Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве новой АЭС малой мощности

4
Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве новой АЭС малой мощности

Власти России и Узбекистана подписали протокол, согласно которому вступает в силу соглашение, предполагающее начало строительства шестиблочной атомной электростанции (АЭС) малой мощности.

На официальном портале компании "Узатом" утверждается, что возведение нового объекта энергетической инфраструктуры должно начаться осенью текущего года. При этом на начальном этапе там будет построен городок строителей и сопутствующие объекты. Выбранная для строительства площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность. Генеральным подрядчиком строительных работ станет ГК «Росатом», кроме того, к возведению объекта будут привлекаться местные компании. Ввод АЭС в эксплуатацию запланирован на период 2029-2033 года.



В ходе состоявшейся в мае текущего года встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стороны заключили договор о сотрудничестве в строительстве на территории республики шестиблочной АЭС малой мощности. Согласно проекту предусматривается постройка АЭС мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый).

Ранее сообщалось, что власти КНР, Киргизии и Узбекистана заключили соглашение, предполагающее запуск железной дороги, которая свяжет эти три страны. Ожидается, что возведение масштабного объекта транспортной инфраструктуры начнется уже ближайшей осенью, а завершится через шесть лет. Половину необходимых для реализации проекта средств выделит Пекин, по четверти выделят Бишкек и Ташкент.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +3
    Сегодня, 20:06
    Боюсь спросить, а за чей счет банкет? Сдается мне, что строить будут на очередной кредит от России. Как впрочем и везде. А может нужно сосредоточиться на внутренних проблемах и СВО, а не на повышении благосостояния узбеков, киргизов, казахов и т.д. и т.п.? В стране у самих полная ж...па, а мы братьев-небратьев облизываем, да умасливаем. Они этот кредит никогда не вернут. Деньги выброшенные на ветер. Лучше бы пенсии подняли.
    1. ДушаРоссии87 Звание
      ДушаРоссии87
      +1
      Сегодня, 20:25
      Узбекистан очередной многовекторный партнер который кинет в любую удобную и выгодную минуту. Их там и матрасы и китайцы окучивают, чувствуют себя значимыми поэтому если не дадут наши кредит, дадут америкосы. Чай не в поте лица зарабатывают а печатают
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 20:28
        Кредит дадут, а станцию построить - не баблом позвонить. Надо уже только за бабки
      2. Chuk-i-gek Звание
        Chuk-i-gek
        0
        Сегодня, 20:31
        Да вся беда в том, что они нас не в будущем кинут, а уже не один раз кидали в недалеком прошлом и настоящем. Не надо быть злопамятным, но память нужно иметь хорошую.