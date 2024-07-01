В Челябинске русских подростков сделали крайними в драке с мигрантами

Кто прав, кто виноват?

Почему следствие небеспристрастно?

«Политический вес диаспор в Челябинске настолько серьезный, что позволяет получать почти любые решения судов»,

Пока отдельные депутаты и медийные личности возмущаются беспределом со стороны мигрантов (при бездействии Госдумы, которая не принимает законов, ужесточающих миграцию), в Челябинске в конфликте между русскими подростками и мигрантами крайними оказались как раз русские дети.Речь идет о массовой драке, которая произошла на территории челябинского образовательного центра № 5 еще 8 февраля прошло года – уже несколько месяцев продолжается судебное разбирательство, конца и края которому пока не видно.Следствие считает пострадавшими выходцев из Средней Азии. Обвинение было предъявлено четырем участникам драки – все они русские.Почему так произошло и кто на самом деле является виновником драки?Громкое дело о массовой драке между челябинскими подростками и детьми приезжих из Средней Азии продолжается уже больше года. Все началось с конфликта между русскими школьниками и подростками-выходцами из Средней Азии.Дети мигрантов забили «стрелку» двум школьникам, чтобы разобраться в конфликтной ситуации. На этой встрече выходцы из Средней Азии отобрали у школьников перцовый баллончик и угрожали им электрошокером, обещая увезти в лес и там продолжить разборки. Однако вскоре им на помощь пришли их товарищи.В итоге завязалась драка – сначала на территории школы, а затем и в здании образовательного центра, куда забежали выходцы из Средней Азии. Камеры ОЦ № 5 (общеобразовательный центр) засняли драку в фойе.Двое участников драки были госпитализированы с побоями, а участники драки впоследствии были арестованы. Виновниками ситуации были названы русские подростки.Отец одного из подсудимых Данил Верхоланцев заявил: следствие несправедливо и закрывает глаза на факты. По словам Верхоланцева, его сын с приятелями только хотел защитить своих друзей – учащихся ОЦ № 2, которые стали жертвами вымогательств со стороны потерпевшего – Фируза и его компании. За отказ обещали вывезти в лес и унизить, рассказывает отец подсудимого. Опасаясь расправы, школьники обратились за помощью к товарищам.Подростков быстро нашла полиция – парни в это время находились в одной квартире. Их построили и сфотографировали, а снимки затем каким-то образом оказались в Сети, несмотря на то, что многие из действующих лиц – несовершеннолетние.Потасовку квалифицировали как хулиганство, однако впоследствии некоторые участники драки стали фигурантами другого дела, по более тяжкой статье.Защита отмечает, что «на следствии Фируз (тот самый подросток, забивший «стрелку» русским школьникам) изображает из себя невинного человека, но при этом берет с собой на встречу электрошокер, забирает баллончик и при этом утверждает, что ребята не должны были проявлять никакого беспокойства за свою жизнь и здоровье».Родители детей-мигрантов, в свою очередь, говорят, что произошло «просто недопонимание пацанов». В мигрантских чатах и вовсе пишут, что русские школьники были националистами и предвзято относились к нерусским.В итоге одна сторона утверждает, что русские парни пришли защитить своего друга от этнической банды малолеток (банды Фируза), а противоположная сторона, напротив, утверждает, что пострадала от «русских националистов».Платон, тот самый парень, которому пытались помочь, в суде объяснил, что он оказался со своим другом Никитой в безвыходной ситуации, так как к нему регулярно приставал Фируз, требуя денег и угрожая.Русские подростки с самого начала были объявлены следствием виновниками и зачинщиками драки. Вопреки закону, они уже год сидят в СИЗО, более того, им продлили срок еще на шесть месяцев.Челябинск в последнее время славится своими скандалами с мигрантами. Тут и убийство школьника у ТРК «Космос» уроженцами Таджикистана, и убийство ветерана СВО Максима Никитина мигрантом и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым, провел в СИЗО пять с половиной месяцев и был освобожден прямо в зале суда (т. к. получил 1,5 года лишения свободы).В Челябинске достаточно часто правосудие занимает сторону мигрантов. Происходит это потому, что влияние диаспор в регионе очень велико.– еще в марте писал журналист Андрей Медведев.Адвокат подростков Дмитрий Русских еще в прошлом году отмечал, что следователь так и не смог приобщить к делу то, что сами мигранты всегда ходят вооруженные молотками, ножами, палками, травматическими пистолетами и баллончиками с газом. Также следователь не смог разглядеть на видеозаписях того, как в один из моментов драки мигранты сами избивают втроем одного из участников схватки. А потому сделал вывод, что, так называемые, «потерпевшие» только уклонялись от драки и убегали.Очевидно, что следствие в Челябинске является не совсем беспристрастным. И возможно, и здесь не обошлось без «длинной руки» диаспор.Недавно произошло очередное заседание суда, однако никаких подвижек в деле пока не намечается.судебное разбирательство в Челябинске продолжается…