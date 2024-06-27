Харьковская прокуратура: Российский бомбардировщик Су-34 впервые применил для удара по целям в городе авиабомбы ФАБ-500 с УМПК

Россияне впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции во время сегодняшних ударов (...) Она вдвое мощнее КАБ и ФАБ-250, которые использовали раньше, которыми ежедневно бомбят Харьков

ВС России продолжают наносить ракетные и бомбовые удары по Харькову, не стал исключением и сегодняшний день. В городе снова звучала сирена воздушной тревоги, мощные взрывы прогремели в Киевском районе Харькова. Об этом сообщают местные ресурсы.По имеющейся информации, удар по Харькову был нанесен авиабомбами, причем не традиционными ФАБ-250, а ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Как утверждают власти Харькова, это был первый прилет по городу полутонных бомб, ранее они не применялись. Причем, по данным харьковской областной прокуратуры, российский фронтовой бомбардировщик Су-34 запустил их из района Майского в Белгородской области, а это 65 километров до места попадания.— заявил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.Что именно поражено, харьковские власти не сообщают, но отмечают, что взрывы прогремели в Киевском районе Харькова, да еще вылетевшие стекла в каком-то неработающем «высшем учебном» заведении упомянули. Заявления про попадание в якобы «гражданские объекты» уже никем не воспринимаются, поскольку являются «обязательной программой».Как заявляют в Киеве, Россия своими ударами якобы пытается сделать Харьков непригодным для проживания, чтобы из него ушло население и было легче брать.