Медведев: СВО соответствует международным правовым нормам как случай самообороны

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Медведев: СВО соответствует международным правовым нормам как случай самообороны

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что проведение военной спецоперации на Украине полностью соответствует действующим международным правовым нормам как случай самообороны.

В ходе своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме Медведев отметил, что Запад стремится любой ценой сохранить свое господство, при этом пресловутый миропорядок, по сути, является криминальным понятием, цель которого заключается в закреплении права США на применение силы, чтобы защитить свои интересы.



Зампред Совбеза РФ считает, что существующая в настоящее время концепция миропорядка является несостоятельной и представляет собой антиправовую конструкцию, противоречащую самой сути международного права, не допускающего навязывания правил против воли и согласования государств. В этих пресловутых правилах отсутствует даже малейшая доля конструктивного содержания, поскольку они зависят от прихоти и в них не идет речи даже о малейшей последовательности. При этом природа пресловутого "основанного на правилах" миропорядка заключается в самом настоящем принуждении.

Медведев напомнил, что выполняющие роль мирового гегемона США не участвуют в значительной части международных договоров и не подписали большинство глобальных Конвенций в области прав человека, однако при этом на каждом углу кричат о якобы защите каких-то ценностей.

Зампред российского Совбеза также резюмировал, что урегулирование украинского кризиса является возможным лишь при условии, помимо прочего, снятия всех введенных в отношении РФ санкций.
4 комментария
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  1. Ив762 Звание
    Ив762
    0
    Сегодня, 18:38
    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что проведение военной спецоперации на Украине полностью соответствует действующим международным правовым нормам как случай самообороны.

    what
    Интересно, а потуги запада на гегемонию, чем не "самооборона" от всяких прочих (ибо "если не ты, то тебя" -, чему вся мировая история порука).?.
  2. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    -3
    Сегодня, 18:42
    Самооборона это когда на тебя кто то нападает? На Россию кто то напал?
    1. Биги Звание
      Биги
      0
      Сегодня, 18:52
      Ну исходя из этого Югославия на сша не просто напала, а чуть ли не геноцид афроамерикосов осуществила.
  3. ВБД1961 Звание
    ВБД1961
    0
    Сегодня, 18:53
    Наконец-то отечественные юристы начали применять международное право в национальных интересах!