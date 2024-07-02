Как царь Николай I и Паскевич провалили Дунайскую кампанию и проиграли войну
Осада Силистрии. Худ. Б. П. Виллевальде
Дунайская кампания
Летом 1853 года 80-тысячная Русская армия под командованием князя Михаила Горчакова оккупировала Молдавию и Валахию (4-й и 5-й корпуса, 5 пехотных и 2 кавалерийских дивизии). 14 сентября 1853 года Турция объявила России войну. Горчаков распылил свои силы по линии Дуная – от Калафата до Галаца. В октябре начались первые боевые действия – перестрелки, поиски (Дунайская кампания Восточной войны).
21 октября (2 ноября) турецкий главнокомандующий Омер-паша, собрав у Туртукая 14-тысячный корпус, переправился на левый берег Дуная и занял Ольтеницу. 23 октября (4 ноября) 1853 года 6-тысячный русский отряд под командованием генерала Данненберга атаковал турок в этих укреплениях. Турки были уже разбиты, но Данненберг, который был в глубоком тылу, приказал отходить. Русские войска потеряли около 1 тыс. человек убитыми и ранеными. Однако турки не воспользовались своим неожиданным успехом и отступили на правый берег Дуная.
Генерал Михаил Дмитриевич Горчаков (1793–1861). Литография с фото конца 1850-х – 1861 гг. Источник: Портретная галерея русских деятелей. СПб., 1864–1869. – Том I
Горчаков был усилен 3-м корпусом. Ноябрь и почти весь декабрь 1853 года прошли в бездействии. Войска встали на зимние квартиры, растянутые на огромном фронте. Это решил использовать Омер-паша, который сосредоточил армию в районе Видина (Виддин) и перебросил через Дунай у Калафата 18-тысячный корпус. 25 декабря 1853 года (6 января 1854 года) османы атаковали. Возле деревни Четати был расположен отряд полковника Баумгартена, состоявший из Тобольского пехотного полка, эскадрона гусар и сотни казаков, при 6 орудиях.
Героически сражавшиеся тобольцы продержались до прибытия подкрепления – отряда генерала Бельгарда. Силы русских выросли до 5 тыс. при 12 орудиях. Одесский пехотный полк с тобольцами в жестоком бою отбросили противника. Однако пассивность генерала Анрепа (под его началом был весь русский 7-тысячный отряд), не позволила разбить противника. Анреп в это время со всем начальством отмечал праздник Рождества Христова. В этом бою турки потеряли до 3 тыс. человек, 6 орудий и 2 знамени; у русских выбыло из строя 2 тыс. человек (Сражения при Ольтенице и Четати).
Действия восьми канонерских лодок на буксире пароходов «Ординарец» и «Прут» против турецкой крепости Исакчи 11 октября 1853 года
Кампания 1854 года
Оставшаяся зима прошла спокойно. Русские смогли в этот период сжечь турецкую Дунайскую военную флотилию в Рущуке, Никополе и Силистрии.
К началу кампании 1854 года русское верховное командование выделило огромные силы на заслоны от наших западных партнеров, которые ранее считались союзниками. Прибалтику охраняла 125-тысячная армия при 384 орудиях цесаревича Александра Николаевича, в Царстве Польском находилась 100-тысячная армия при более 300 орудиях генерала Ридигера. Армии эти предназначались на случай угрозы со стороны балтийского направления, со стороны Пруссии и Австрии.
Если бы эти силы были нацелены на Турцию (Дунай – Балканы), то она быстро была разгромлена, и Россия могла занять проливную зону, продиктовать условия мира Порте. Англии и Франции пришлось отказаться от десанта в Причерноморье.
Дунайская армия Горчакова была доведена до 140 тыс. при более 600 орудиях. На Кавказском фронте было 120 тыс. солдат при 289 пушках, но большая часть войск была занята на охране коммуникаций и сдерживала горцев. Черноморское, Азовское побережье и Крым охраняло 45 тыс. человек с сотней орудий.
Генералд-фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич (1782–1856), граф Эриванский, светлейший князь Варшавский. Источник: Военная энциклопедия И. Д. Сытина. Санкт-Петербург; 1914 год
Дунайская и польская армии были объединены под общим командованием фельдмаршала Паскевича. Государь Николай Павлович хотел сосредоточить войска в Западной Валахии, оттуда идти на Виддин, поднять против османов Сербию. Однако Паскевич предложил нанести главный удар на Нижнем Дунае, сначала взять турецкие крепости, а затем идти на Виддин.
Тем самым терялось время, Русские войска увязали в осаде крепостей, теряя возможность молниеносным ударом поставить Османскую империю на колени. А Англия и Франция имели время для сосредоточения сил на Черноморском театре. Николай I утвердил этот план.
Переправа Русских войск через Дунай в марте 1854 г. Источник: Военная энциклопедия И. Д. Сытина.
Санкт-Петербург; 1912 год.
Осада Силистрии
В марте 1854 года Русская армия успешно форсировала Дунай, были заняты Исакча, Тульча и Мачин. Самое время было быстро пойти вперёд, блицкриг через Балканы. Но престарелый Паскевич, в прошлом блестящий полководец, умевший проводить решительные дела, явно был на спаде и запретил дальнейшее наступление.
Фельдмаршал преувеличивал турецкие силы, опасался вмешательства Австрии и появления англо-французских войск. Горчаков имел царский приказ идти на Силистрию, которая в это время не была готова к обороне, но послушался Паскевича.
Целый месяц был потерян. Только в середине апреля Русские войска пошли дальше и 4 мая подступили к Силистрии, которая была уже подготовлена к обороне и занята войсками Омера-паши (до 20 тыс. солдат). Под крепость стянули 5 дивизий, до 90 тыс. солдат при 266 пушках. Однако осада была такой бестолковой, что противник мог довольно спокойно подтягивать подкрепления и транспорты с припасами (Осада Силистрии; Часть 2).
16 (28) мая Русскими войсками по инициативе командиров 8-й пехотной дивизии была предпринята атака ключевого хорошо укреплённого форта Араб-Табия. Однако командовавший штурмом комдив Дмитрий Сельван был смертельно ранен, уже когда находился на валу укрепления. Атакующие передовые силы не получили поддержки остальной армии, и им было приказано отступить. Потери – до 1 тыс. человек.
Начальник 8-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Дмитрий Дмитриевич Сельван
Николай I так писал, узнав о неудачной атаке:
Началась осада. Её вёл русский военный инженер-изобретатель, инженер-генерал Карл Андреевич Шильдер. Это был настоящий «рыцарь без страха и упрёка», решительный и бесстрашный, поэтому заслужил название «Баярд русского инженерного корпуса». Под его началом служил и выдающийся военный инженер Э. Тотлебен. Всегда впереди со своими сапёрами, обходя крепость, он был тяжело ранен осколком гранаты в ногу и скончался 11 (23) июня 1854 года в госпитале в городе Калараш.
Карл Андреевич Шильдер (1785 – 11 (23) июня 1854) – русский военный инженер, генерал-адъютант (11 октября 1833), инженер-генерал (26 ноября 1852). Герой Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. и Польской кампании 1831 года, герой Крымской войны.
28 мая (9 июня) генерал-фельдмаршал Паскевич был контужен, командование осадой принял князь Горчаков. 7 (19) июня под руководством Тотлебена удалось произвести взрыв всего фронта укрепления Араб-Табия. На 8 (20) июня был запланирован решительный штурм. Турецкая крепость была обречена.
Однако за два часа до штурма пришёл приказ Паскевича – снять осаду и отходить за Дунай. Горчаков немедленно повиновался. Общие наши потери при осаде – более 2 тыс. человек.
Обстрел пароходом «Прут» турецкой крепости Силистрия на Дунае 1854 года. Худ. А. Боголюбов
Сражение при Журже
После ухода Русских войск из-под Силистрии Омер-паша перешёл в наступление, сосредоточив у Рущука более 30 тысяч человек, чтобы форсировать Дунай и вторгнуться в Валахию. У Журжи стоял отряд генерал-лейтенанта Фёдора Соймонова (пехотная бригада, две батареи и Павлоградский гусарский полк), усиленный отрядом генерал-майора Баумгартена (Тобольский пехотный полк, одна батарея и эскадрон улан). Всего 6 тыс. человек.
К 21 июня (3 июля) 1854 года турки обстреляли Журжу. 22 июня русские заняли батальоном при 8 орудиях остров Родоман, лежащий у северного берега Дуная юго-западнее Журжи. 23 июня османы заняли остров Макан. 25 июня (7 июля) турецкие войска начали наступление на Родоман, Макан и к Журже.
На Родомане первая атака была отбита тремя батальонами Томского полка генерал-лейтенанта Хрулева. Соймонов выслал в поддержку два батальона Тобольского полка. Перестрелка, переходившая временами в рукопашный бой, продолжалась до ночи.
«Записки офицера о Дунайской кампании»: «Войска бились в самых невыгодных условиях, некоторые части были три дня без горячей пищи, раненых отвозили под палящими лучами солнца, на соломе, без перевязок. Русский солдат перестал доверять ружью, видя, насколько оно хуже неприятельского: «Солдаты умеют отлично расправляться штыком, но стреляют торопливо, не целясь, на ружье свое мало надеясь», – говорит участник боя. И делает общий вывод: «Нам нужны лучшие ружья и хорошие головы, а с турками мы справимся».
В ночь на 26 июня (8 июля) Соймонов приказал разрушить мост, соединявший остров Родоман с левым берегом Дуная, и отвёл свой отряд сначала к Журже, а затем на высоты у Фратешти. Русские потери – более 1 тыс. человек. Турки, потеряв до 5 тыс. человек, дальше не пошли. Горчаков сосредоточил у Фратешти крупные силы, прикрыв Бухарест.
Горчаков, под давлением стратегической обстановки, начал очищать Дунайские княжества. В июле-августе 1854 года Русская армия оставила Дунайские княжества. По мере отступления русских турки медленно продвигались вперед, и 10 (22) августа Омер-паша вступил в Бухарест.
В этот же период перешли границу Валахии австрийские войска, которые по соглашению союзников с турецким правительством сменили турок и заняли Дунайские княжества.
Турецкий главнокомандующий на Дунайском фронте Омер Лютфи-паша (1806–1871)
Потеря стратегической инициативы
В ситуации, когда Англия и Франция открыто встали на сторону Турции, и их войска начали высаживаться на Балканах, а поведение Австрии стало угрожающим, было два выхода. Первый – решительное и быстрое наступление за Дунаем с целью полного разгрома турецкой армии, до соединения её с англо-французским десантом. Второй – эвакуация войск в Россию.
Русское верховное командование не решилось действовать жестоко, по-суворовски. Петербург решил малодушно отступать, в итоге потерял инициативу и проиграл войну. Сам государь Николай I был морально сломлен и вскоре скончался.
Таким образом, Дунайская кампания завершилась полной неудачей. Россия теряла инициативу в войне. Австрия могла и дальше шантажировать Петербург. Англия и Франция спокойно высадили десант в Болгарии, а затем и в Крыму.
К сожалению, в это время на Дунае не оказалось командующего вроде Суворова. Чтобы решительно и без оглядок бить врага, сохранить инициативу и наступать. Все возможности для победы были: слабая турецкая армия, которая не выдерживала боя с русскими; русские солдаты и офицеры, имевшие высокие боевые качества. Нужен был решительный блицкриг – через Балканы, на Константинополь, что срывало бы все замыслы наших врагов в Лондоне, Париже, Вене и Стамбуле.
Австрия не решилась бы выступить при таких условиях против России. Против неё стояла армия в Польше. Русский прорыв через Балканы поднимал на борьбу болгар и сербов, чтобы парировать возможную угрозу со стороны империи Габсбургов. Можно было пойти и дальше, поддержать сепаратизм венгров, подорвать Австрийскую империю изнутри.
Победы на Дунае, Балканах и Кавказе решали исход войны. Англии и Франции пришлось бы быстро эвакуировать войска, идти на переговоры.
К сожалению, такого полководца не нашлось, а государь Николай I не отважился лично возглавить армию и продавить план решительного наступления.
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