Нерождённая отечественная «пила»

Бойцы Сил специальных операций Российской Федерации «в Саратове». На переднем плане РПК-74М. Сейчас появляется много публикаций на тему «РПК не пулемёт», но, видимо, бойцы ССО ему применение находили.



Пулемёт ПУ-1. Хорошо видно боковое расположение лентоприёмника и внутреннее устройство, мало отличающееся от обычного РПК. На верхнем фото на пулемёт установлен ещё один результат ОКР «Поплин» – магазин барабанного типа конструкции Юрия Алексеевича Широбокова.



Пулемёт ПУ-2. Тут от конструкции РПК уже не отталкивались.



Пулемёт ПУ-21. Полноценный пулемёт с комбинированным питанием и «вершина» эволюции систем калибра 5,45 в рамках ОКР «Поплин». Кадр с открытой ствольной коробкой из видео с пресвятым Попенкером.



Кадр из репортажа, снятого в 2013 году в Коврове. Одно из немногих публичных появлений пулемёта, созданного в рамках ОКР «Токарь».



Кадры демонстрации новейших образцов вооружения в рамках заседания, посвященного итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2017 год, февраль 2018 года. Тут новейший Корд-545 продемонстрировали даже Владимиру Владимировичу. На судьбе оружия, впрочем, позитивно это никак не сказалось.



Корд-5.45 во всей красе, 2018 год. На пулемёте стоит магазин повышенной ёмкости, разработанный специально для него. Перед пулемётом лежит запасной ствол с дульным устройством.



Боец ССО РФ «в Саратове» с пулемётом РПК-16. Видимо, отзывы именно этих суровых специалистов поставили на проекте окончательный крест.



РПЛ-20 во всей красе.



Был и такой вариант решения проблемы – универсальное подающее устройство. Присоединяться такое устройство могло как к РПК-74, так и к обычному автомату. Тоже «не взлетело», надежностью работы там и не пахло, плюс весовые характеристики оказались неудовлетворительные.

В 1972 году для Армии США решено было создать новую оружейную систему, и соответственно была выпущена спецификация на новые требования к SAW (Squad Automatic Weapon – автоматическое оружие отделения). Американцы, проанализировав свой опыт участия в конфликте в Юго-Восточной Азии, пришли к выводу, что в отделении нужен пулемёт под малоимпульсный патрон со всеми признаками единого – ленточное питание, сменный ствол, но плюс к этому ещё и с возможностью боепитания от стандартных коробчатых магазинов для стандартной боевой винтовки.Когда американцы оказались во Вьетнаме, стандартная система вооружения отделения состояла из автоматической винтовки и её же вариации с более тяжелым стволом, которая должна была стрелять чуть больше и дольше, чем «автомат» обычного пехотинца. Ну, то есть по сути пара M1 Garand и M1918A2 BAR на новый лад. И вот как раз в джунглях Вьетнама эта система не работала, от слова совсем.Там, где дело часто сводилось к спорадическим, скоротечным «файр файтам», коробчатый магазин и отсутствие сменного ствола стало проблемой. То, что сами пехотинцы называли «семиминутной войной», требовало возможности «высадить» в противника как можно больше, за как можно меньший период времени. Ждать, когда ствол остынет, или бесконечно менять магазины было непозволительной роскошью.Отчасти проблему решили, «спустив» из взвода штатные средства усиления, пулемёты М60, на постоянную основу в отделения. Но всё было ничего, пока солдаты ещё были вооружены винтовками М14, которые использовали тот же боеприпас 7.62 NATO, что и пулемёт. Но вот в войска массово пошла система под патрон 5.56, и получается, что в отделении уже 2 боеприпаса, а всё отделение, помимо своего боезапаса, таскает ещё и боеприпасы к пулемёту. Да и не нужна была в джунглях мощь, дальность, а главное тяжесть М60… А ленточное питание нужно было.Кроме того, противники американцев массово применяли ручной пулемёт системы Дегтярёва. Тут и боеприпас один с АК и СКС, и ленточное питание, и малый вес. Неудивительно, что трофейные РПД применялись американским спецназом, в частности бойцами MACV-SOG. Причём спецназовцы, понимая какой огневой бой им, скорее всего, придётся вести, иногда укорачивали стволы своих РПД. Шквал огня тот же, а грохота и искр даже больше, для огня на подавление просто идеально.Плюс рядом бегал спецназ от другого ведовства – ВМФ США, у которого как раз что-то такое и было, а именно система Юджина Стоунера под патрон 5.56 – Stoner 63.Армия, кстати, пулемёт Стоунера испытывала (точнее – это была по задумке автора целая модульная система), но так и не приняла на вооружение. Единственным реальным пользователем в вооружённых силах США так и остался флотский спецназ – United States Navy SEAL.Стоунер, правда, был тут не пионером, гораздо раньше было творение Холека, которое тоже было под промежуточный патрон, дружило и с лентами, и с магазинами, и прекрасно меняло ствол, причём очень быстро, но чехословацкая самобытная оружейная школа достойна отдельной публикации, и не одной.В СССР, естественно, были в курсе происходящего в США. В начале 1970-х стартовали ОКР «Поплин» и НИР «Повышение эффективности стрельбы 5,45-мм ручных пулеметов». Как следует из самого наименования НИР, главной задачей было повышение эффективности стрельбы, подразумевалось под этим сокращение времени между перезарядками оружия. Пойти решено было двумя путями:1. Создать магазины повышенной ёмкости для разрабатывавшегося РПК калибра 5.45.2. Сконструировать пулемёт под указанный калибр с ленточным питанием.Пойдя по первому пути, конструкторы разработали два образца магазинов барабанного типа. В самом начале 1980-х ГРАУ захотело их запустить в производство, а потом и начать поставки в войска. Отладка производства сначала должна была завершиться весной 1984 года, потом сроки поплыли… Затем поплыл сам СССР, и штатный «бубен» на РПК-74 так и не родился.Работа по второму направлению в Ижевске также продолжалась все 1970-е. Поначалу, ещё до официального принятия на вооружение РПК-74, появился пулемёт ПУ. Выглядел он как некий компромисс. К обычному, в общем, РПК, с минимальными изменениями, в буквальном смысле сбоку прилаживали лентоприёмник. Ленточное питание выступало в качестве альтернативного и дополнительного, в основном предполагалось использовать штатные магазины или разрабатывавшиеся параллельно «бубны», этим, собственно, и было обусловлено боковое расположение лентоприёмника.Понятно, что такое в целом простое и дешёвое на первый взгляд решение, никого не удовлетворило. Следующий образец проектировался фактически с нуля. Ленточное питание решено было сделать основным. Эта ветка развития привела в 1978 году к появлению пулемёта ПУ-21. Это уже был полноценный пулемёт, с возможностью комбинированного питания, но где ленточное питание было основным, а главное – огонь вёлся по-пулемётному – с заднего шептала.И – ничего.В 1974 году на вооружение приняли РПК-74 и в общем решили ничего не менять. Вероятно, причины были чисто экономические, может быть, дело в том, что ПУ-21 всё же не обладал некоторыми характеристиками того же SAW, например, возможностью быстрой смены стволов. Где-то встречается информация, что для новой ленты и патронов 5,45 не смогли сделать машинку Ракова, но это скорее похоже на байку.Как бы то ни было, следующего подхода к снаряду пришлось ждать довольно долго.По итогам операции по принуждению Грузии к миру в распоряжении наших силовиков оказалось огромное количество трофейной техники и вооружения. Всё это довольно подробно изучалось в профильных НИИ различных ведомств. Среди трофеев были и израильские пулемёты «Негев» калибра 5.56. Пулемёт являлся израильским взглядом на концепцию SAW и был разработкой довольно новой, на вооружение он был принят в 1997 году.И вот этот пулемёт очень приглянулся нашим… полицейским. Да, именно по инициативе МВД РФ в 2011 стартовала ОКР «Токарь». Сами полицейские называли пулемёт «штурмовым». Предполагалось питание от коробчатых магазинов повышенной ёмкости (в их отсутствие – от штатных магазинов АК и РПК), быстросменный ствол и наличие переменного темпа стрельбы.Опытный пулемёт был изготовлен на Заводе имени Дегтярёва. Собственно, на требования по полицейскому штурмовому пулемёту больше никто, кроме ковровцев, не откликнулся. Пулемёт и его судьба в целом практически не засветились в общественном пространстве, его появление и этапы жизненного пути, в основном не освещались в прессе.ОКТ «Токарь» не закончился принятием системы на вооружение. По её окончании стартовало ОКР «Токарь-2», было это ещё в 2016 году. Требования к пулемёту пересмотрели. Решено-таки было отказаться от изначально сомнительной идеи с переменным темпом стрельбы. Питание же пулемёта решили сделать преимущественно ленточным с возможностью использования коробчатых магазинов. Пулемёт получил свою пулемётную ленту и короба для лент, часть из которых выглядели как игрушечный вариант «классического» короба ПК/ПКМ.Этот пулемёт, под обозначением Корд-5.45, уже весьма активно светился в инфополе. Его показывали руководству МВД, кадры его стрелковых испытаний официально публиковались. В 2019 году было заявлено, что цикл заводских испытаний окончен… И в общем всё, дальше тишина.Сейчас, правда, можно задаться вопросом, а сколько вообще понадобилось бы времени Заводу имени Дегтярёва на развёртывание серийного производства пулемёта Корд-5.45, да и сдюжили бы ковровцы вообще?Сейчас ЗиД, ставший единственным производителем многих пулемётов в России (как для армии, так и для правоохранителей), не имеет никаких возможностей для развёртывания новых производственных мощностей. То есть пулемёты системы Калашникова винтовочного калибра и то производить в достаточных количествах не можем, куда уж тут новая система, выпуск которой надо было бы налаживать с нуля.Видя, что интерес к пулемётам под малоимпульсный патрон в общем есть, Концерн «Калашников» в инициативном порядке начал разработку своего проекта.Правда, в Ижевске, судя по всему, решили не заморачиваться и в общем переосмыслили классический РПК-74. Никакого ленточного питания, никакой стрельбы с заднего шептала. РПК как РПК.Из реальных новшеств – новый «бубен» из полимера аж на 95 патронов, более «толстый» ствол, усиленная ствольная коробка и возможность менять стволы. Не быстросменность, а именно возможность поменять ствол. Не спеша, с помощью инструмента и выколотки. Идея была в модульности, хотите длинный ствол, как у классического РПК-74М, хотите покороче.Новая система официально была представлена на форуме «Армия-2016», а также возилась по профильным стрелковым соревнованиям с участием представителей различных силовых ведомств. В 2018 году от генерального директора концерна Криворучко начали поступать победные реляции, кто новый пулемёт (под обозначением РПК-16) заинтересовал военных, что будет закуплена партия для войсковых испытаний.Позже в том же 2018 году Алексей Юрьевич, уже в статусе заместителя министра обороны Российской Федерации (кадровые перестановки в МО РФ и бравурные заявления по поводу РПК-16 между собой, естественно, никак не связаны), пояснил, что вопрос принятия нового пулемёта на вооружение уже решён.А потом как обрубило. Информация про пулемёт вообще перестала поступать, всё ограничивалось слухами и домыслами, и наконец было заявлено, что вся работа по системе прекращена.А где-то между заявлениями о том, что вот оно вот сейчас случится, и вот уже почти на вооружении, случились войсковые испытания, и не где-нибудь, а в Сирии, и не кем-нибудь, а бойцами Сил специальных операций Российской Федерации. И судя по имеющейся информации, прошли они очень плохо.Хотя пулемёт заявлялся как более лёгкий, чем РПК-74М, легче аж на килограмм, он был с коротким стволом, без сошек и не снаряженный. За счёт усиленной ствольной коробки и более толстого ствола той же длины, что и у РПК-74М, да ещё и с барабанным магазином, РПК-16 оказался тяжелее старичка.Не случилось чуда и с «бубном», его главные недостатки – огромный «пустой» вес и габариты, никуда не делись. Полимер не спас, с каждым килограммом патронов в магазине барабанного типа для РПК-16, боец тащил целый килограмм веса самого магазина.Ну и наконец, пулемёт оказался откровенно небезопасен.Уже поставив в армию первую партию пулемётов, Концерн «Калашников» предложил военным сформировать техническое задание. Военные пожелали больший настрел пулемёта до необходимости охлаждения ствола.Сказано – сделано, но быстросменности нет, так что ствол сделали потолще. Но и стрельба ведётся с переднего шептала, как в общем из обычного автомата, а ствол выдерживает большие температуры. И вот в разогретом патроннике находится боеприпас, плюс жаркое «саратовское» солнышко… Происходили самопроизвольные выстрелы. Мириться можно было с устаревшей конструкцией и концепцией, с лишним весом, но не жертвовать безопасностью бойцов.Так спустя почти 50 лет инженеры из Ижевска пришли к тем же выводам, которые ещё в далёкие 1970-е сделали их американские коллеги – нужен именно пулемёт, а не переделанный автомат. Схалтурить не вышло. Ижевцы вернулись к своим же наработкам ещё из 1970-х годов, благо у них они были.Так родился РПЛ-20 – полноценный пулемёт с ленточным питанием под патрон 5.45. Многие характеристики производителем не раскрываются, но некоторые особенности конструкции уже известны. Например, инженеры из Ижевска решили, что быстросменный ствол на пулемёте не нужен.Опять будет некоторая модульность, а именно возможность поставить два ствола разной длины. Решение, может, и спорное, но те же специалисты FN Herstal в своём новом пулемёте FN EVOLYS также решили отказаться от этой функции (замена ствола будет требовать инструментов и до трёх минут времени). Ещё можно сказать, что пулемёт выглядит довольно громоздким для системы такого калибра.На начало 2024 года было известно, что РПЛ-20 закончил цикл заводских испытаний и готов к армейским. Правда, учитывая происходящее в самом МО РФ, нет уверенности, что армия готова к испытаниям. Плюс, по слухам, главный лоббист интересов Концерна «Калашников» в стенах МО РФ сейчас готовится то ли отправиться в свободное плавание, то ли переехать в аквариум в зале суда. Так что остаётся только ждать и следить за ситуацией.Как бы то ни было, надеемся, что мытарства с пулемётом калибра 5.45 с ленточным питанием скоро закончатся, так как пулемётов в армии не хватает катастрофически, это уже, к сожалению, свершившийся факт.Сейчас можно часто встретить публикации на тему – РПК-74 вообще не пулемёт. Но РПК-74 – это хоть что-то, а сейчас и этого по факту не хватает. Попытка сделать пулемёты Калашникова под патрон 7,62 на 54 не оружием поддержки взвода и единым пулемётом, а по сути пулемётом отделения или даже индивидуальным штурмовым оружием, привели только к их высоким потерям, фактическому снижению их боевого потенциала и откровенной нехватке этого оружия.Как следствие, в войска возвращаются РПД, которые в своё время считались явлением временным. Но это уже, как водится, совсем другая история