США и Израиль ведут переговоры по поставкам Украине снимаемых с вооружения ЦАХАЛ систем ПВО Patriot
Украина может получить до восьми батарей американских систем ПВО Patriot из наличия ЦАХАЛ, сообщает The Financial Times.
По данным британского издания, ссылающегося сразу на несколько источников, Киев нацелился на американские зенитные системы Patriot, стоящие на вооружении Израиля. Все дело в том, что Израиль планирует снятие с вооружения ЗРК Patriot в связи с устареванием и замену их на более современные системы. Ну, а Киеву и такие пойдут, лишь бы бесплатно и как можно быстрее.
На данный момент соглашение еще не подписано, идут переговоры между США, Израилем и Украиной, но уже известно, что прямой поставки комплексов из Израиля сразу на Украину, как того хотели в Киеве, не будет. Все восемь батарей будут отправлены в США, а потом американцы их поставят Киеву. Вариант с прямой поставкой был исключен сразу, так как еврейское государство не поставляет оружие Украине, да и отношения с Россией не хочется портить.
О выводе из эксплуатации простоявших более 30 лет на вооружении систем ПВО Patriot Израиль объявил еще в апреле, но когда начнется этот процесс, пока неизвестно. Все дело в том, что Израиль стоит на пороге войны с ливанской «Хезболлой», а у нее, в отличие от ХАМАС, ракет намного больше. Поэтому ЗРК Patriot пока нужнее израильской армии.
Если Киев получит израильские ЗРК Patriot, то это значительно усилит противовоздушную составляющую Украины. К тому же, у Израиля очень большой арсенал зенитных ракет Patriot серии РАС-2. С большой вероятностью, они тоже уедут на Украину.
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