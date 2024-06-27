Замсекретаря Совбеза РФ: Финляндия станет площадкой для размещения ударных вооружений НАТО
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В ближайшей перспективе Финляндия с высокой долей вероятности может стать площадкой для размещения ударных вооружений и дополнительных войск НАТО. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.
В своей статье, опубликованной на официальном интернет-портале Совбеза, Нургалиев напомнил, что под предлогом обеспечения защиты от иллюзорной "российской угрозы" в апреле прошлого года Финляндия вошла в НАТО, став 31-м членом альянса. В начале же текущего года в рамках так называемой блоковой дисциплины финские власти разрешили авиации США и других стран военного блока базироваться на своих аэродромах, а также предоставили американской армии беспрепятственный доступ к военным объектам страны.
Первый замсекретаря СБ РФ также отметил, что, помимо вышеперечисленного, в Финляндии могут разместиться штаб-квартиры командования НАТО в регионе Балтийского и Северного морей, а новоизбранный президент республики Александр Стубб настаивает на размещении в стране американского ядерного оружия. Таким образом, Вашингтон поставил Финляндию в полувассальную зависимость и в очередной раз пытается сделать из нее своеобразную "анти-Россию", при этом заставив пожертвовать собственными интересами в угоду чужим геополитическим задачам.
По мнению Нургалиева, Хельсинки охотно вступает в антироссийские альянсы в расчете получить реванш за произошедший в 1944 году разгром Советской армией финских войск, которые в то время участвовали в войне на стороне нацистской Германии. В настоящее время Хельсинки активно поддерживает киевский неонацистский режим, а также проводит откровенно антироссийскую политику.
сайт НАТО
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