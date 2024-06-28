Самый тяжёлый боеприпас в арсенале — ФАБ-9000
ФАБ-9000 в одном из музеев. Фото Airwar.ru
В арсенале отечественной бомбардировочной авиации есть фугасные бомбы общего назначения различных калибров и типов. Самое мощное и тяжёлое оружие этого класса — изделие ФАБ-9000. Оно было разработано в середине прошлого века для выполнения особо сложных боевых задач. Однако его реальные характеристики и возможности оказались избыточными для большинства целей, поэтому применяли его лишь изредка и в ограниченном количестве.
Рекордный калибр
В 1946 году на вооружение бомбардировочной авиации Советского Союза была принята новая линейка фугасных авиационных бомб, которые были созданы с учётом опыта Великой Отечественной войны. В эту линейку входили несколько бомб общего назначения различных калибров: от 100 до 5000 кг.
Самые тяжёлые из этих боеприпасов предназначались для дальних бомбардировщиков. Их использовали для поражения крупных наземных целей, а также кораблей.
В начале 1950-х годов для дальней авиации разрабатывались перспективные дальние бомбардировщики с повышенными характеристиками грузоподъёмности. Например, новый Ту-16 мог нести на внутренней подвеске более 9 тонн груза, а для Ту-95 этот параметр достигал 12 тонн. Новые бомбардировщики могли использовать всю существующую номенклатуру боеприпасов.
Учитывая параметры самолётов, ВВС запросили боеприпас калибра 9000 кг. Однако разработка такого изделия и запуск его производства были связаны с определёнными трудностями. Тем не менее, промышленность справилась с поставленной задачей и в кратчайшие сроки представила новую бомбу.
В 1954 году, почти одновременно с новыми бомбардировщиками, на вооружение были приняты 9-тонные авиационные боеприпасы. Тогда же в арсеналы начали поступать модернизированные версии других фугасных авиационных бомб, доработанные с учётом требований нового поколения боевых самолётов.
Схема изделия ФАБ-9000. Графика Airwar.ru
Производство бомб образца 1954 года было налажено на нескольких предприятиях, которые быстро заменили предыдущее поколение фугасных авиационных бомб (ФАБ). Большая часть производимых боеприпасов относилась к малым и средним калибрам.
Из-за ограниченного круга задач тяжёлые ФАБ-5000 и ФАБ-9000 выпускались в меньшем объёме. По разным оценкам, всего было произведено не более нескольких тысяч 9-тонных бомб, однако требования Военно-воздушных сил были полностью удовлетворены.
Боеприпас и носители
ФАБ-9000 образца 1954 года — это фугасная авиационная бомба общего назначения, предназначенная для поражения наземных и надводных целей. Она использовалась для уничтожения крупных скоплений живой силы и техники противника, полевых укреплений, промышленных объектов и других целей.
Бомба разрабатывалась в рамках семейства боеприпасов образца 1954 года и имеет соответствующий облик и конструкцию. Она создана с использованием общих конструктивных и технологических решений, но также имеет отличия, связанные с её большим калибром.
ФАБ-9000 имеет стальной корпус с упрочнённой головной частью и тонкими стенками. Головная часть корпуса состоит из нескольких конических поверхностей, на которые добавлено противорикошетное кольцо. Центральная часть корпуса имеет форму усечённого конуса, который незначительно сужается к хвосту бомбы. Хвостовик выполнен в виде конуса с несколькими продольными плоскостями, соединёнными поперечным кольцом. Общая длина бомбы превышает 5 метров, а диаметр корпуса составляет 1,2 метра. Фактическая масса изделия около 9,4 тонны.
Боеприпас снаряжался зарядом тротила весом около 4,3 тонны. Для его подрыва использовался набор из трёх взрывателей с возможностью установки режимов подрыва. Монтаж взрывателей производился в гнёзда головного и хвостового обтекателей.
ФАБ-9000 на транспортировочных тележках. Фото Tu22.ru
В ходе испытаний было доказано, что ФАБ-9000 обладает лучшими боевыми качествами по сравнению с другими отечественными неядерными бомбами. Ударная волна от взрыва этой бомбы гарантированно уничтожала живую силу противника на расстоянии до 55-57 метров. В радиусе 200-225 метров бомба могла вызывать контузии и другие травмы. Осколки её корпуса разлетались на сотни метров, сохраняя свою убойную силу.
Штатными носителями ФАБ-9000 стали отечественные дальние бомбардировщики Ту-16, Ту-95, 3М и М4, которые находились на вооружении в середине 50-х годов. Позднее к ним присоединился Ту-22. Тяжёлую бомбу перевозили на внутренней подвеске с помощью мостового балочного держателя МБД6-16. Каждый носитель мог взять на борт только один такой боеприпас.
Боевое применение
Согласно имеющимся данным, с момента принятия на вооружение бомбы ФАБ-9000 в различных модификациях — боевой и инертной — она неоднократно использовалась в учениях дальней авиации. В ходе этих учений экипажи отрабатывали применение такого оружия в различных ситуациях. Кроме того, во время этих мероприятий проверялись характеристики боеприпаса и его соответствие расчётным параметрам.
В этот период советские Военно-воздушные силы не участвовали в крупных вооружённых конфликтах и не имели возможности проверить бомбардировщики и их вооружение в реальных условиях. Ситуация изменилась только в 1980-х годах, во время войны в Афганистане. Тогда было принято решение использовать тяжёлые бомбы нескольких типов для выполнения сложных боевых задач.
В середине 1980-х годов противник, пытаясь защититься от советских ударов, начал размещать свои базы в пещерах. Поразить такие объекты могла только авиация, но ей требовались соответствующие боеприпасы. Для поражения таких целей использовались различные образцы вооружения, включая тяжёлые фугасные авиационные бомбы.
К решению таких задач были привлечены самолёты Ту-16 и их экипажи из нескольких полков дальней авиации ВВС. Они атаковали выявленные объекты с помощью бомб большого калибра, устанавливая взрыватели на мгновенный подрыв или с замедлением. В случае близкого попадания ФАБ-9000 вызывала обрушение свода пещеры и провоцировала обвал, который засыпал горные дороги и тропы.
Тестовый сброс ФАБ-9000 с бомбардировщика Ту-22, 1985 г. Фото Tu22.ru
В равнинной местности эффективность ФАБ-9000 была не такой высокой. Ударная волна легко разрушала глинобитные строения, но радиус поражения живой силы был недостаточен. Кроме того, самолёт мог сбросить только одну бомбу. В таких условиях бомбардировочная авиация оказывалась менее эффективной по сравнению с штурмовиками или ударными вертолётами.
Если позволяли условия, ФАБ-9000 применялись довольно активно. По разным данным, за время Афганской войны было использовано не менее нескольких сотен таких боеприпасов. Например, только за последние три месяца 1988 года на моджахедов было сброшено 289 единиц. Однако если учесть расход боеприпасов меньшего калибра, это количество ударов кажется довольно скромным.
В начале 1985 г. ВВС Ирака обратились к СССР с просьбой о помощи в повышении боевых качеств имеющихся бомбардировщиков Ту-22. Иракские ВВС хотели сделать свои самолеты носителями бомб больших калибров – ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Вскоре советские специалисты разработали методики подвески и применения такого оружия на самолетах Ту-22. В мае того же года начались испытательные вылеты с учебным применением тяжелых бомб. При всех сложностях, работы успешно выполнили.
Получив инструкции и необходимое оборудование, иракские Военно-воздушные силы начали использовать фугасные авиационные бомбы весом 9000 кг в войне с Ираном.
Особенно известен боевой вылет, который произошёл 16 февраля 1986 года. Тогда иракские бомбардировщики атаковали войска противника на острове Аль-Фао всего тремя бомбами. Эта атака нанесла значительный ущерб противнику и повлияла на ход дальнейших сражений.
Неясные перспективы
Насколько нам известно, после 1988 года бомбы ФАБ-9000 не применялись в реальных боевых вылетах.
Были слухи об использовании такого оружия во время первой войны в Чечне, но они не нашли подтверждения. За рубежом также не было зафиксировано случаев применения таких ударов.
Музейные изделия серии ФАБ под крылом Ту-16. Крайняя слева - ФАБ-9000. Фото Wikimedia Commons
Очевидно, что ФАБ-9000 сейчас не применяются. Это связано с тем, что нет подходящих целей для них.
Ещё в советское время самолёты 3М и М-4, которые оставались в строю, были переоборудованы в заправщики и потеряли возможность использовать средства поражения. В начале 1990-х их сняли с вооружения. Кроме того, в этот период ВВС России отказались от устаревших Ту-16 и Ту-22, а также пересмотрели состав флота бомбардировщиков Ту-95.
Сейчас наша дальняя авиация оснащена бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160 в исходной и модернизированной версиях. У них достаточная грузоподъёмность для подвески фугасных бомб наибольшего калибра, но эту возможность не используют.
Стратегические Ту-95МС и Ту-160 оснащаются только крылатыми ракетами, а дальние Ту-22М3 применяют в основном бомбы среднего калибра. Лишь в 2022 году они использовали ограниченное количество ФАБ-3000.
По всей видимости, российские ВКС на данный момент не могут использовать наиболее тяжёлую фугасную авиабомбу. Отказ от такого оружия вполне понятен и оправдан. ФАБ-9000 сложна в эксплуатации и применении, а отсутствие систем наведения не позволяет эффективно использовать её потенциал. Кроме того, 9-тонный боеприпас избыточен для большинства боевых задач. С основной боевой работой отлично справляются управляемые бомбы меньшего калибра или высокоточные ракеты.
Неоднозначный опыт
70 лет назад советская авиация получила уникальный боеприпас — ФАБ-9000. По своим характеристикам эта авиационная бомба превосходила все остальные, за исключением ядерных. Её планировали использовать для решения особо сложных и важных боевых задач.
Однако практика показала, что бомба весом 9000 кг имеет ограниченную область применения и в большинстве ситуаций является избыточной. Это повлияло на развитие других видов и типов авиационного вооружения. В итоге направление тяжёлых авиабомб не получило развития, а современные средства поражения пошли по пути ограниченной боевой нагрузки и повышения точности. Этот подход уже давно доказал свою эффективность.
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