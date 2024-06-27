Гутерриш предложил начать реформирование Совбеза ООН с предоставления членства одной из стран Африки

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Гутерриш предложил начать реформирование Совбеза ООН с предоставления членства одной из стран Африки

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает необходимым проведение реформы Совета безопасности, которую, по его мнению, следует начать с предоставления членства в Совбезе хотя бы одной стране Африканского континента. Сейчас Африка вообще не представлена в СБ ООН ни одним государством. Сделать это сложно, но необходимо, считает Гутерриш.

В Совете безопасности нет ни одного постоянного члена от Африки. Безусловно, будет очень сложно это изменить, однако мы должны начать с чего-то, по чему можно достичь консенсуса

— высказал свое мнение по этому вопросу генсек ООН в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.



Он отметил, что сегодня ситуация среди пяти постоянных членов Совбеза ООН как никогда близка к пониманию того, что Совет безопасности должен стать более представительным с учетом общемировой географии. Причем представитель Африканского континента должен стать членом довольно узкого круга именно постоянных членов Совбеза, в то время как в нем есть еще десять государств, которые избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок. Решения Совета безопасности являются обязательными для всех государств, входящих в ООН, однако только пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Франция и Великобритания) обладают правом наложить вето на любое решение СБ.

Гутерриш подчеркнул, что на протяжении долгого времени вопрос реформирования Совета безопасности ООН был своего рода табу. Впервые понимание того, что реформа необходима, наступило как раз в период пребывания Гутерриша на посту генерального секретаря международной организации. Он напомнил, что Европа является относительно небольшим континентом, однако 6 из 15 членов Совбеза сейчас — это именно европейские государства.

Из пяти постоянных членов Совета безопасности три относятся к Европе — это Российская Федерация, большая часть которой находится в Азии, но по сути она является европейской страной, Франция и Великобритания

— продолжил генсек ООН.

По его мнению, реформа Совбеза должна быть достаточно серьезной, в какой-то момент ее проведения в этот фактически главный орган ООН должны войти и развивающиеся страны, что несомненно скажется и на авторитете всей международной организации в мире. При этом Гутерриш считает, что механизм права вето в Совбезе ООН не исчезнет ни при каких условиях.
19 комментариев
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  1. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +4
    Сегодня, 17:52
    Лучше реформировать Гутерриша,бесполезный тип
    1. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 17:55
      Францию из Совбеза ООН выкинуть, а страну (бывшую ее колонию) Африканского континента включить, и это будет справедливо.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Сегодня, 18:00
        (РФ, КНР, США, Франция и Великобритания)

        Тут явно лишние Франция и Великобритания. Они своего мнения не имеют, за них США думает.
        Вот их выкинуть, а потом хорошо подумать, а стоит ли кого-то добавлять.
  2. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 17:52
    Как озаботился генсек, что даже скупая слеза навернулась.
    Про Африку вспомнил, а про Южную Америку нет. Странно однако.
    Кстати, а как насчёт Антарктиды? Давай уж всех до кучи. fellow
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 18:11
      Даёшь пингвинов в СБ ООН (я про Антарктиду). fellow
      А насчёт страны из Африки, то с кем там бидон подписал договор о партнёрстве с НАТО wink вот эту страну и добавят - прям "чародеи". winked
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +2
    Сегодня, 17:53
    И все бы хорошо -но какой стране Африки предоставить это членство ? И КАКОЙ именно Африки ? Северной ? Центральной ? Южной ? Это вообще разные государства и культуры.
    1. Беринговский Звание
      Беринговский
      +1
      Сегодня, 18:03
      Вот, зашел на страничку, что бы именно это и написать, а вы меня опередили smile
      Точно, такое членство будет либо пустой формальностью, либо протащат какую нибудь прозападную страну, для массовки. Первое не прокатит, ибо никому не надо, следовательно идея наверно во втором варианте.
  4. kit88 Звание
    kit88
    +2
    Сегодня, 17:54
    Началось в деревне лето.
    В каждом фильме должно быть столько-то негров, столько-то китайцев, столько-то ЛГБТ ....

    А может все-таки по Делам судить?
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 17:54
    Может просто исключить от туда Англосаксов и тогда мир вздохнёт с облегчением?
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 18:35
      Может просто исключить от туда Англосаксов и тогда мир вздохнёт с облегчением?

      Пока кто-то не заставит англосаксов отвечать за свой беспредел никакого облегчения не будет, в ООН они или нет. Они зло планетарного масштаба. А Гутерриш он кто? Марионетка, одна из многих. Не решает ничего
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 17:56
    однако только пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Франция и Великобритания)

    Можно смело писать о том, что эта тройка (США, Франция и Великобритания) - завернет такое поползновение.

    Гутерриш не с того конца разделывает рыбу. Сразу видно, что человек без опыта - заворачивать рыбу в газету.

    Здесь объективно напрашивается приглашение в состав ООН сразу несколько персон, как постоянных членов: Ватикан, Ливан, Сев. Италия, Шотландия и государств из БРИКС.
  7. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 18:05
    Причем представитель Африканского континента должен стать членом довольно узкого круга именно постоянных членов Совбеза,
    Кому из африканских стран передадим ядерное оружие в количестве достаточном для нанесения неприемлимых потерь? Может быть Нигеру? Но прежде в совбез безусловно должна войти Северная Корея.
    Только страна имеющая ЯО может быть независимой. Хотя, пример франции показывает что даже это не является гарантией.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:19
    ООН в теперешнем виде авторитетная, он это серьёзно?
  9. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 18:20
    Организация себя практически изжила. Сильные игроки делают, что хотят и им - повиг мнение ООН. Члены Совбеза - отдельная песня. Десятилетиями вставляют друг другу палки в колеса. Лет через 10-20, думаю, в ней и останется одна Африка
  10. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 18:21
    Первоначально лучше бы перенесли всю организацию в какую нибудь нейтральную страну.
  11. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    Сегодня, 18:29
    ООН продукт победителей Второй Мировой войны. Мир меняется. Скорее всего ООН уйдет в историю в след за Лигой наций.
  12. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 18:31
    На иносми была програмная статья, толи в форейн аффарс,толи в политико об шагах по перетягиванию африки на сторону сша и 7 шагов для этого. Вполне вероятно что этим заявлением сша начинают зондаж и подлизывание к глобал югу(африке).
  13. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:45
    Предлагаю принять в Совбез ООН одну древнюю страну под названием Берег Незалежной Кости wink
  14. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 18:53
    Зная повадки этих шавок, могу предположить, что африку хотят протащить не из благих побуждений, а для того чтобы получить возможность редактировать основы устава оон. Получив такую возможность, под благовидным предлогом, нас самих попросту вышвырнут из оон. Организация превратилась в форум. Но мы обладаем каким-никаким правом вета. И правом воспользоваться как площадкой высказать свое мнение и предьявить обвинения. Реформирование устава оон в данный момент недопустимо. Следует воспользоваться правом вета и разьяснить странам африки заранее наши опасения, поскольку запад считает, что мы попадаем в просак при любом нашем решении. Примем - вылетим сами. Не примем - бедные африканские дети. Потерпят и перебьются. Главное преподнести грамотно обозначив свои опасения и на упреждение. Это ловушка