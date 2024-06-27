Польша готовит запуск суборбитальной ракеты Amber с территории Норвегии

ILR-33 Amber 2K

Многие компоненты, применяемые в проекте, могут быть успешно использованы в других ракетных системах

В настоящее время проект находится на переломном моменте: ведутся работы по запуску ракеты в конфигурации, которая в конечном итоге позволит выводить небольшие грузы на космический потолок

Компетенции и опыт польских инженеров, разрабатывающих ракеты, позволяют участвовать в реализации проектов для нужд вооруженных сил страны