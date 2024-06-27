Польша готовит запуск суборбитальной ракеты Amber с территории Норвегии

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Польша готовит запуск суборбитальной ракеты Amber с территории Норвегии

ILR-33 Amber 2K


Варшавский институт авиации с 2014 года ведет разработку суборбитальной ракеты ILR-33 Amber («Янтарь»). Она состоит из трех ступеней, имеет высоту 5 м, диаметр 230 мм, движется со скоростью 1,4 км/с и должна выводить полезную нагрузку массой 10 кг на линию Кармана (граница между атмосферой и космосом).



В течение 2017-2019 годов состоялись три испытательных запуска базового варианта ракеты, один был отменен. В 2023 году взлетела усовершенствованная модификация ILR-33 Amber 2K. Её же готовятся запустить и на этот раз, но с территории другого государства – Норвегии.

Многие компоненты, применяемые в проекте, могут быть успешно использованы в других ракетных системах

- пояснили в институте.

Amber работает на гибридном двигателе (в качестве окислителя выступает высококонцентрированная перекись водорода – на уровне 98%, что является уникальным решением) и двух твердотопливных ускорителях. Она оснащена оборудованием, которое может применяться в других ракетных системах, – модульным бортовым компьютером OBC-K1, пиропатронами EGG1U, пиротехническими клапанами и мобильной автономной пусковой установкой WR-2. Все они были разработаны в Варшавском институте.

В настоящее время проект находится на переломном моменте: ведутся работы по запуску ракеты в конфигурации, которая в конечном итоге позволит выводить небольшие грузы на космический потолок

- заявляет разработчик.

Как поясняют в институте, запуск ракеты с территории Норвегии, где имеется свой космический центр, обусловлен тем, что падение ее ступеней и элементов не принесет вреда.

Компетенции и опыт польских инженеров, разрабатывающих ракеты, позволяют участвовать в реализации проектов для нужд вооруженных сил страны

- отметили в космическом агентстве Польши.

5 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 20:06
    Суборитальная может вывести на орбиту только степень, у которой есть собственный двигатель... которая собственно сможет достичь 1 космической. Но они ракетой это называют, а не ракетоноситель.
    выводить небольшие грузы на космический потолок
    Бояться о небесный купол- потолок ударится? laughing
    10 лет пилить, то что у нас на сахарном двигателе уже делают... достижение не иначе....
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      0
      Сегодня, 20:20
      А меня заинтересовала фраза: " запуск ракеты с территории Норвегии, обусловлен тем, что падение ее ступеней и элементов не принесет вреда."
      Я знаю, что Израилю приходится запускать все свои спутники "против шерсти" не получая импульса от вращения Земли. Т.е. все запуски идут в сторону Средиземного моря, куда падают ступени ракет.
      Выходит, что и в Норвегии тот же принцип запуска с о. Андойя на севере Норвегии... Или они специализируются на полярной орбите запуска спутников (близко к меридиану)
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 20:24
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Или они специализируются на полярной орбите

        полярные спутники хороши тем, что в некотором количестве могут обхватить всю поверхность земли.Но заявляется о кармаке... а там спутник отсилы неделю 2 живет, там хоть и типа вакуум, но сопротивление имеется атмосферы... тем более на 8км/с
        В общем новость трындец непонятная recourse request
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 20:41
          Похоже, тут чисто военная программа у поляков. Они пока испытывают ракетные двигатели на особом топливе. Специально не забрасывают далеко в космос эти испытательные ракеты, чтобы не засорять пространство и не тратиться на принудительный управляемый сброс аппарата. А так полетает нужное время и сам сгорит при падении. А вот рабочий спутник наверняка забросят за границу Кармена.
          Я не силен в космической геометрии, но мне кажется, что без разницы по наклонной или полярной орбите вращается спутник. С учетом вращения Земли, он по любому будет нарезать каждый круг над новой территорией с шагом, зависящим от высоты орбиты и со временем охватит всю поверхность Земли
          Т.е. если оборот вокруг Земли будет за 1 час, то и шаг сдвига будет равен часовому поясу на экваторе. Несколько спутников на одной орбите, просто нарежут этот часовой пояс на несколько раз.
  2. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    0
    Сегодня, 20:30
    Она состоит из трех ступеней, имеет высоту 5 м, диаметр 230 мм, движется со скоростью 1,4 км/с и должна выводить полезную нагрузку массой 10 кг на линию Кармана
    А что она там, на этой линии будет делать и сколько времени находиться? Впечатление, что это реинкарнация геофизических ракет, которые массово запускались в конце 40-х годов прошлого века - сначала вверх летели, а потом вниз. Ну тогда они хоть запускались для определения плотности атмосферы на тех высотах, а здесь зачем?