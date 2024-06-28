Низкий профиль как ответ на украинский конфликт: ЮАР представила новый бронеавтомобиль Mbombe 6 Mk3

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Низкий профиль как ответ на украинский конфликт: ЮАР представила новый бронеавтомобиль Mbombe 6 Mk3

Южноафриканская компания Paramount представила новую версию бронеавтомобиля Mbombe 6, которая получила обозначение Mk3. Она была создана с учетом уроков из украинского конфликта и обладает рядом усовершенствований, призванных приспособить технику к изменившемуся полю боя.

Адаптированная к современным реалиям модификация Mbombe 6 Mk3 оснащена оборудованием, которое отвечает за противодействие электромагнитным помехам. Моторный отсек получил повышенную защиту, в том числе за счет установки сверхпрочного переднего бампера, модульная конструкция которого позволяет менять отдельные фрагменты, получившие повреждения.





Mbombe 6 изначально создавалась как низкопрофильная машина, однако её новая модификация получила дальнейшее развитие в этом направлении.

Последние усовершенствования модели Mbombe 6 должны еще больше укрепить репутацию этой проверенной в боях машины

- пояснили в компании.

В апреле текущего года на вооружении ВСУ уже была замечена Mbombe 6, оснащенная украинским дистанционно-управляемым модулем. Возможно, что в скором времени в распоряжении киевского режима появится и новая версия Mbombe 6 Mk3, которая позиционируется в качестве технологического ответа на идущий конфликт.
19 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 05:51
    И это низко профильная модель??? Вот это да, поменялись стандарты в профильности машин что ли?
    1. Трус Звание
      Трус
      +4
      Сегодня, 06:04
      Резина с низким профилем.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 06:14
        Трус hi, тогда без антикрыла и тонировки "бункер" не считово.
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          +1
          Сегодня, 06:51
          саба еще не хватает и чорные глаза)))
  2. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 06:04
    Mbombe 6 Mk3 оснащена оборудованием, которое отвечает за противодействие электромагнитным помехам.

    Тут не столько противодействовать помехам нужно, а ставить их, в широком диапазоне. И опять же традиционный вопрос: где мангал??? am
    И к нашему правительству вопрос: не пора ли уже создать отдельный НИИ по разработке механической противодроновой защиты? Или хотя бы конкурс объявить на подобные разработки? Уже сейчас можно наладить пр-во складных/раскладных сетчатых куполов, быстромонтируемых и быстросъемных.
    Пора на эту тему кому-нибудь статью уже написать.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:27
      МБРШБ, ещё один НИИ со штатом, директорами, замами, замзамами, у нас половину НИИ можно закрывать за низкую эффективность и за проедание народных денег а вы еще один открыть предлагаете, не знаю как и кому а мне после РосНано нет веры в эти учереждения.
  3. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    +1
    Сегодня, 06:09
    Смотрится ничего себе. ЮАРовские броневички вроде раньше хвалили. Ждём появления в ВСРФ.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:11
      МБРШБ hi, а с чего им у нас появиться?
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Сегодня, 06:25
        Ропот 55 ну как бы коллеги по БРИКС, однако... вроде....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 06:31
          МБРШБ, и много нам то БРИКС помогло в плане, амуниции, техники, б. к.??? Может денежкой поддержали или на политической арене тапком по трибуне долбили чтоб нам не мешали у себя под боком порядокинааодить???
      2. ziqzaq Звание
        ziqzaq
        0
        Сегодня, 06:45
        МБРШБ hi, а с чего им у нас появиться?

        Затрофеим....
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 06:18
      Цитата: МБРШБ
      Ждём появления в ВСРФ.

      Каким образом?
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Сегодня, 06:29
        AllX_VahhaB Методом купли-продажи или обмена в счет, например, предоплаты за будущую юаровскую АЭС. Как вариант.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 06:32
          Цитата: МБРШБ
          AllX_VahhaB Методом купли-продажи или обмена в счет, например, предоплаты за будущую юаровскую АЭС. Как вариант.

          Тогда вопрос ЗАЧЕМ? Хотите сделать как у охлов - сборную солянку из бронетехники со всего Мира?
          1. МБРШБ Звание
            МБРШБ
            0
            Сегодня, 06:34
            AllX_VahhaB Солянка -- нехорошо, но запас БТ у нас не резиновый, а производство не поспевает за потерями, это факт. Поэтому солянка единственный выход.
        2. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 06:36
          МБРШБ, ага а потом грозный рык из Вашингтона и сто тысяч извинений вы нам друзья и всё такое, но продать машинки мы вам не можем, а то нам Белый дом санкции накидает, но мы очень надеемся что АЭС на халяву вы нам все равно достроите.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 06:38
            Цитата: Ропот 55
            но продать машинки мы вам не можем,

            Нееее... машинки уже продадут. А вот запчасти к ним поставлять перестанут... И будут наши кулибины, на фронте, сами выкручиваться...
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 06:41
              AllX VahhaB hi, ну почему есть ещё золотой вариант, через "друзей" посредников втридорого а то и дороже. Бизнес ничего личного.
              1. Mazunga Звание
                Mazunga
                0
                Сегодня, 06:54
                делают касспиры на базе урала давным давно и двигло ЯМЗ ставят только нашим оно не надо все в Индию поставляется))наш солдатик и в БТР-80 победит такие вот реалии