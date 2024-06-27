Медведев: СВО соответствует международным правовым нормам как случай самообороны
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что проведение военной спецоперации на Украине полностью соответствует действующим международным правовым нормам как случай самообороны.
В ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме Медведев отметил, что Запад стремится любой ценой сохранить свое господство, при этом пресловутый миропорядок, по сути, является криминальным понятием, цель которого заключается в закреплении права США на применение силы, чтобы защитить свои интересы.
Зампред Совбеза РФ считает, что существующая в настоящее время концепция миропорядка является несостоятельной и представляет собой антиправовую конструкцию, противоречащую самой сути международного права, не допускающего навязывания правил против воли и согласования государств. В этих пресловутых правилах отсутствует даже малейшая доля конструктивного содержания, поскольку они зависят от прихоти и в них не идет речи даже о малейшей последовательности. При этом природа пресловутого "основанного на правилах" миропорядка заключается в самом настоящем принуждении.
Медведев напомнил, что выполняющие роль мирового гегемона США не участвуют в значительной части международных договоров и не подписали большинство глобальных Конвенций в области прав человека, однако при этом на каждом углу кричат о якобы защите каких-то ценностей.
Зампред российского Совбеза также резюмировал, что урегулирование украинского кризиса является возможным лишь при условии, помимо прочего, снятия всех введенных в отношении РФ санкций.
kremlin.ru
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