят свою промышленность на военные рельсы и не афишируя увеличивают свои армии. Нам надо активно готовиться к любым вариантам развития событий, а не рассчитывать на то, что мы уговорим США пойти с нами на мировую на наших условиях. soldier
      1. Сергей Prutkov55 Звание
        Сергей Prutkov55
        0
        Сегодня, 18:55
        Не готовиться , а действовать ! Промедление непонятно. Это не по Сунь Цзы. Это по Клаузевицу. Кто сказал что Клаузевиц умнее Сунь Цзы ?
  2. Стёпа Звание
    Стёпа
    +2
    Сегодня, 17:25
    Шавки.....................
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 17:25
    Мечтать не вредно мадам.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 17:34
    Премьер Эстонии: НАТО следует определить своей целью военную победу Украины над Россией

    Вот ты и пойдёшь побеждать!
    Вашей Прибалтики на месяц бы хватило. Сидели гнидами на шее РСФСР и сегодня ищите, кто бы и за что вас спонсировал. Готовьтесь к самому худшему...
  5. alekc73 Звание
    alekc73
    +2
    Сегодня, 17:36
    Что чешется у Эстонии.Моська лает на Слона.Не буди лихо пока оно тихо.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 17:38
    Бзик какой-то у соседей на строительстве пограничных стен. Их, между прочим, мало построить, надо ещё как-то охранять по всей длине, а то будет как шапка дяди Печкина.
    1. tur-tur Звание
      tur-tur
      0
      Сегодня, 17:45
      Не, это не бзик. Это же распил бабла практически бесконтрольный. Их считают тормозами, но поверьте это совсем не так. Их хитропопости закамуфлированной под дурачка ещё можно поучиться.
  7. Сергей_С0710 Звание
    Сергей_С0710
    0
    Сегодня, 17:43
    Она вообще понимает, что военная победа над Россией станет основанием для ядерного удара по войскам НАТО и центрам принятия решений?
    Президент Эстонии желает, чтобы ее страна перестала существовать?
    Бойся своих желаний...
  8. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 17:43
    Эта блондинка действительно думает, что все это ради победы или демократии?! Кто нибудь скажите ей, что НАТО чуть не распустили после развала СССР. Отсюда надо плясать. СССР развалился , а НАТО удержалось и чтоб держаться дальше им нужен враг в лице России!
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 17:58
      Эта блондинка действительно думает, что все это ради победы или демократии?!

      Да ни чего она не думает а просто как говорится на молодёжном сленге хочет "поймать хайп". А вдруг кто заметит и начнёт продвигать а то и бабла подкинут.
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:43
    "Главный дипломат" Эвросоюза,даже не смешно...они там друг друга стоят...аналогичное притягивает аналогичное...
    Вот только с этими кадрами разговаривать бесполезно..их распирает от собственной значимости....и........зарплаты..
  10. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 17:50
    коза драная, больше и сказать нечего......
  11. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 17:58
    кукла очередная без мозгов
  12. Комментарий был удален.
  13. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:25
    Сумасшедшая баба, беда в семье, сумасшедшее руководство, беда для ЕС.
  14. Василий12 Звание
    Василий12
    0
    Сегодня, 18:41
    Вспомни дура о мощи термоядерных ракет, которые находятся на территории России. Неужели думаешь остаться живой после их взрыва и на вашей территории.
  15. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 18:47
    по ее мнению

    По моему сромному мнению... ей побольше ночного и поменьше мучного и шпрот.... Явный недостаток свинца в организме am
  16. влад сваргин_2 Звание
    влад сваргин_2
    0
    Сегодня, 18:50
    Премьер Эстонии: НАТО следует определить своей целью военную победу Украины над Россией

    Маленька собачка и до старости щенок...