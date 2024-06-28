«Этот огонь достигнет и вас»: Турция обвинила Кипр в поддержке израильской военной операции
Проводимая Тель-Авивом военная операция в Секторе Газа грозит втянуть в свой оборот новые страны. Израильские войска готовятся к вторжению в Ливан. В случае начала интервенции выгодным плацдармом для авиации ЦАХАЛ может стать расположенный в 200 км Кипр. По всей видимости, Никосия склонна выступить в такой роли.
- указал лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла.
В ответ на это заявление Евросоюз, членом которого является Кипр, высказал лишь «серьезную озабоченность за последствия в регионе».
- отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Напротив, в МИД Греции заняли жесткую позицию:
В условиях развернувшихся «страстей» вокруг Кипра, треть острова которого находится под контролем Турции, резко начала проявлять активность Анкара, до этого момента старавшаяся не вмешиваться в палестинский конфликт. Основанием для обвинений стала, как было указано турецкой стороной, поддержка, оказываемая Никосией Тель-Авиву.
- заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
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