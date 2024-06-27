Замсекретаря Совбеза РФ: Финляндия станет площадкой для размещения ударных вооружений НАТО

4
Замсекретаря Совбеза РФ: Финляндия станет площадкой для размещения ударных вооружений НАТО

В ближайшей перспективе Финляндия с высокой долей вероятности может стать площадкой для размещения ударных вооружений и дополнительных войск НАТО. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев.

В своей статье, опубликованной на официальном интернет-портале Совбеза, Нургалиев напомнил, что под предлогом обеспечения защиты от иллюзорной "российской угрозы" в апреле прошлого года Финляндия вошла в НАТО, став 31-м членом альянса. В начале же текущего года в рамках так называемой блоковой дисциплины финские власти разрешили авиации США и других стран военного блока базироваться на своих аэродромах, а также предоставили американской армии беспрепятственный доступ к военным объектам страны.



Первый замсекретаря СБ РФ также отметил, что, помимо вышеперечисленного, в Финляндии могут разместиться штаб-квартиры командования НАТО в регионе Балтийского и Северного морей, а новоизбранный президент республики Александр Стубб настаивает на размещении в стране американского ядерного оружия. Таким образом, Вашингтон поставил Финляндию в полувассальную зависимость и в очередной раз пытается сделать из нее своеобразную "анти-Россию", при этом заставив пожертвовать собственными интересами в угоду чужим геополитическим задачам.

По мнению Нургалиева, Хельсинки охотно вступает в антироссийские альянсы в расчете получить реванш за произошедший в 1944 году разгром Советской армией финских войск, которые в то время участвовали в войне на стороне нацистской Германии. В настоящее время Хельсинки активно поддерживает киевский неонацистский режим, а также проводит откровенно антироссийскую политику.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. военком Котёнок Звание
    военком Котёнок
    0
    Сегодня, 20:04
    Мда, кого только не держат в этом отстойнике. Даже мемного Рашида "Нургалиев разрешил" Нургалиева.
  2. bandabas Звание
    bandabas
    0
    Сегодня, 20:04
    А не много ли развелось замов Совбеза 1-х, 2-х. и т.д. Вроде бюджет не резиновый what
  3. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +1
    Сегодня, 20:15
    О, очередной клоун пургу пронес. Их туда специально отбирают: Медведев, Нургалиев? Да нато уже давно на пороге стоит, забыв спросить Нургалиева. Одна Прибалтика чего стоит. Зачем пугать Финляндией? Извините за мой французский, но про....ли все , что можно. Финляндией больше, Финляндией меньше, уже все равно.
  4. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 20:31
    Следующей войны Финляндия не переживет. Сколько там городов? Два?