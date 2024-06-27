Минобороны Польши запустило программу «Каникулы с армией» для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией
Польша готовится к возможному конфликту с Россией, не только наращивая возможности своей армии, но пытаясь подготовить резервы. Как сообщает Associated Press, Минобороны Польши запустило специальную программу «Каникулы с армией».
Польша планирует иметь 300-тысячную армию, но на сегодняшний день это недостижимая задача, считает ряд экспертов. Все дело в том, что из армии уходит больше людей, чем имеется желающих в ней служить. К тому же демографическая проблема тоже никуда не делась. Единственный выход — это возвращать срочную службу или объявлять мобилизацию. Ни этот, ни тот варианты Варшаву не устраивают.
На этом фоне польское Минобороны предложило гражданам участие в специальной летней программе «Каникулы с армией», в рамках которой можно пройти военную подготовку в течение месяца.
— пишет агентство.
Программа рассчитана на польских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, желающих пройти военную подготовку, но не желающих долго служить в армии. Подготовка рассчитана на 28 дней без выходных, но с выплатой жалованья. Пройдя обучение, граждане дают солдатскую присягу, после чего могут уйти в запас или остаться служить в территориальной обороне.
С помощью данной программы власти Польши планируют подготовить как можно граждан к возможной войне с Россией. На сегодняшний день армия Польши насчитывает 198 тысяч человек, так что резервы ей нужны очень большие.
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