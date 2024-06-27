Медведев: Российское мирное предложение по Украине носит срочный характер
Российское предложение по мирным переговорам не является бессрочным, Москва не будет долго ждать, пока на Западе примут ее предложение. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.
Зампред Совбеза прокомментировал мирную инициативу, озвученную российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, она носит срочный характер и через какое-то время станет неактуальной, поскольку одним из ее условий является ситуация на линии фронта. На Западе должны принять этот факт и отталкиваться от существующих условий, а не вымышленных. Россия ничего сверхъестественного не просит, признать новые регионы, нейтралитет Украины и внеблоковый статус. Но если эти условия Запад не устраивают, то следующие будут еще хуже, для Украины, естественно.
- добавил Медведев.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров на условиях международного признания российскими регионами Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, снятии санкций с России, внеблоковый и нейтральный статус Украины, а также ее полная демилитаризация и денацификация.
Информация