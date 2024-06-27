Медведев: СВО соответствует международным правовым нормам как случай самообороны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что проведение военной спецоперации на Украине полностью соответствует действующим международным правовым нормам как случай самообороны.В ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме Медведев отметил, что Запад стремится любой ценой сохранить свое господство, при этом пресловутый миропорядок, по сути, является криминальным понятием, цель которого заключается в закреплении права США на применение силы, чтобы защитить свои интересы.Зампред Совбеза РФ считает, что существующая в настоящее время концепция миропорядка является несостоятельной и представляет собой антиправовую конструкцию, противоречащую самой сути международного права, не допускающего навязывания правил против воли и согласования государств. В этих пресловутых правилах отсутствует даже малейшая доля конструктивного содержания, поскольку они зависят от прихоти и в них не идет речи даже о малейшей последовательности. При этом природа пресловутого "основанного на правилах" миропорядка заключается в самом настоящем принуждении.Медведев напомнил, что выполняющие роль мирового гегемона США не участвуют в значительной части международных договоров и не подписали большинство глобальных Конвенций в области прав человека, однако при этом на каждом углу кричат о якобы защите каких-то ценностей.Зампред российского Совбеза также резюмировал, что урегулирование украинского кризиса является возможным лишь при условии, помимо прочего, снятия всех введенных в отношении РФ санкций.

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