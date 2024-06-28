Низкий профиль как ответ на украинский конфликт: ЮАР представила новый бронеавтомобиль Mbombe 6 Mk3

Южноафриканская компания Paramount представила новую версию бронеавтомобиля Mbombe 6, которая получила обозначение Mk3. Она была создана с учетом уроков из украинского конфликта и обладает рядом усовершенствований, призванных приспособить технику к изменившемуся полю боя.Адаптированная к современным реалиям модификация Mbombe 6 Mk3 оснащена оборудованием, которое отвечает за противодействие электромагнитным помехам. Моторный отсек получил повышенную защиту, в том числе за счет установки сверхпрочного переднего бампера, модульная конструкция которого позволяет менять отдельные фрагменты, получившие повреждения.Mbombe 6 изначально создавалась как низкопрофильная машина, однако её новая модификация получила дальнейшее развитие в этом направлении.- пояснили в компании.В апреле текущего года на вооружении ВСУ уже была замечена Mbombe 6, оснащенная украинским дистанционно-управляемым модулем. Возможно, что в скором времени в распоряжении киевского режима появится и новая версия Mbombe 6 Mk3, которая позиционируется в качестве технологического ответа на идущий конфликт.

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