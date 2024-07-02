Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану

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Спокойно, всё идёт по плану. По русскому плану

Предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в середине июня, вполне обоснованы примерами урегулирования конфликтов многих стран с Западом. Когда всё было сделано на основе схожих инициатив этих стран. Не менее важен был тогда и учёт военно-политической ситуации, сложившейся в канун урегулирования аналогичных конфликтов.

Соло на португальском


Напомним для начала, как в 1958 и 1960 году власти Индии предлагали Португалии переговоры по деколонизации принадлежавших Лиссабону ещё с середины XVII века четырёх колониальных районов – на западе и северо-западе Индостана. Португалия тогда отказалась от переговоров, подтверждая «исконно португальскую» принадлежность этих районов.




Одновременно Лиссабон планировал привлечь к предстоящему конфликту союзников по НАТО и Пакистан. Но в руководстве Североатлантического альянса, как и в Исламабаде, не решились на военно-политическую поддержку Португалии в её противостоянии с Индией.

Хотя уже были привлечены британские ВВС и ВМС с баз в Омане, Адене в британском Южном Йемене, на Мальдивских и Сейшельских островах. Корабли и самолёты были направлены в морской район, примыкающий к конфликтной зоне – но они так и не вмешались в состоявшийся вскоре конфликт.

В декабре 1961 года, поскольку португальская сторона повторила свою позицию по статусу тех «своих» районов, Индия была вынуждена провести оперативную специальную военную операцию. В ходе той СВО те четыре «португальских» района вскоре были деколонизированы.

Хотя их воссоединение с Индией Португалия официально признала только в 1974 году – в год свержения в Лиссабоне националистической диктатуры Марсело Каэтану. Тот, напомним, за шесть лет до этого сменил на посту премьера «несменяемого» в течение 36 лет Антониу Салазара.

Французский прецедент


Схожая ситуация имела место и в 1953–1956 гг. с четырьмя территориями Франции на юго-западном и юго-восточном побережье Индии, существовавшими с середины XVIII века. Потерпев сокрушительное поражение во «Французском Индокитае» в 1954 году, Париж не решился на прямой военный конфликт с Индией.

Новоявленная могучая независимая держава – Индия, требовала, особенно активно с 1953 года, деколонизации этих районов. В результате к середине 1956 года они воссоединились с Индией. Но Франция официально признала индийский статус этих территорий только в 1963 году.


Индусы и родственные им этносы ко времени деколонизации составляли в тех португальских и французских районах более 70 % местного населения. В большинстве своём их население выступало за воссоединение с Индией.

Но характерно в этой связи, что в тех бывших колониальных районах индийские власти не предпринимали каких-либо «антиколониальных» репрессий или депортаций местных португальцев и французов. В итоге почти 90 % из них добровольно репатриировались в течение одного – трёх лет в свои метрополии.

А например, в экс-французском Пондишери на юго-востоке Индии поныне работает Французский образовательный и научный институт индологии, истории и ботаники…


Схожий пример: в 1968 году власти Марокко потребовали от Испании отказаться от давнего колониального района Ифни, что на юго-западном марокканском побережье. Мадрид сначала оказался от переговоров, хотя в этом районе свыше 90 % жителей издавна составляли марокканцы и берберы, требовавшие с 1957 воссоединения с независимым к тому времени уже год – с 1956 года, экс-французским Марокко.

Марокканские войска, ввиду отказа Мадрида от деколонизации, сопровождавшейся репрессиями против местных «неиспанских» жителей, предприняли в декабре 1968 спецвоенную операцию в Ифни. Что вынудило Мадрид к переговорам, и уже с 4 января 1969 года этот эксклав официально стал марокканским.

Например, Италия… или Нидерланды


В 1952 году экс-итальянская Эритрея, расположенная на побережье Красного моря, воссоединилась с Эфиопией в статусе автономного региона. Чему с 1944 году активно препятствовала Великобритания: британские войска находились в Эритрее, создав на её побережье цепочку военных и военно-морских баз.


Сама же Эритрея была оккупирована Италией еще в конце XIX века. Но во Второй мировой войне итальянцы лишились этого региона, причём в его освобождении участвовали и эфиопские войска. И не случайно – Эфиопия издавна требовала воссоединения с Эритреей.

При этом сами эритрейцы выступали в большинстве своём за включение в состав Эфиопии в рамках эфиопско-зритрейской федерации. Провозглашенной в 1953 году.

Еще характерный пример: в 1958 –1961 гг. Индонезия – значительная часть бывшей «Голландской Ост-Индии» – добившаяся независимости от Нидерландов в 1947 году, требовала воссоединения с голландским Западным Ирианом – западным регионом обширного острова Папуа-Новая Гвинея.

Причем Западный Ириан в десятки раз превосходил по территории и численности населения саму Нидерландскую метрополию… Этот регион Нидерланды отказывались включить в состав Индонезии. Хотя доля голландцев (с учетом голландских военных) в численности жителей региона едва достигала 10 %.


Переговоры по Западному Ириану, начатые в конце 1960 года, голландцы регулярно внезапно прерывали. Но тем временем усиливалось партизанское движение за объединение с Индонезией, которое официально поддерживали СССР, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея - КНДР.

С военно-технической помощью этих стран Индонезия в конце 1961 года начала специальную военную операцию в Западном Ириане, союзники же Амстердама по НАТО не рискнули ввязываться в конфликт.

В конце концов, во избежание полного военного разгрома, Нидерланды 15 августа 1962 года подписали с Джакартой соглашение о передаче этого региона сначала под опеку ООН. Которая вскоре почти единогласно провозгласила Западный Ириан с 1 мая 1963 года частью Индонезии.

Словом, многочисленные прецеденты, которые многим могут показаться некой дипломатической экзотикой, вполне подтверждают обоснованность Мирного плана Владимира Путина.

Так что альтернативы плану России нет.
58 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +6
    Сегодня, 04:14
    многочисленные прецеденты, которые многим могут показаться некой дипломатической экзотикой, вполне подтверждают обоснованность Мирного плана Владимира Путина.

    Так что альтернативы плану России нет.

    Это нас убеждают, что надо принять тот план, что предложил ВВП? Простите, но я не согласна. Альтернатива есть - освободить всю Украину и отдать ЗУ европейцам, пусть "утешаются".
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +6
      Сегодня, 04:37
      Так что альтернативы плану России нет.

      Историческая актуальность не зиждется на дедукции или индукции. С таким-же успехом можно обосновать капитуляцию Украины по подобию капитуляции Рейха.

      Актуальность в войне фундаментом в победах (или поражениях - упаси и сохрани).
    2. РусскийПатриот Звание
      РусскийПатриот
      +3
      Сегодня, 05:07
      Ну так вперёд в окопы!
      "Освобождать всю украину".
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +4
        Сегодня, 06:56
        Вот в самом деле.Мы не можем освободить половину Донбасса,а замахнулись.Подсчитайте,во сколько это обойдется.И да,тамошние просто не хотят,что бы их освобождали.Примеры,приведенные в стате не отражают реальное тогдашнее положение дел на тех территориях.Люди действительно хотели изгнать тех же французов и португальцев,за исключением меньшинства,местного чиновничества.
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +4
          Сегодня, 07:12
          Кто такие мы? Вы идентифицируете себя с Кремлем. Спорим что тогда в 2022 могли освободить, вот желания не было. Кстати кто забыл. напомню всех командиров с Донецка и Луганска, просто выгнали из действующей армии, а то они начнут города освобождать нанесут ущерб партнерам.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 07:15
            С чего Вы взяли что я идентифицирую себя с Кремлем?Как символом страны-да.Но только не с теми,кто там сидит.Почитайте мои комменты,прежле чем такое писать hi
            1. Гардамир Звание
              Гардамир
              +1
              Сегодня, 07:26
              Не хотел вас задеть. О многом ведь нельзя говоить. Просто есть мы и они. Они это кремлевские которые делают бизнес. Вас не удивляет, что они точные даты называют сколько будет длиться СВО. То есть тут уже глобальный договорнях.
              Мы же хотим вернуть русские земли, которые эти с договорняка называют Украиной.
              1. dmi.pris1 Звание
                dmi.pris1
                -2
                Сегодня, 07:29
                Да,хотим.Но есть реальные вещи.Которые приходится учитывать.Не получится ли так,что идя в освободительный поход,мы потеряем в тылу,за собой то,что имеем?
                1. Гардамир Звание
                  Гардамир
                  0
                  Сегодня, 07:54
                  Есть только одна реальная вещь мы и они.
              2. ЧистыеКлючи Звание
                ЧистыеКлючи
                -1
                Сегодня, 08:02
                Вернуть русские земли - это средство. Цель - безопасность государства, которая не определяется линией границы (вспомним США и советские ракеты на Кубе), предотвращение условий потери суверенитета в недалёком будущем, плюс сохранение русского этноса на русских землях.
    3. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +8
      Сегодня, 07:03
      Категорически не согласен с заголовком статьи, что все идет по плану. Хочется задать вопрос по какому плану? Совершенно непродуманному к сожалению, когда окраину решили освободить таким малым нарядом сил, что привело к логичному оставлению известных территорий и перерастания сво в настоящую войну с применением всей линейки конвенциональных вооружений, а теперь еще с возвожным всуплением в конфликт войск нато с непредсказуемым итогом.
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 07:10
      Знаете,уважаемая,перед тем как идти в освободительный поход дальше,надо спросить у тех воинов,которые третий год сражаются за не пойми что.И они в большинстве своем вам раскажут очень неприятные вещи.Как,например плевали в спину на Херсонщине,а зачастую и стреляли итд..Прежде надо подумать,а стоит оно того.При всем моем неприятии Путина ,как руководителя Великой Страны,я понимаю в последнее время его действия.Стало понятно,что у нас ничего не получается с первичными целями СВО.И дальше гнуть палку,значит -сломать ее.Я имею в виду нашу страну.У нас и так с людским,технологическим и промышленным потенциалом не ахти.Да и вообще.Прежде чем идти наводить свой порядок на улице,надо в первую очередь навести его у себя.А то вон-плетень завалился
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 07:22
        Согласен, не мешало бы сначала свои "конюшни разгрести". Но ради справедливости, в том же Херсоне стояли с желто-синими тряпками и плевали в спину переодетые ВСУшники, СБУшники, участники АТО (которых за 8 лет набралось не мало) и члены их семей. Сами украинцы признали кто с "кричалками" там был. А лояльное нам население предупредили, что перережут по подворотням и квартирам. А вот почему Росгвардия встала на центральной площади и не начала наводить порядок в том же Херсоне вопрос. Наверное у этого есть фамилия и имя.
        Стоит признать, Херсон был быстро и грамотно захвачен, но вот дальше возникают вопросы.
      2. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:45
        Цитата: dmi.pris1
        Стало понятно,что у нас ничего не получается с первичными целями СВО

        Ну а кто в этом виноват? В 22 году сколько раз Кадыров просил:"Владимир Владимирович! Отдайте приказ и Киев будет взят!" Ну и? "Нас попросили", "уважаемые партнеры", "переговоры" и в результате "Ах! Нас обманули!" Раз уж сказали А, надо говорить и Б. А не действовать как в той песне "Школа танцев" - "Две шаги направо, две шаги налево, шаг впирод и две шаги назад". И сколько бы тогда русских с обеих сторон удалось бы спасти?! И не было бы возможности у Запада снабжать оружием этот подлый режим. Они же тогда все и посольства отозвали, и граждан призывали поскорее убраться, и свои предприятия позакрывали. А потом как увидели, что можно наглеть, обратно вернулись.
        Да, тяжело и очень трудно, но если и сейчас начнут переговоры, то считайте, что с Россией вообще никто считаться не будет.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 08:02
          А сейчас с нами считаются?По Кадырову.Он тогда много говорил.Потом примолк.Скорее всего понял,что с голой ж..на шашку бросаться все же не стоило.Глядя по тому,что буквально стало происходить,ну через месяц скажем после начала СВО.Это время когда мы впервые начали нести очень серьезные потери.Буквально перед Стамбульским договорняком.Но тут виновато командование и неготовность тыла.Про коррупцию я уже и не говорю
  2. РусскийПатриот Звание
    РусскийПатриот
    +13
    Сегодня, 05:13
    Ничего не понял из статьи.
    Авторы привели исторические справки деколонизации Индии и Марокко. Это вообще к чему?
    По мнению авторов, СВО подобна войне индусов с португалией за свои провинции??? Это просто смешно.

    Могу только предложить уважаемым авторам почитать что-нибудь про Корейскую войну, ирано-иракскую войну, может, первую мировую.
  3. север 2 Звание
    север 2
    +8
    Сегодня, 05:20
    сравнивать исконно русские земли на окраине России с бывшими заморскими колониями Британии , Португалии , Франции или Испании - это, мягко говоря , сознательное искажение целей России и унижение подвига и жертвенности наших солдат , сражающихся и погибающих в СВО . То что Индия или там Марокко или Индонезия предлагала бывшим заморским колонизаторам договориться, и то что Россия предлагает договорится на основе капитуляции незаконно созданной стране , которая на окраине исконно русских земель была создана на основе предательства изменниками Родины Горбачёвым и Ельциным ,это совершенно разные вещи . Непонятные цели автора с такой статьёй . Главное есть то , что бриты или там испанцы империи создавали завоёвывая для порабощения и грабежа заморских туземцев , а Россия присоединяло соседние земли по просьбе местных туземцев , что бы спасти их от таких как англичане, турки , японцы , французы , немцы ...
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 07:59
      Главное есть то , что бриты или там испанцы империи создавали завоёвывая для порабощения и грабежа заморских туземцев , а Россия присоединяло соседние земли по просьбе местных туземцев , что бы спасти их от таких как англичане, турки , японцы , французы , немцы ...
      Честно говоря, некоторые спасаемые упорно не понимали своего счастья и пришлось 100 лет с ними воевать, чтобы все таки спасти неблагодарных laughing
  4. tatra Звание
    tatra
    +7
    Сегодня, 05:30
    Ну потребовать он мог что угодно ,только вот те территории ,на которых украинская власть
    в Запорожской и Херсонской областях , ,украинские враги СССР не отдадут ,а брать их военным путем -потребуются годы и огромные жертвы . А американцы, тем более ,не снимут санкции .
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 08:03
      А американцы, тем более ,не снимут санкции .
      Американцы не снимут санкции при любом исходе СВО, давно пора свыкнуться с этим
      1. tatra Звание
        tatra
        0
        Сегодня, 08:05
        Ну тогда зачем он потребовал их снять ? Разве он этого не понимает ? А американцы могут снять санкции ,но только когда его не будет .
  5. Dimy4 Звание
    Dimy4
    +10
    Сегодня, 05:35
    По заголовку и первым строкам подумалось что автор Александр Ставер, ан нет не угадал.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 06:58
      Да тут и без Ставера с десяток "протопопов" от корявой пропаганды наберется..
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 05:57
    Часть южных и восточных областей современной Украины никакого отношения к ней не имеют. Это все результат несправедливого административного деления бывшего СССР на республики и области, в результате чего, территории с русским населением отошли к какой-то искусственно созданной Лениным республике. Я уже не говорю про крымский подарок!
    1. иван2022 Звание
      иван2022
      +3
      Сегодня, 06:16
      Автор приводит "многочисленные прецеденты" , которые свидетельствуют об огромном выигрыше для миллиардов людей во всем мире--от одного только существования СССР.

      Но есть один народ, которому судя по демографии, даже свои яйца мешают, а СССР для такого народа стал источником всех его нынешних бед. laughing

      Да-с.... Одним мешают воры и предатели, а другим-основатель СССР и всяческие ".. измы...", а также идеи справедливости и дружбы народов.... По-моему это противно.
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +3
      Сегодня, 06:34
      Знаете в чем вы неправы. Вас убедили, что Украина это чужая страна и на этом основании делите земли на наши и не наши. Но вся Украина это такая же русская земля как Урал, Качатка, Кубань. К тому же стоит ли трясти историю ежиной страны. Крым никуда не передавали, он остался в СССР.
      Просто задумайтесь буржуи России действуют заодно с буржуями Европы. А вы просто выбираете кому верить.
    3. tatra Звание
      tatra
      +3
      Сегодня, 07:00
      Ну конечно ,Ленин и Сталин должны были предвидеть что вы ,их враги ,захотите поделить между собой созданное ими Государство . И у вас всегда есть ПРОТИВ ,но нет ЗА . Ни один из вас не доказал -а как должны были территориально поделить СССР коммунисты ,чтобы его не смогли расчленить .
      Даже территориальное деление на губернии в РИ не помогло ,после Февральской революции Россию стали рвать на куски
      А уж вы сами так поделили РФ -на 8 федеральных округов и 22 республики ,что её можно как угодно расчленить .
      1. Гардамир Звание
        Гардамир
        +3
        Сегодня, 07:20
        Кстати, Ирина поддержу вас. Зачем созданы республики Донецкая и Луганская, это что за народы дончаки и луганчаки?
        И почему в каждой области свои министерства? Для того. чтоб удобнее разделить в случае чего?
      2. Эдуард Ващенко Звание
        Эдуард Ващенко
        +2
        Сегодня, 07:32
        Даже территориальное деление на губернии в РИ не помогло ,после Февральской революции Россию стали рвать на куски

        Потому, что в 1917 г. кроме всего прочего начался деколонизация полуфеодальной Российской империи.
        Как бы "не прекрасно жилось" в РФ, но и условный Маннергейм и...Скоропадский, и даже Краснов захотели отделится от Санкт-Петербурга. Вот только Ленин и "проклятые большевики" смогли повернуть этот процесс вспять, и кроме идеологии о дружбе всех народов на базе ПРОЛЕТАРСКОГО, а ни какого попала, ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА и конкретного предоставление суверенитета на основе коренизации и позволило восстановить страну, практически в рамках РИ, без, конечно совершенно неорганичных для страны Польши и Финляндии, "чемодана без ручек" для РИ.
        Никакому белому правительству этого бы не удалось, Украина, и со степями Причерноморья и Донбассом, ушла бы в националистическое автономное плавание еще в 20-х гг, если бы в Польшу не попала.
        А вот развал СССР,который и был настоящей РОССИЕЙ, созданного "проклятыми большевиками" и В.И. Ленином, снова запустил на орбиту национализм и центробежные процессы.
        1. Эдуард Ващенко Звание
          Эдуард Ващенко
          0
          Сегодня, 07:33
          ак бы "не прекрасно жилось" в РФ, но и условный Маннергейм и...Скоропадский, и даже Краснов захотели отделится от Санкт-Петербурга. = Очепятка, конечно в Российской империи
        2. tatra Звание
          tatra
          +1
          Сегодня, 07:39
          А враги большевиков и лживо и лицемерно обвиняют тех ,что те "Россию развалили ", хотя это именно враги большевиков во время развязанной ими Гражданской ,захватили части территории Советской России /РСФСР ,и создали на них свои отдельные Государства -Литву ,Латвию ,Эстонию ,УНР ,ЗУНР и другие ,и объявили преступлением Сталина то ,что он в 1939 -1940 годах вернул в состав страны захваченные врагами большевиков в Гражданскую российские территории ,включая ,и захваченные белополяками .
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 07:27
      Да,не имеет.Ваши предложения?Положить миллион русских людей(я считаю еще с нерожденными)ради освобождения пары областей,только на юге?Вы же видите,всушники не разбегутся,они сражаются отчаянно за каждый куст.Кому это надо?Это не надо прежде всего тем,кого мы хотим освободить подобным образом..
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    +7
    Сегодня, 06:07
    Авторы статьи хотят нас убедить, что на Украине все идёт по плану, все изначально так и задумывалось?
    Куда делись изначально озвученные благие намерения? - 1. борьба с нацизмом на Украине (так наш же кум сам нацист), 2. защита русскоязычного населения Украины от нацистов (или русскоязычного населения там не осталось, некого уже защищать), 3. защита мирного населения Донбасса от обстрелов (тоже пока спорно), 4. демилитаризация и денацификация Украины (как можно этого добиться без оккупации территорий, неужели "договорняком")....
    1. tatra Звание
      tatra
      +1
      Сегодня, 07:05
      Да всё это прикрытие для главной цели ,которую Путин и объявил в своем ультиматуме ,и которая у многих "ура-патриотов ".
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 06:49
    «Индусы и родственные им этносы»
    Индусы - это не этнос , а религиозная принадлежность, индуисты
    Не надо путать индусов и индийцев
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Ivan№One
      Не надо путать индусов и индийцев
      - особенно с индейцами ;)))
  9. АА17 Звание
    АА17
    +1
    Сегодня, 06:54
    Предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в середине июня, вполне обоснованы...


    Авторы не раскрыли тему: КОМУ конкретно направлены предложения по урегулированию конфликта на Украине.

    Предложения Путина - это Позиция одной стороны военного конфликта. Позиция другой стороны конфликта на Украине на эти предложения, по - видимому, будет иная.

    Кто же является Другой Стороной военного конфликта на Украине?
    Кого должен убедить Путин, что предложения "по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в середине июня, вполне обоснованы"? (Назначенных европейских марионеток типа: Столтенберга, Шольца, Макрона и т.д.- можно не учитывать)

    Чтобы убедить другую сторону, реально противостоящую РФ - нужны очень веские аргументы.
    Если таких аргументов не найдется, Российской Власти придётся идти на компромисс.

    "...Компания BlackRock, Inc. является крупнейшим в мире фондом управления активами. Их совокупная стоимость на 1 января 2023 года составила $8,594 трлн, что приблизительно соответствует ВВП (ППС) Германии и Франции вместе взятых. Однако это не единственная особенность компании. ...
    Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией, как и с идущей второй по размерам активов The Vanguard Group (они, к слову, являются основными держателями акций друг друга), связывают фамилии богатейших семей мира — Рокфеллер, Ротшильд, Дюпон, Меллон, а также занятых в управлении финансами Ватикана — Драги и Тарлони...
    Сотрудничество правительства Зеленского с BlackRock (по крайней мере, публично) началось в сентябре 2022-го. ... По условиям сделки BlackRock будет заниматься управлением украинскими активами, включая средства из объема «международной помощи». Таким образом, украинские стратегические предприятия, включая те, что были «национализированы», уходят под транснациональный контроль. ....
    Опосредованно или напрямую в перечень украинских активов BlackRock входят бумаги следующих компаний: «Метинвест», ДТЭК (энергетика), МХП (сельское хозяйство), «Нафтогаз», «Украинские железные дороги», «Укравтодор» и «Укрэнерго». Кроме того, по данным LandMatrix, на май прошлого года 17 млн га украинских сельскохозяйственных земель из 40 обозначенных в земельном банке находились в собственности трех компаний: Cargill, Dupont и Monsanto..."
    https://iz.ru/1512053/andrei-kuzmak/chernyi-voron-krizisa-zelenskii-zavershaet-prodazhu-ukrainy

    "Australian National Review: Американские корпорации владеют почти половиной сельхозземель Украины через посредников."
    https://rg.ru/2022/07/26/kogo-zashchishchaet-kiev.html
    1. Eug Звание
      Eug
      0
      Сегодня, 07:06
      Т.е.плыли, плыли, а на берегу обделались...
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 08:08
      Я лично не вижу весомых аргументов с нашей стороны..Раз мы уже обращаемся за военной помощью к третьим странам.Ирану,КНДР..
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 07:00
    Прочитал статью
    Никаких связей нынешней ситуации с указанными примерами не увидел
    не понятно где их увидел автор

    Какую связь увидел автор в Борьбе молодых национальных государств против колонизаторов, чью метрополии были за океаном, и которых не поддерживало нато (а сша вообще поощряло процесс деколонизации всеми силами, как меру по добиванию западной Европы) , но зато многих поддерживало СССР и нынешнюю вой... ой, сво - категорически не ясно
    1. tatra Звание
      tatra
      +2
      Сегодня, 07:22
      Ну просто некоторым очень хочется ассоциировать СВО с чем -то положительным ,хоть с Великой Отечественной по защите советским народом своего Государства от напавшего на него врага ,хоть с этим что в статье .
  11. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 07:19
    Цитата: dmi.pris1
    Вот в самом деле.Мы не можем освободить половину Донбасса,а замахнулись.Подсчитайте,во сколько это обойдется.И да,тамошние просто не хотят,что бы их освобождали.Примеры,приведенные в стате не отражают реальное тогдашнее положение дел на тех территориях.Люди действительно хотели изгнать тех же французов и португальцев,за исключением меньшинства,местного чиновничества.

    Здравствуйте. Люди не понимают, что "банкет " будет за их счёт. Война это тяжёлое бремя для простого народа в любой стране.
  12. Вадим С Звание
    Вадим С
    +2
    Сегодня, 07:29
    Не понимаю тех кто топит за полное освобождение укры, или захват, тут с какой стороны смотреть. Вы правда хотите кормить и отдавать долги обнищайвшей и одичалой страны? Опять выделять громаднейшее суммы на восстановление их городов? Многие тут кричат что это исконно русские города,может когда то и были, как Стамбул не всегда был турецким, хватит жить какими то грёзами, там люди умирают каждый день, какие нам к черту новые земли, кто на них жить то будет? Гости с Азии чтоль? От которых уже не продохнуть, они занимают наши места, тех кто погиб
    1. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 07:44
      А те , кто это начал и поддерживают ,совершенно не думали и не думают о последствиях для России и российского народа . У них просто "цель оправдывает средства ".
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        +2
        Сегодня, 07:50
        Тем кто это все поддерживает прозомбировали мозг о какой то сплочённости, одичалыми концертами, байками про освобождение каких то братьев одурманенных западом. А в это время миллионы гостей с азии и прочих югов сюда завозят взамен утраченного трудоспособного населения, они будут поднимать экономику таксуя?
        1. tatra Звание
          tatra
          +1
          Сегодня, 07:54
          К сожалению ,с Перестройки сразу выяснилось ,что десятки миллионов людей с легкостью поддаются зомбированию ими -и лживой антисоветчиной ,и пропагандой антисоветской власти . Вот ,то ,что пишут в Интернете "ура-патриоты "-это пересказ методичек пропаганды .
  13. Livonetc Звание
    Livonetc
    -3
    Сегодня, 07:34
    Не только лишь территории бывшей УСССР необходимо освободить и вернуть в законные границы России.
    Стоит рассмотреть возврат территорий прибалтики, законно принадлежащих России.
    "Согласно Ништадского Договора 1721 года, подписанного королём Швеции о передаче в собственность России Прибалтики, Карелии с Ингерманландией и прочих земель Швеции. Россия заплатила Швеции два миллиона талеров (ефимков), причем только полновесной серебряной монетой — цвейдриттельштирами — и точно в срок (февраль 1722 года, декабрь 1722 года, октябрь 1723 года, сентябрь 1724 года). Историки утверждают, что по сегодняшнему это составляет 350 миллиардов долларов."
    Хватит уже на собственных землях терпеть сапог супостата.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 07:52
      Так вперёд, автомат в руки и го! Чего тут коменты строчить??
      1. Livonetc Звание
        Livonetc
        0
        Сегодня, 08:01
        Свой воинский долг отдал Родине в эпоху СССР.
        На данный момент не в той физической форме.
        На текущий момент в полной мере тружусь над воссозданием технологического суверенитета России.
        И весьма успешно.
        Честь имею!
  14. avia12005 Звание
    avia12005
    +3
    Сегодня, 07:40
    Плавали, знаем. "Минским соглашениям нет альтернативы".

    Восемь лет понадобилось, чтобы сделать вывод, что есть. Правда, один из главных авторов этих соглашений Сурков, уже в этом году написал, что считает их "выдающимся достижением российской дипломатии", так как ЛДНР вошли в состав России.

    Если Минские соглашения и вправду наверху кто-то так оценивает, тогда более сказать нечего.

    Великая держава тем и отличается от невеликих, что сама принимает решения и их выполняет. Всякие призывы к противнику, когда идут боевые действия, частью истеблишмента врага будут восприниматься как слабость и провоцировать его на эскалацию.

    Это очевидно, Ватсон.
  15. G17 Звание
    G17
    0
    Сегодня, 07:48
    Вдохновенная статья в защиту нового Минска-3 или Стамбула-2. Между тем, все прекрасно понимали во время Русской весны 2014 года и тем более понимают сейчас - пока на исконной русской земле существует хоть один клочок так называемой "украинской" территории, он будет вечным плацдармом НАТО для удара по России. И не надо лгать всем нам, что с врагом можно замириться, что вот-вот и Украина и НАТО выкинут белый флаг. Обстановка иная. В 2014 и 2022 годах мы имели все шансы уничтожить бандеровскую Украину, но в результате предательства в Минске и Стамбуле оказались вовлечены в войну со всем блоком НАТО. Именно поэтому Запад уже многократно отверг все мирные предложения Путина, так как рассматривает их как проявление слабости и трусости. Мирные предложения врагу надо выдвигать, когда русский флаг будет развиваться в Киеве и Львове, а не сейчас, когда два российских областных центра Херсон и Запорожье до сих пор оккупированы укро-фашистами.
  16. oleg Pesotsky Звание
    oleg Pesotsky
    +1
    Сегодня, 07:52
    Непонятная статья. Если о деколонизации то какое к этому отношение имеет Россия. Сказано же было что РФ инициативно отказался от коммунистических идей и добровольно пошел на развал СССР. Следовательно потеряла авторитет и репутацию. Если о планах президента России то от смелых заявлений летом 22-го мол все идет по плану, и более умеренных 23-го о том что мы еще ничего не начинали, до заявления во время визита в Вьетнаме о том что поражение России это прекращение ее государственности. Есть твердая убежденность что власти просто не знают что делать, и при этом выдвигают какие-то планы. Это от бессилия а не от здравого смысла и успехов на поле боя.
    1. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 07:56
      Хотел блицкриг ,а получил цугцванг ,и пришлось сделать вид ,что так и было задумано ,что "всё идет по плану ".
  17. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 07:58
    Цитата: tatra
    Ну потребовать он мог что угодно ,только вот те территории ,на которых украинская власть
    в Запорожской и Херсонской областях , ,украинские враги СССР не отдадут ,а брать их военным путем -потребуются годы и огромные жертвы . А американцы, тем более ,не снимут санкции .

    То есть коллега, Вы хотите сказать, что ВС РФ не способны сломать хребет современным фашистам, как сделали наши славные предки за 4 года? winked
    1. tatra Звание
      tatra
      0
      Сегодня, 08:06
      Вот только с пропагандой -не ко мне . Я реалистка .
  18. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:59
    Так как других планов нет, то и альтернативы этому плану, естественно, нет.

    Только надо вспомнить, что это уже не первый план, а, пожалуй, уже третий, если считать только те, которые были переданы огласке. Наверное, было еще какое-то количество секретных и очень хитрых планов.

    Поэтому альтернативы плану нет, но нет уверенности, что он будет выполнен. Есть уверенность в обратном.
  19. parma Звание
    parma
    0
    Сегодня, 08:05
    О чем статья? Что иногда страны решают свои проблемы силой? Ну да… что в 60-е европейцы не захотели устраивать непопулярную бойню на другом конце света? Как эти случаи что-то докатывают/объяснять касательно СВО? А вот в Корее, Вьетнаме, на Фолклендах захотели устроить бойню на другом конце света… СВО больше похожа на Ираном-иракскую войну, чем любой из приведённых автором примеров…
  20. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 08:06
    Цитата: АА17
    Акционерный состав BlackRock не раскрывается

    опять эта конспирология )))
    ну вот я например, до 2022 был "акционером Блэкрок и Вангард", небольшую часть пенсионного портфеля, для диверсификации, разместил в индексных фондах от этих компаний... и чо? )) (да, успел вытащить до заморозки, сейчас 100% в российских биржевых индексных фондах)
    это компании, УПРАВЛЯЮЩИЕ активами, по сути, глобальные брокеры.
    собственного капитала там пару десятков миллиардов, прибыльность не космическая.
    Вы же не считаете владельцев например Московской биржи - владельцами ВСЕХ компаний которые на ней торгуются? ))