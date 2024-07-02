Самопальный инструмент под сложные задачи
Пулемёт ПКZ.
Вот что о своём творении говорит сам его создатель – Андрей Малков (позывной – «Лаби»).
Андрей Малков со своим детищем.
Само пермское КБ «Лаби» (оно же ЗАО НПО «ЛАБИ»), судя по доступной информации, не имеет лицензии на производство (исследование, разработку, испытание, изготовление, а также художественную отделку и ремонт оружия, производство патронов и их составных частей) оружия и патронов, предусмотренной Постановлением Правительства РФ от 21.07.1998 № 814. Соответственно, модифицировать стволы своего творения, а именно укорачивать, удалять механические прицельные приспособления и устанавливать крепление для коллиматора сам Малков не имеет права.
По имеющейся в открытых источниках информации, доработка ствола производилась в Российском университете спецназа им. В. В. Путина в Гудермесе.
Инфографика от издания «Известия» с характеристиками пулемёта ПКZ.
К теме буллпапов на базе систем ПК/ПКМ/«Печенег» обращались уже не раз. Всегда это было или что-то на уровне творений самоучек, Кулибиных, или более чем заводское (например, буллпап от ковровских специалистов), но так же выпускавшееся довольно ограниченным тиражом и для спецподразделений.
В общем-то, идея такой «модернизации» пулемёта для частей в зоне СВО, которым, скорее всего, придётся выполнять не только штурмовые задачи, на самом деле спорна. Из единого пулемёта, то есть пулемёта универсального, по сути, получается узкоспециализированный инструмент, который для выполнения других задач или не так удобен, или просто неприменим.
Подход к снаряду «ПК-буллпап» от жителей «Саратова», Сирия.
Кроме того, есть сомнения в том, что пулемёт сохранит ту же надёжность, что присуща семейству ПК/ПКМ/«Печенег», ведь ствол сильно укорочен, а газовый узел, судя по всему, ни каким переделкам не подвергался. Как это всё будет работать вместе, наверное, покажут только испытания.
Одна маленькая планка Пикатини перед ствольной коробкой и отсутствие механических прицельных приспособлений, тоже вызывают вопросы и, опять же, делают из универсального пулемёта узкоспециализированный инструмент. Плюс короткий ствол при мощном винтовочном патроне – это снопы искр и пламя, несравнимые с ПК/ПКМ/«Печенег» со штатными стволами.
Ковровский буллпап одного из подразделений спецназа. Пулемёты эти явлением массовым не стали, да, наверное, и стать не могли. Всё же такой вариант пулемёта Калашникова заточен под довольно специфические задачи.
Да, тут вопрос, скорее всего, решается «дульными устройствами», но они будут скрадывать чуть ли не единственное достоинство этого пулемёта – компактность.
Даже преподносимый как достоинство пулемёта малый вес, на самом деле может быть недостатком, так как при штурмовых действиях наверняка придётся вести огонь из этого оружия с рук, а контролировать более лёгкое оружие под мощный патрон тяжелее, чем более тяжелое. То есть к «операторам» ПКZ будут предъявляться, вероятнее всего, довольно жёсткие требования в плане физической подготовки и уровня владения оружием.
Серийный ковровский вариант буллпап ПК.
При этом в армии есть пулемёты более компактные уже со штатными складывающимися прикладами – 6П41М (модернизированный ПКП/«Печенег»). А есть даже более компактный (укорочен газовый двигатель) 6П69 («Печенег-СП»). Ну, то есть как есть, 6П41М выпускается, но, судя по всему, в гомеопатических количествах, а 6П69 уже больше 10 лет (!) проходит различные испытания и вроде как только планируется к производству, и пока светится только на фотках от оружейного блогера, сделанных в Гудермесе.
Но, в общем-то, сейчас существуют коммерческие наборы для тюнинга пулемётов, и штатный приклад можно заменить на складной, просто купив его у той же «Зенитки», и вопрос маскировки «длинного чёрного весла» в общем снимается.
Правда, тут мы опять возвращаемся к вопросу, который наконец-то недавно был озвучен на высоком уровне и публично, бывший премьер-министр Сергей Степашин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что наши бойцы вынуждены экипироваться за собственный счёт. Но это тема отдельного и не очень приятного обсуждения.
Габаритная дуэль «Печенега» и его ковровского буллпап-собрата.
Главным достоинством и одновременно недостатком ПКZ является то, что фактически это не новый пулемёт, а просто очередной набор для модернизации. Да, модернизации довольно глубокой, с внесением модификаций в штатный ствол пулемёта, но всё же. А пулемётов в армии больше не становится, потребность в них только растёт, а производитель как был один на всю страну и все ведомства, так и остаётся. То есть если даже ПКZ пройдёт испытания и найдёт дорогу на фронт, под такую переделку придётся, скорее всего, изымать пулемёты.
Вопрос штурмового пулемёта могло бы снять принятие на вооружение системы калибра 5.45 с ленточным питанием, но, как мы писали ранее, подвижки в этом направлении вроде бы и есть, а вроде бы и нет, учитывая, что между опытным образцом и «стволом» в войсках – могут пройти годы и даже десятилетие.
Гражданский рынок оружейного тюнинга предлагает рабочие варианты, как сделать пулемёт компактнее.
Как бы там ни было, можно только порадоваться, что появляются конструкторские идеи не только в стенах уважаемых и заслуженных предприятий, и им даже удаётся найти воплощение в металле.
С другой стороны, наверное, определённые проблемы в системе стрелкового вооружения армии стали причиной появления таких инициативных разработок. В любом случае автору пулемёта хочется пожелать удачи и дальнейшей успешной конструкторской работы.
6П69 мог бы стать ответом на чаяния всех, кто хочет здесь и сейчас компактный ПК/ПКМ/«Печенег». Но пулемёт уже больше 10 лет на испытаниях, и в войсках его нет. Фото сделано известным оружейным блогером RAZVEDOS, а на заднем плане мы можем лицезреть прекрасную природу Чеченской Республики. Фото сделано под Гудермесом в Российском университете спецназа имени В. В. Путина.
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