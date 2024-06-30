Нерождённая отечественная «пила»

Был и такой вариант решения проблемы – универсальное подающее устройство. Присоединяться такое устройство могло как к РПК-74, так и к обычному автомату. Тоже «не взлетело», надежностью работы там и не пахло, плюс весовые характеристики оказались неудовлетворительные.

Корд-5.45 во всей красе, 2018 год. На пулемёте стоит магазин повышенной ёмкости, разработанный специально для него. Перед пулемётом лежит запасной ствол с дульным устройством.

Кадры демонстрации новейших образцов вооружения в рамках заседания, посвященного итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за 2017 год, февраль 2018 года. Тут новейший Корд-545 продемонстрировали даже Владимиру Владимировичу. На судьбе оружия, впрочем, позитивно это никак не сказалось.

Кадр из репортажа, снятого в 2013 году в Коврове. Одно из немногих публичных появлений пулемёта, созданного в рамках ОКР «Токарь».

Пулемёт ПУ-21. Полноценный пулемёт с комбинированным питанием и «вершина» эволюции систем калибра 5,45 в рамках ОКР «Поплин». Кадр с открытой ствольной коробкой из видео с пресвятым Попенкером.

Пулемёт ПУ-1. Хорошо видно боковое расположение лентоприёмника и внутреннее устройство, мало отличающееся от обычного РПК. На верхнем фото на пулемёт установлен ещё один результат ОКР «Поплин» – магазин барабанного типа конструкции Юрия Алексеевича Широбокова.

Бойцы Сил специальных операций Российской Федерации «в Саратове». На переднем плане РПК-74М. Сейчас появляется много публикаций на тему «РПК не пулемёт», но, видимо, бойцы ССО ему применение находили.

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