Харьковская прокуратура: Российский бомбардировщик Су-34 впервые применил для удара по целям в городе авиабомбы ФАБ-500 с УМПК

2
Харьковская прокуратура: Российский бомбардировщик Су-34 впервые применил для удара по целям в городе авиабомбы ФАБ-500 с УМПК

ВС России продолжают наносить ракетные и бомбовые удары по Харькову, не стал исключением и сегодняшний день. В городе снова звучала сирена воздушной тревоги, мощные взрывы прогремели в Киевском районе Харькова. Об этом сообщают местные ресурсы.

По имеющейся информации, удар по Харькову был нанесен авиабомбами, причем не традиционными ФАБ-250, а ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Как утверждают власти Харькова, это был первый прилет по городу полутонных бомб, ранее они не применялись. Причем, по данным харьковской областной прокуратуры, российский фронтовой бомбардировщик Су-34 запустил их из района Майского в Белгородской области, а это 65 километров до места попадания.



Россияне впервые применили по Харькову ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции во время сегодняшних ударов (...) Она вдвое мощнее КАБ и ФАБ-250, которые использовали раньше, которыми ежедневно бомбят Харьков
,
— заявил руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Что именно поражено, харьковские власти не сообщают, но отмечают, что взрывы прогремели в Киевском районе Харькова, да еще вылетевшие стекла в каком-то неработающем «высшем учебном» заведении упомянули. Заявления про попадание в якобы «гражданские объекты» уже никем не воспринимаются, поскольку являются «обязательной программой».

Как заявляют в Киеве, Россия своими ударами якобы пытается сделать Харьков непригодным для проживания, чтобы из него ушло население и было легче брать.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +3
    Сегодня, 18:46
    Просто замечательно! Как всегда один вопрос: а почему так мало?
    Упорные слухи ползают по интернету, что к 9-ти литровкам крылышки прикручивают! Вот это размах! drinks
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 18:49
    А что у скаклов прокуратура выполняет задачи ПВО? wink