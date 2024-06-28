«Этот огонь достигнет и вас»: Турция обвинила Кипр в поддержке израильской военной операции

Открытие кипрских аэропортов и баз с целью нападения на Ливан будет означать, что правительство Кипра является участником войны

Ливан может рассчитывать на нашу поддержку, как и Кипр

Абсолютно неприемлемо угрожать суверенному государству ЕС. Мы на стороне Кипра, и мы все будем вместе противостоять всевозможным глобальным угрозам, исходящим от террористических организаций.

Мы часто видим в отчетах спецслужб, что некоторые страны используют Южный Кипр в качестве своей базы, особенно для операций в Газе. Если вы участвуете в продолжающихся войнах на Ближнем Востоке, этот огонь достигнет и вас. И поскольку мы живем в одной географической зоне, она дойдет и до нас. Мы советуем держаться подальше от конфликта