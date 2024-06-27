Медведев: Российское мирное предложение по Украине носит срочный характер

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Медведев: Российское мирное предложение по Украине носит срочный характер

Российское предложение по мирным переговорам не является бессрочным, Москва не будет долго ждать, пока на Западе примут ее предложение. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума.

Зампред Совбеза прокомментировал мирную инициативу, озвученную российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, она носит срочный характер и через какое-то время станет неактуальной, поскольку одним из ее условий является ситуация на линии фронта. На Западе должны принять этот факт и отталкиваться от существующих условий, а не вымышленных. Россия ничего сверхъестественного не просит, признать новые регионы, нейтралитет Украины и внеблоковый статус. Но если эти условия Запад не устраивают, то следующие будут еще хуже, для Украины, естественно.



При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции,

- добавил Медведев.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова сесть за стол переговоров на условиях международного признания российскими регионами Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, снятии санкций с России, внеблоковый и нейтральный статус Украины, а также ее полная демилитаризация и денацификация.
47 комментариев
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  1. paul3390 Звание
    paul3390
    +4
    Сегодня, 19:38
    Этого МАЛО. Ибо не решит ни одной из проблем России в тех краях. Без Одессы и Николаева - нельзя заканчивать. Иначе - всё начнётся по новой через 10 лет. У остатков Цэгабонии ни при каких обстоятельствах не должно оставаться выхода к морю! Мало нахлебались с атаками с сухогрузов, БЭКами и прочим? Либо северное побережье наше - либо можно ставить крест на Черноморском флоте.

    Зарывать “топор войны“ надо только в одной яме с побежденным“ (с) Приписывается Чингачгуку, вождю могикан...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +3
      Сегодня, 19:46
      Цитата: paul3390
      Без Одессы и Николаева - нельзя заканчивать. Иначе - всё начнётся по новой через 10 лет.

      Если не раньше(там через те места путь к чему-то типа эксклава где наши войска и склады какие то) могут тутже начать.
      Также нельзя без ЧАЭС и оставшихся трех действующих АЭС. (а то устроят)
      Также без Харькова и Днепропетровска нельзя.
    2. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      +1
      Сегодня, 20:00
      Николаев русский город , город корабелов . Здесь строились советские авианесущие крейсера. Там русских половина.
    3. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 20:01
      А как пользоваться Днепром ? А кто бандерам доверяет ?
    4. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 20:07
      Цитата: paul3390
      Этого МАЛО. Ибо не решит ни одной из проблем России в тех краях.

      Ну так проблемы России нашу так называемую партию мира мало интересуют, им главное вернуть свои наворованые "честным трудом" деньги в западный банках, вот и склоняют постоянно Путина на договорняки.
  2. solar Звание
    solar
    +7
    Сегодня, 19:40
    На Западе и в самой Украине началось активное развитие военного производства. И это оружие пойдет на фронт. Кто в таких условиях будет всерьез обсуждать эти предложения?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      -4
      Сегодня, 19:44
      А что они производят-то? Кроме бпла
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        -2
        Сегодня, 19:47
        Да без разницы. Подсмотреть куда они толпой под землю спускаются и шмякнуть "Кинжалом".
      2. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 19:49
        А Украине и не надо ничего самой производить. Запад ей даст все, что только посчитает нужным. Тут вопрос в другом, как они умудряются все это вооружение, материальное обеспечение, ГСМ... доставлять беспрепятственно на ЛБС.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +3
          Сегодня, 19:51
          Как-как. Молча.....................
          Вот как гсм и правда незнаю. Там ведь составы без перерыва должны идти
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +3
            Сегодня, 19:53
            Это понятно, что молча. Кто-то же должен за это нести ответственность. hi
        2. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          0
          Сегодня, 20:10
          Тут вопрос в другом, как они умудряются все это
          ..по мостам рек западного бандерлянда...которые целы целёхонькие по сей день и в обозримом будущем такими и будут....потому обстрелы мирняка уже становится нормой....а наши идиоты из минестерства предпочитают мочить наркоманов по сараям....я просто не понимаю..чему обучают там в боевых академиях...как бюджет пилить?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +2
            Сегодня, 20:17
            Вот честно, очень сомневаюсь, что это все происходит просто из-за тупости определенных лиц. Ну не может просто быть такое количество идиотов на квадратный метр.
            1. Крымский партизан 1974 Звание
              Крымский партизан 1974
              0
              Сегодня, 20:22
              Ну не может просто быть такое количество идиотов на квадратный метр.
              ...а вот мне понятно, ровно как и всем ветеранам СВО....посмотри на кафедры нашего мудрого командования...и всё становится на места....все юристы и финансисты...вот и вся стратегия войны, которая этому командуванию абсолютно по боку
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 20:32
                Значит гнать надо финансистов и юристов, иначе это плохо закончится для страны. Даже Быстрикин не сдержался, назвал Думу своим именем. Видать в стране проблемы с теми же мигрантами такие, что дальше будет только полный "писец".
      3. Сергей Prutkov55 Звание
        Сергей Prutkov55
        +1
        Сегодня, 19:57
        Ничего они не производят. За них работает миллиард человек.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 20:21
          Я конечно еще тот " экспЭрд" с дивана.. Но в СВО одними обстрелами,не победить. Нужны крайние и очень решительные меры. Чтобы после этого,у чубатых не было иного выхода,как полная капитуляция. Да. Жалко. Жестоко. Когда то были братьями. Но либо власть обезапасит 145 млн своих граждан,либо и дальше постоянная головная боль для следующих поколений. А теперь вспомните, что заставило Японию- капитулировать?..
      4. bandabas Звание
        bandabas
        +1
        Сегодня, 20:26
        Да вообще то могут Даже на уровне кувалды.Менталитет и кровь у нас одинаковые. К, сожалению нас столкнули лбами.Не буду брать нонешнее поколение, но те кто родился и жил в СССР- дяди, тети, племянники.. И, просто ,друзья. Как то так. Зато до сих пор функционирует Ельцин-центр. negative
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 20:31
          Его признали иноагентом
  3. ian Звание
    ian
    +4
    Сегодня, 19:41
    Димнатолич чего только не вещал. НО! Это всего лишь его частное мнение.
    Мы не знаем реальной картинки и исходим от того, что нам показывают. А завтра команда будет- и все дружно пойдут замирятся, с объяснениями, что худой мир лучше доброй войны... Как в Стамбуле было- побеждаем, побеждаем, уже вот вот, а потом ррраз- и жест доброй воли.... request
    Лет через 10 только опять скажем, что нас обманули...
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 19:54
      Мне очень многое не нравится в политике и до, и сейчас. Но, один мой старый добрый друг говорил, что народу нельзя показывать как делают колбасу. Уже сейчас результатами частично удовлетворён.
      Развалины некоторых крупных, и не очень, городов на Украине это не самый плохой вариант развития событий. Поглядим, увидим.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +1
        Сегодня, 20:01
        И все же смотря каких городов на Украине. Возьмём тот же Харьков, который в 14 году просился (но был послан в далёкое путешествие) в состав России, сейчас превращаем в развалины. А тот же Лемберг не плохо себя чувствует. Мне кажется это немного не справедливо.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 20:04
          Харьков форпост украинского нацизма, даже не национализма. Да, там было много сторонников России, но по факту есть то, что есть. Где-то в году 1917-18 у Харькова был свой выбор, и он его сделал. Так чего уж теперь.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 20:09
            Харьков никогда не был форпостом нацизма до 15 года. А вот после 15, когда все вменяемое население нацики вырезали, тогда да. И кто в этом виноват?
            На счёт нацизма и национализма, между ними очень тонкая грань. Тогда и кум наш нацист.
            1. СергейАлександрович Звание
              СергейАлександрович
              0
              Сегодня, 20:10
              А кто в Одессу на 2-ое мая 1914-го года ездил? Не харьковчане разве?
              И в 1941-ом в эвакуацию поехали в Нижний Тагил русские и евреи.
              1. Konnick Звание
                Konnick
                +1
                Сегодня, 20:13
                кто в Одессу на 2-ое мая 1914-го года ездил? Не харьковчане разве

                Ездили ультрас, футбольные болельщики, больные на голову
              2. Владимир М Звание
                Владимир М
                +1
                Сегодня, 20:14
                Если там и были харьковчане, то минимум. Людей жгли в Одессе нацики с майдана и футбольные фанаты. Обвинять харьковчан в трагедии в Одессе не правильно.
                1. СергейАлександрович Звание
                  СергейАлександрович
                  0
                  Сегодня, 20:16
                  Много чего неправильно, бомбовые и ракетные удары по Харькову как бы неправильные. Но что поделать, приходится. Тогда было неправильно, сейчас неправильно, не разобраться никак. Весь мир устроен неправильно.
              3. Андрей Николаевич Звание
                Андрей Николаевич
                +1
                Сегодня, 20:24
                Сергей Александрович, ездили ультрасы из харьковского " металлиста". Вы- правы.
            2. военком Котёнок Звание
              военком Котёнок
              0
              Сегодня, 20:32
              Цитата: Владимир М
              А вот после 15, когда все вменяемое население нацики вырезали, тогда да.
              И сколько его там было, что нацики его вырезали, и никто даже не заметил?
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 20:35
                Как раз это и заметно. Не только вырезали, сажали в Харькове, но и в Мариуполе, и в Днепропетровске....
                1. военком Котёнок Звание
                  военком Котёнок
                  0
                  Сегодня, 20:36
                  Пример вырезанных в Харькове?
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 19:43
    А что будет, Медведев, что принципиально изменится? Еще две деревни возьмем за год?
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +5
    Сегодня, 19:44
    Чем больше мы предлагаем, тем больше Запад уверен, что осталось чуть-чуть дожать и их возьмёт.
    Перед кем мы красуемся?!
  6. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    -3
    Сегодня, 19:46
    Цитата: igorbrsv
    А что они производят-то? Кроме бпла

    Звезду смерти...на конвейере уже..там патроны то осилили производить ?
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 19:53
      Цитата: Скобаристан
      Звезду смерти...на конвейере уже..там патроны то осилили производить ?

      А что патроны у ВСУ уже закончились? Или всё ещё поливают нас снарядами, ракетами, бомбами и прочим весельем?
  7. ДушаРоссии87 Звание
    ДушаРоссии87
    +4
    Сегодня, 19:47
    Вашей писулькой Запад }I{опу подотрет и на 100% будет прав потому что такие переговоры надо вести со стороны СИЛЫ. Я просто может свежих новостей не знаю? Мы что Харьков уже взяли и на подступах к Житомиру? Какие в пень переговоры? Наши в ВОВ немцам переговоры предложили когда Берлин в руинах лежал, учитесь у дедов!
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 19:54
    При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. На условиях с учетом того, что произойдет в ходе специальной военной операции, - добавил Медведев.
    Применение ТЯО ?! belayrecourserequest
  9. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    -4
    Сегодня, 19:55
    Прогнозируют эксперты массированное нападение авиации нато . Это что еще не повод для ответа тактическим оружием ? Или таки да ? Вот зачем они полезут в Россию , если тут же грохнут их центры принятия решений ? В каждой стране есть парламент , министерство обороны , генеральный штаб , правительство , президентский или королевский дворец и энергетика, плотины. Кто им сказал что с ними будут воевать винтовками Мосина ? В каждой стране Европы есть то после уничтожения чего государства там просто не будет. Государство это вертикаль власти. Нет вертикали , нет государства. И эта вертикаль не многомиллионная. Это небольшое количество людей в каждой стране . Окраину можно было завалить давно, если методически охотиться на представителей вертикали и институты ими представляемые . Именно эти люди и есть проблема. А не народ .
    1. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      0
      Сегодня, 19:58
      Цитата: Сергей Prutkov55
      Прогнозируют эксперты массированное нападение авиации нато . Это что еще не повод для ответа тактическим оружием ? Или таки да ? Вот зачем они полезут в Россию , если тут же грохнут их центры принятия решений ? В каждой стране есть парламент , министерство обороны , генеральный штаб , правительство , президентский или королевский дворец и энергетика, плотины. Кто им сказал что с ними будут воевать винтовками Мосина ? В каждой стране Европы есть то после уничтожения чего государства там просто не будет. Государство это вертикаль власти. Нет вертикали , нет государства. И эта вертикаль не многомиллионная. Это небольшое количество людей в каждой стране . Окраину можно было завалить давно, если методически охотиться на представителей вертикали и институты ими представляемые . Именно эти люди и есть проблема. А не народ .

      А так же есть бункеры для этих правительств.
  10. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    +1
    Сегодня, 19:58
    ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей

    Такого в истории еще не случалось

    Чтобы армия не смогла захватить территории в ходе войны, но потом их требовали просто так отдать laughing
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Сегодня, 20:19
      Это вы истории не знаете, там ещё и не такое случалось. По Брестскому миру немцы получили столько, сколько им и за столетие не завоевать.
      1. Santa Fe Звание
        Santa Fe
        0
        Сегодня, 20:31
        По Брестскому миру немцы

        Там держава распалась на части и погрузилась в хаос, не выдержав многолетней войны. В наши дни украина еще никуда не распалась и не собирается отступать

        Поэтому пример с Брестским миром не годится
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Сегодня, 20:33
          Вы просили примеры, их есть у меня. Ваши аргументы голословны и неубедительны. И я вам это легко доказал.
          1. Santa Fe Звание
            Santa Fe
            0
            Сегодня, 20:43
            Вы просили примеры, их есть у меня

            Ваш единственный пример только что опровергли
            Ваши аргументы голословны

            Брестский мир заключил царь или большевики?

            До революции или после?

            В стране, которая выступала противником Германии, к это времени произошел распад и сменилась в власть?

            Что-либо похожее сейчас наблюдается на украине?
  11. Иванушка Иванов Звание
    Иванушка Иванов
    0
    Сегодня, 20:01
    Не будет никаких серьезных переговоров до выборов в США. Ибо любые договоренности будут означать поражение амеров. Доллар как будто потянет. Сейчас, мое мнение, в Америке думают, когда начать у себя гражданскую войну: сразу после выборов или немного погодя. Если сразу, то Европа окраину сольет моментально. Всю. Если Польша попытается хрюкать, то и Польша будет присоединена - после уничтожения энергосистемы. За неделю. Если сразу после выборов в штатах ничего не произойдёт, то трап-м будет договариваться. Но это не будет считаться поражением, ибо украм он ничего не обещал. Избиратели не хотят, "так работает демократия". Поэтому спокойно работаем
  12. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 20:42
    Цитата: BlackMokona

    А что патроны у ВСУ уже закончились? Или всё ещё поливают нас снарядами, ракетами, бомбами и прочим весельем?

    А вы можете сказать что то конкретное ? Ну вот все таки ответить на вопрос , патроны Украина производит да или нет ?