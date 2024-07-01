Опыт Спецоперации и защита бронетехники
Танк Т-80БВМ с "козырьком", комплектом "Накидка" и маскировочной сетью "Терновник". Фото "Ростех"
В ходе специальной операции по защите Донбасса наша бронетехника успешно противостоит как известным, ожидаемым угрозам, так и новым вызовам. Боевые действия стали настоящим испытанием для существующих средств защиты и маскировки, которые используются в войсках. Они также стимулируют появление новых методов и образцов таких средств.
Наиболее удачные и эффективные разработки, прошедшие проверку на практике, поступают в производство и широко применяются.
Комплексная задача
Защита бронетехники на поле боя от обнаружения и поражения — сложная задача, которая включает в себя несколько аспектов. Бронемашину необходимо защитить от наблюдения и обнаружения противником, от захвата на сопровождение и обстрела, от попадания средств поражения и от нанесения ей повреждений. Также важно обеспечить безопасность экипажа.
Для защиты от наблюдения и обнаружения традиционно используется комплекс мер. В первую очередь, это маскировочная окраска техники с применением специальных цветовых схем и рисунков. Также применяются дополнительные элементы, такие как маскировочные сети, ветви деревьев и другие. В недавнем прошлом были разработаны навесные комплекты, работающие в различных диапазонах. Кроме того, технику следует размещать в различных укрытиях.
Танк Т-90М с дополнительной защитой в зоне боевых действий. Фото Минобороны РФ
Средства визуальной маскировки должны мешать сопровождению и обстрелу противника. В момент атаки можно дополнить их дымовой завесой.
Радикальным решением являются комплексы оптико-электронного подавления. Они срывают работу инфракрасных систем разведки и наведения.
В мире ограниченное распространение имеют комплексы активной защиты (КАЗ). Они следят за обстановкой вокруг машины-носителя, выявляют приближающиеся ракеты или гранаты и сбивают их. КАЗ исключает негативное воздействие на бронемашину или снижает его до приемлемого уровня.
На случай попадания снаряда или ракеты современные боевые машины имеют целый ряд средств защиты. Прежде всего, это собственная броня техники — гомогенная, разнесённая или комбинированная. Она может дополняться навесными модулями бронирования, решётчатыми экранами или динамической защитой. Все эти меры снижают вероятность пробития брони и проникновения поражающего элемента внутрь машины.
Современные угрозы
В ходе этой спецоперации наши бронемашины и их экипажи оказались в условиях, с которыми они ранее сталкивались только теоретически. Они участвуют в боях против основных танков и артиллерии противника разных типов и поколений. Им приходится иметь дело с различными противотанковыми ракетными комплексами, включая известные иностранные образцы. В некоторых случаях им необходимо двигаться по минным полям.
Ударный FPV-беспилотник "Упырь" с боевой частью в виде гранаты ПГ-7В. Подобные изделия представляют большую опасность для бронетехники. Фото Telegram / "Повернутые на войне"
В ситуациях, когда угрозы были заранее известны и знакомы, российская бронетехника проявила себя наилучшим образом. Обученные и опытные экипажи эффективно используют свои машины и наносят противнику огневые удары.
Полностью защититься от всех угроз невозможно, и техника иногда получает повреждения. Однако не все повреждения приводят к фатальным последствиям.
Неоднократно были продемонстрированы танки, которые выдержали попадание нескольких противотанковых управляемых ракет. Дополнительная защита и собственное бронирование останавливали кумулятивную струю, спасая экипаж и внутренние агрегаты.
Также были случаи, когда близкие разрывы артиллерийских снарядов, подрыв на мине и другие факторы не приводили к уничтожению или даже выводу из строя бронемашины.
В ходе специальной операции появились новые угрозы. Одной из главных стали беспилотные летательные аппараты лёгкого и среднего класса. Они могут вести разведку, наводить или корректировать огонь. БПЛА также используются как своего рода бомбардировщики, вооружённые лёгкими боеприпасами, или как ракеты, атакующие цель прямым попаданием.
Новые решения
За время проведения операции российская армия накопила богатый опыт использования и применения в бою боевых бронированных машин в условиях, когда все известные угрозы присутствуют постоянно, а также возникают новые. Этот опыт позволяет совершенствовать технику и дополнительное оборудование, а также разрабатывать новые образцы различных классов для защиты от всех современных угроз.
САУ "Мста-С" крупным "мангалом" и маскировочной сетью. Фото Минобороны РФ
Маскировка бронетехники остаётся важным фактором, а в некоторых случаях её значение даже возрастает. Противник активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для разведки, поэтому возможность скрыть машину от наблюдения помогает защитить её, избежать рисков для экипажа и выполнить поставленную задачу.
Необходимо совершенствовать маскировку, чтобы обеспечить скрытность не только в видимом диапазоне. Способы маскировки боевых машин в целом остаются прежними, но внедряются новые средства. Например, недавно началось массовое развёртывание комплектов защиты «Накидка». Они делают машину-носитель незаметной как визуально, так и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Для разных образцов техники предлагаются различные варианты таких комплектов.
Для защиты от беспилотной авиации на технику устанавливаются специализированные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Например, изделия «Тритон», «Гроза», «Сания» предназначены для подавления радиосигналов БПЛА вокруг машины-носителя. Создаваемые ими помехи помогают защититься от разведки противника и от поражения FPV-беспилотниками или аппаратами с системами сброса.
Станции подавления БПЛА типа "Волнорез" на крыше автомобиля. Фото КБ "Волнорез"
Наличие подобных угроз предъявляет особые требования к дополнительной защите бронетехники. Несколько лет назад для танков были предложены так называемые козырьки, защищающие от атак сверху. В ходе Специальной военной операции такое оснащение получило широкое распространение.
Практически все бронемашины основных классов сегодня оснащаются козырьками, которые теперь называют «мангалами». Концепция навесного «мангала» получила развитие, и появились более интересные образцы. На разных участках фронта применяются танки с гипертрофированными козырьками, которые закрывают всю верхнюю и боковую полусферы. Вместо решеток и сеток могут использоваться сплошные панели. «Царь-мангал» также дополняется системами радиоэлектронной борьбы. В результате танк получает особую защиту от противотанковых ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов, благодаря которой может выполнять функции средства прорыва и вести за собой другую технику и войска.
Следует отметить, что некоторые средства защиты бронетехники по опыту Специальной военной операции остались без изменений или не получили значительного развития. Это может быть связано с их общим совершенством или с отсутствием целесообразности дальнейшей доработки.
Например, ничего не известно о перестройке собственного бронирования основных боевых танков, бронетранспортёров, боевых машин пехоты и т. д. Танковые комбинированные преграды могли доказать свою пользу, и поэтому их радикально не перерабатывают. При этом другие элементы корпусов и башен менее защищены от атак. Легкая бронетехника, в свою очередь, изначально не выдерживает попадание ракет или крупнокалиберных снарядов. Для обеспечения такой защиты требуется полная перестройка корпуса. В этом случае более полезной будет установка дополнительных средств защиты.
Танк прорыва с гипертрофированным "козырьком" и станциями РЭБ. Фото Telegram / Panzerwaffle
На танках по-прежнему применяются комплексы оптико-электронного подавления и динамической защиты. Однако о каких-либо новых разработках в этих областях пока не сообщалось. Возможно, такие работы ведутся, но их результаты ещё не готовы к демонстрации.
Что касается систем активной защиты, то они вообще не используются в зоне боевых действий. Планы армии относительно таких систем остаются неизвестными.
Ценный опыт
До начала спецоперации по защите Донбасса отечественная промышленность разработала множество решений для защиты бронетехники от различных угроз на поле боя и вблизи фронта. С февраля 2022 года эти решения проходят самую серьёзную проверку в реальных боевых действиях.
Кроме того, на основе опыта проведённых боёв создаются новые образцы защиты и другого оснащения, которые также отправляются на фронт и демонстрируют свои возможности.
Наиболее удачные решения активно развиваются, распространяются и реализуются на новом техническом уровне. Например, если раньше большинство «козырьков» были результатом инициативы на местах, то теперь боевые машины получают такое оснащение прямо на заводе. То же самое касается и других способов дополнительной защиты.
В целом наблюдаются положительные тенденции. Танки и бронетехника, от которых напрямую зависят результаты боевых действий на земле, получают наиболее эффективные и удачные средства защиты. Кроме того, экипажи техники получают возможность действовать с меньшими рисками и более эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
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