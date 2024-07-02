Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану
Предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в середине июня, вполне обоснованы примерами урегулирования конфликтов многих стран с Западом. Когда всё было сделано на основе схожих инициатив этих стран. Не менее важен был тогда и учёт военно-политической ситуации, сложившейся в канун урегулирования аналогичных конфликтов.
Соло на португальском
Напомним для начала, как в 1958 и 1960 году власти Индии предлагали Португалии переговоры по деколонизации принадлежавших Лиссабону ещё с середины XVII века четырёх колониальных районов – на западе и северо-западе Индостана. Португалия тогда отказалась от переговоров, подтверждая «исконно португальскую» принадлежность этих районов.
Одновременно Лиссабон планировал привлечь к предстоящему конфликту союзников по НАТО и Пакистан. Но в руководстве Североатлантического альянса, как и в Исламабаде, не решились на военно-политическую поддержку Португалии в её противостоянии с Индией.
Хотя уже были привлечены британские ВВС и ВМС с баз в Омане, Адене в британском Южном Йемене, на Мальдивских и Сейшельских островах. Корабли и самолёты были направлены в морской район, примыкающий к конфликтной зоне – но они так и не вмешались в состоявшийся вскоре конфликт.
В декабре 1961 года, поскольку португальская сторона повторила свою позицию по статусу тех «своих» районов, Индия была вынуждена провести оперативную специальную военную операцию. В ходе той СВО те четыре «португальских» района вскоре были деколонизированы.
Хотя их воссоединение с Индией Португалия официально признала только в 1974 году – в год свержения в Лиссабоне националистической диктатуры Марсело Каэтану. Тот, напомним, за шесть лет до этого сменил на посту премьера «несменяемого» в течение 36 лет Антониу Салазара.
Французский прецедент
Схожая ситуация имела место и в 1953–1956 гг. с четырьмя территориями Франции на юго-западном и юго-восточном побережье Индии, существовавшими с середины XVIII века. Потерпев сокрушительное поражение во «Французском Индокитае» в 1954 году, Париж не решился на прямой военный конфликт с Индией.
Новоявленная могучая независимая держава – Индия, требовала, особенно активно с 1953 года, деколонизации этих районов. В результате к середине 1956 года они воссоединились с Индией. Но Франция официально признала индийский статус этих территорий только в 1963 году.
Индусы и родственные им этносы ко времени деколонизации составляли в тех португальских и французских районах более 70 % местного населения. В большинстве своём их население выступало за воссоединение с Индией.
Но характерно в этой связи, что в тех бывших колониальных районах индийские власти не предпринимали каких-либо «антиколониальных» репрессий или депортаций местных португальцев и французов. В итоге почти 90 % из них добровольно репатриировались в течение одного – трёх лет в свои метрополии.
А например, в экс-французском Пондишери на юго-востоке Индии поныне работает Французский образовательный и научный институт индологии, истории и ботаники…
Схожий пример: в 1968 году власти Марокко потребовали от Испании отказаться от давнего колониального района Ифни, что на юго-западном марокканском побережье. Мадрид сначала оказался от переговоров, хотя в этом районе свыше 90 % жителей издавна составляли марокканцы и берберы, требовавшие с 1957 воссоединения с независимым к тому времени уже год – с 1956 года, экс-французским Марокко.
Марокканские войска, ввиду отказа Мадрида от деколонизации, сопровождавшейся репрессиями против местных «неиспанских» жителей, предприняли в декабре 1968 спецвоенную операцию в Ифни. Что вынудило Мадрид к переговорам, и уже с 4 января 1969 года этот эксклав официально стал марокканским.
Например, Италия… или Нидерланды
В 1952 году экс-итальянская Эритрея, расположенная на побережье Красного моря, воссоединилась с Эфиопией в статусе автономного региона. Чему с 1944 году активно препятствовала Великобритания: британские войска находились в Эритрее, создав на её побережье цепочку военных и военно-морских баз.
Сама же Эритрея была оккупирована Италией еще в конце XIX века. Но во Второй мировой войне итальянцы лишились этого региона, причём в его освобождении участвовали и эфиопские войска. И не случайно – Эфиопия издавна требовала воссоединения с Эритреей.
При этом сами эритрейцы выступали в большинстве своём за включение в состав Эфиопии в рамках эфиопско-зритрейской федерации. Провозглашенной в 1953 году.
Еще характерный пример: в 1958 –1961 гг. Индонезия – значительная часть бывшей «Голландской Ост-Индии» – добившаяся независимости от Нидерландов в 1947 году, требовала воссоединения с голландским Западным Ирианом – западным регионом обширного острова Папуа-Новая Гвинея.
Причем Западный Ириан в десятки раз превосходил по территории и численности населения саму Нидерландскую метрополию… Этот регион Нидерланды отказывались включить в состав Индонезии. Хотя доля голландцев (с учетом голландских военных) в численности жителей региона едва достигала 10 %.
Переговоры по Западному Ириану, начатые в конце 1960 года, голландцы регулярно внезапно прерывали. Но тем временем усиливалось партизанское движение за объединение с Индонезией, которое официально поддерживали СССР, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея - КНДР.
С военно-технической помощью этих стран Индонезия в конце 1961 года начала специальную военную операцию в Западном Ириане, союзники же Амстердама по НАТО не рискнули ввязываться в конфликт.
В конце концов, во избежание полного военного разгрома, Нидерланды 15 августа 1962 года подписали с Джакартой соглашение о передаче этого региона сначала под опеку ООН. Которая вскоре почти единогласно провозгласила Западный Ириан с 1 мая 1963 года частью Индонезии.
Словом, многочисленные прецеденты, которые многим могут показаться некой дипломатической экзотикой, вполне подтверждают обоснованность Мирного плана Владимира Путина.
Так что альтернативы плану России нет.
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