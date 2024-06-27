США и Израиль ведут переговоры по поставкам Украине снимаемых с вооружения ЦАХАЛ систем ПВО Patriot

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США и Израиль ведут переговоры по поставкам Украине снимаемых с вооружения ЦАХАЛ систем ПВО Patriot

Украина может получить до восьми батарей американских систем ПВО Patriot из наличия ЦАХАЛ, сообщает The Financial Times.

По данным британского издания, ссылающегося сразу на несколько источников, Киев нацелился на американские зенитные системы Patriot, стоящие на вооружении Израиля. Все дело в том, что Израиль планирует снятие с вооружения ЗРК Patriot в связи с устареванием и замену их на более современные системы. Ну, а Киеву и такие пойдут, лишь бы бесплатно и как можно быстрее.



На данный момент соглашение еще не подписано, идут переговоры между США, Израилем и Украиной, но уже известно, что прямой поставки комплексов из Израиля сразу на Украину, как того хотели в Киеве, не будет. Все восемь батарей будут отправлены в США, а потом американцы их поставят Киеву. Вариант с прямой поставкой был исключен сразу, так как еврейское государство не поставляет оружие Украине, да и отношения с Россией не хочется портить.

О выводе из эксплуатации простоявших более 30 лет на вооружении систем ПВО Patriot Израиль объявил еще в апреле, но когда начнется этот процесс, пока неизвестно. Все дело в том, что Израиль стоит на пороге войны с ливанской «Хезболлой», а у нее, в отличие от ХАМАС, ракет намного больше. Поэтому ЗРК Patriot пока нужнее израильской армии.

Если Киев получит израильские ЗРК Patriot, то это значительно усилит противовоздушную составляющую Украины. К тому же, у Израиля очень большой арсенал зенитных ракет Patriot серии РАС-2. С большой вероятностью, они тоже уедут на Украину.
7 комментариев
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  1. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 22:13
    Не одно "доброе" дело не остаётся безнаказанным!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 22:28
      Все дело в том, что Израиль стоит на пороге войны с ливанской «Хезболлой»,

      Помочь-бы ливанской "Хезболле". И срочно!
  2. КЗаКВО32923 Звание
    КЗаКВО32923
    -2
    Сегодня, 22:14
    Братьям- сионацистам самое лучшее! А "бедным родственникам" на тебе боже, что мне негоже!
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 22:16
    В таком раскладе надо наверное помочь друзьям из Белоруссии с комплексами С400 . А они в свою очередь , по причине безумного альтруизма ,вдруг,захотят передать их Ирану. Например. Бывает же такое , в конце-концов Оо
  4. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 22:20
    Израилю не нравится сотрудничество России и Ирана. Вот вам и ответ Израиля за это. Пэтриоты хорошо себя проявили на Украине, сбивают более 90% целей при комбиниррванных атаках, по утверждению Украины Пэтриоты сбивают любые российские ракеты.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 22:24
    Сделают "избранные" финт хвостом и что не так? Они под потронажем полосатиков и это определяет все их действия.
  6. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 22:25
    Цитата: Бускан
    атаках, по утверждению Украины Пэтриоты сбивают любые российские ракеты

    Даже украинские источники говорят что не любые. Но то такэ. Патриот понад сэ )