Гутерриш предложил начать реформирование Совбеза ООН с предоставления членства одной из стран Африки
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш считает необходимым проведение реформы Совета безопасности, которую, по его мнению, следует начать с предоставления членства в Совбезе хотя бы одной стране Африканского континента. Сейчас Африка вообще не представлена в СБ ООН ни одним государством. Сделать это сложно, но необходимо, считает Гутерриш.
— высказал свое мнение по этому вопросу генсек ООН в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
Он отметил, что сегодня ситуация среди пяти постоянных членов Совбеза ООН как никогда близка к пониманию того, что Совет безопасности должен стать более представительным с учетом общемировой географии. Причем представитель Африканского континента должен стать членом довольно узкого круга именно постоянных членов Совбеза, в то время как в нем есть еще десять государств, которые избираются Генеральной ассамблеей на двухлетний срок. Решения Совета безопасности являются обязательными для всех государств, входящих в ООН, однако только пять постоянных членов (РФ, КНР, США, Франция и Великобритания) обладают правом наложить вето на любое решение СБ.
Гутерриш подчеркнул, что на протяжении долгого времени вопрос реформирования Совета безопасности ООН был своего рода табу. Впервые понимание того, что реформа необходима, наступило как раз в период пребывания Гутерриша на посту генерального секретаря международной организации. Он напомнил, что Европа является относительно небольшим континентом, однако 6 из 15 членов Совбеза сейчас — это именно европейские государства.
— продолжил генсек ООН.
По его мнению, реформа Совбеза должна быть достаточно серьезной, в какой-то момент ее проведения в этот фактически главный орган ООН должны войти и развивающиеся страны, что несомненно скажется и на авторитете всей международной организации в мире. При этом Гутерриш считает, что механизм права вето в Совбезе ООН не исчезнет ни при каких условиях.
Информация