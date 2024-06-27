Медведев: Российское мирное предложение по Украине носит срочный характер

При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции,

Российское предложение по мирным переговорам не является бессрочным, Москва не будет долго ждать, пока на Западе примут ее предложение. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.Зампред Совбеза прокомментировал мирную инициативу, озвученную российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, она носит срочный характер и через какое-то время станет неактуальной, поскольку одним из ее условий является ситуация на линии фронта. На Западе должны принять этот факт и отталкиваться от существующих условий, а не вымышленных. Россия ничего сверхъестественного не просит, признать новые регионы, нейтралитет Украины и внеблоковый статус. Но если эти условия Запад не устраивают, то следующие будут еще хуже, для Украины, естественно.- добавил Медведев.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров на условиях международного признания российскими регионами Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, снятии санкций с России, внеблоковый и нейтральный статус Украины, а также ее полная демилитаризация и денацификация.