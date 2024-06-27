Минобороны Польши запустило программу «Каникулы с армией» для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией

9
Минобороны Польши запустило программу «Каникулы с армией» для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией

Польша готовится к возможному конфликту с Россией, не только наращивая возможности своей армии, но пытаясь подготовить резервы. Как сообщает Associated Press, Минобороны Польши запустило специальную программу «Каникулы с армией».

Польша планирует иметь 300-тысячную армию, но на сегодняшний день это недостижимая задача, считает ряд экспертов. Все дело в том, что из армии уходит больше людей, чем имеется желающих в ней служить. К тому же демографическая проблема тоже никуда не делась. Единственный выход — это возвращать срочную службу или объявлять мобилизацию. Ни этот, ни тот варианты Варшаву не устраивают.



На этом фоне польское Минобороны предложило гражданам участие в специальной летней программе «Каникулы с армией», в рамках которой можно пройти военную подготовку в течение месяца.

Польша держит Россию в уме, проводя «Каникулы с армией» в поисках солдат

— пишет агентство.

Программа рассчитана на польских граждан в возрасте от 18 до 35 лет, желающих пройти военную подготовку, но не желающих долго служить в армии. Подготовка рассчитана на 28 дней без выходных, но с выплатой жалованья. Пройдя обучение, граждане дают солдатскую присягу, после чего могут уйти в запас или остаться служить в территориальной обороне.

С помощью данной программы власти Польши планируют подготовить как можно граждан к возможной войне с Россией. На сегодняшний день армия Польши насчитывает 198 тысяч человек, так что резервы ей нужны очень большие.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 18:02
    «помощью данной программы власти Польши планируют подготовить как можно граждан к возможной войне с Россией.»©
    Как там в песне поëтся:
    "Для меня - Святая Русь
    Для других - занозонька“.
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 18:20
      На расширенном заседании у Министра обороны Польши вопрос наименовании программы вылился в бурное обсуждение, учитывая что на заседании присутствовали офицеры всех полов и гендерного различия.

      На предложения бывалого генерала, предложившего назвать программу - "Если ты мужик, тебе к нам" ( на фоне соответствующего коллажа), резко и однозначно против высказались гендерно-правильные офицеры.
      На предложение же офицеров-женщин назвать программу - "Армия, это твоя любовь", бывалые генералы заявили, что от этого названия так и веет педерастией и содомией, с чем большая часть совещающихся и согласилась.
      И лишь после того, как все предложения были озвучены и ни одно из них не нашло полного одобрения среди присутствующих, министр устало подвёл итог этого балагана и заявил, что чтобы удовлетворить все слои польского общества и не скатиться до пошлости программа будет звучать как "Каникулы с армией". На том и остановились. love
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    -1
    Сегодня, 18:07
    Ну да, дав ПРИСЯГУ а потом в случае чего она и считаться не будет, эт интересно на каких не умных это расчитанно.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:16
    Минобороны Польши запустило программу «Каникулы с армией» для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией
    . Каждый сходит с ума по своему, ну а посполитые и здесь выделяются своей дурью...
  4. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 18:19
    В программе есть лекция о правильном выборе мешков для трупов? И как правильно ложиться при ядерном взрыве?
  5. stankow Звание
    stankow
    0
    Сегодня, 18:24
    Вообще то как-то нужно начать. Хоть один месяц. А то мужчиньi в ЕС совсем затерялись ...
  6. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:39
    Каникулы с армией

    Мероприятие проводит партия "Гниющие вместе" laughing good
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:44
    Шмаль на халяву и радужные каникулы с армией. Триморцы не догоняют чем соблазнить евро молодежь. Вряд ли будет сильная, но точно самая большая армия.
  8. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 18:47
    После слов солдатская присяга, польске хлопаки к этому мероприятию и близко не подойдут. Кому охота первым под ружье стать, в случае мобилизации.