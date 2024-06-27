Литва готова отправить военную миссию на Украину, но пока только потенциально

2
Литва готова отправить военную миссию на Украину, но пока только потенциально

Литва возобновит тренировочную миссию на территории Украины, но не прямо сейчас, а в будущем. Об этом говорится в соглашении о безопасности, подписанном сегодня с Украиной.

Прибывший в Брюссель Зеленский подписал очередное соглашение о безопасности, на этот раз с Литвой. Подпись под документом поставил президент Литвы Гитанас Науседа. В рамках соглашения Вильнюс обязуется оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25% от собственного ВВП. Кроме того, Литва окажет Украине поддержку в области безопасности и современного военного оборудования в наземной, воздушной, морской, космической и киберелектромагнитной сферах. Ну и военных инструкторов отправит на Украину, но не сейчас, а как-нибудь потом.



Потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства,

— заявил Зеленский по итогам подписания документа.

Как отмечается, в документе прописано, что Литва возобновит свою военную тренировочную миссию на Украине в будущем, но никакие сроки там не указаны. То есть, обязательство как бы есть, но оно бессрочное.

Стоит отметить, что в Литве ранее высказались о готовности отправить своих военных инструкторов на Украину, но только в составе «международной коалиции», и желательно возглавляемой страной из Западной Европы, например, Францией. Чтобы если что, то все шишки на нее.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 20:34
    Потенциально Литва возобновит военную тренировочную миссию на территории нашего государства,

    — заявил Зеленский по итогам подписания документа.
    Литовские военные продолжат тренироваться на украинских ?!
    В рамках соглашения Вильнюс обязуется оказывать Украине поддержку в сфере безопасности и обороны в размере 0,25% от собственного ВВП.
    Покупка природных ресурсов Украины Литвой как бы оказывая помощь, интересная комбинация what Не говоря о ранее озвученных оценках стоимости ресурсов Украины американским бизнесом и Литва свою "тележечку" подкатила в украинском супермаркете...
  2. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +1
    Сегодня, 20:38
    Вот это новость! А, что в Литве правда есть нормальная армия, которая хоть где-то воевала и может кого-то чему-то научить? Как-то это мимо меня прошло. Старею наверное.