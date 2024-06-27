Гутерриш предложил начать реформирование Совбеза ООН с предоставления членства одной из стран Африки

В Совете безопасности нет ни одного постоянного члена от Африки. Безусловно, будет очень сложно это изменить, однако мы должны начать с чего-то, по чему можно достичь консенсуса

Из пяти постоянных членов Совета безопасности три относятся к Европе — это Российская Федерация, большая часть которой находится в Азии, но по сути она является европейской страной, Франция и Великобритания