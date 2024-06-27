«Это вариант для полиции»: Украинские военные раскритиковали канадские бронеавтомобили Senator

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«Это вариант для полиции»: Украинские военные раскритиковали канадские бронеавтомобили Senator

Канадские бронеавтомобили Senator оказались «ограниченно полезными» на линии фронта, пишет CBC News со ссылкой на заявления украинских военных.

Канадские бронеавтомобили Senator в новой версии MRAP, поставленные на Украину компанией Roshel Smart Armored Vehicles, оказались не такими уж и хорошими, как их расписывали канадцы. По словам украинских военных, бронеавтомобиль очень капризный, не подходящий для езды по бездорожью, да и вообще не приспособлен к боевым действиям.



По словам командира подразделения беспилотников 92-й бригады ВСУ Юрия Федоренко, бронеавтомобили Senator больше подходят для полицейских, а не для военных. Но при отсутствии альтернативы приходится использовать и их.

Они не предназначены для езды по бездорожью. Это вариант для полиции, для охраны общественного порядка, но он выполняет свою задачу. Когда альтернативы нет, это то, что нам нужно,

- заявил Федоренко.

Senator MRAP – это противоминный вариант бронеавтомобиля Senator. Создан на базе модифицированного шасси Ford F-550. Как утверждается производителем, машина отличается высокой устойчивостью при обстреле пулями патрона 7,62х39 мм. Усиление днища и всей конструкции обеспечивает защиту перевозимых бойцов (до 12 солдат, включая водителя и командира) от взрыва мины мощностью 6 кг ВВ.

Ранее Канада обещала поставить до 1 тысячи бронеавтомобилей Senator, в том числе до 200 единиц в новой версии MRAP. Причем около 500 канадских броневиков ВСУ получили еще в прошлом году.
6 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 21:20
    Канадские бронеавтомобили Senator оказались «ограниченно полезными» на линии фронта

    Канадцы и сами об этом знают... Поэтому и дарят, так сказать от "всей души", ну чисто по украински... Мол на тебе, УБОЖЕ, что нам негоже... lol
    1. ian Звание
      ian
      +2
      Сегодня, 21:56
      Это называется, извините, "зажрались".
      При всем уважении всяко лучше, чем буханка. Нахаляву, как говорится, и уксус сладкий. На них не в атаку ходить.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 22:10
        Согласен... Дареному коню зубы не смотрят... Ну как видно хлопцам из ВСУ есть из чего выбирать, а наши у них уже парочку этих машин отбили... Так потихоньку и будем прирастать ихними "сенаторами", хотя вроде как и своих в Совете Федерации с избытком...
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 21:20
    Когда альтернативы нет, это то, что нам нужно,
    - заявил Федоренко.

    Напомнило картину - бомж летом в зимней куртке... (это когда альтернативы нет, а вещь есть)feel
  3. tun5t
    tun5t
    +5
    Сегодня, 21:52
    А кто нашим ребятам поставит бронеавтомобили?, да хоть и плохонькие, не порадуемся? - дареному коню с бронёй под капот и не смотрят.... да хотя бы корейцы..... ну хоть боеприпасы, раненых, бытовуху доставить..... / "буханка" и осколка не выдержит, камазовских броников в разы менее 1000..... вообще лучше когда есть чего, чем маловато.
  4. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 22:26
    I can't remember the last time somebody gave me "free stuff"................... I know I didn't complain about it.