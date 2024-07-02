«Велесова книга» и славянские неоязычники



«Книга Велеса», издательская группа «Гран-Фаир», 2023 г.

«Оссиан вытеснил из моего сердца Гомера.»



Предположительный портрет Сулакадзева, выполненный его сослуживцем В. Ф. Лазаревым-Станищевым, 1826 г.

«1731 год. В Рязани при воеводе подьячий нерехтец Крякутной фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в неё, и нечистая сила подняла его выше березы, а после ударила о колокольню, но он уцепился за веревку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, и он ушёл в Москву, и хотели закопать живого в землю или сжечь.»

«Кто из наших писателей в 18 веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. Державин? но Державин не знал и русского языка, не только языка «Песни о полку Игореве». Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства.»

«Находка» «Велесовой книги»



Изенбек на автопортрете



«Фотография дощечки Изенбека № 16», журнал «Жар-птица», Сан-Франциско, 1955 г.

Язык «Велесовой книги»

Содержание «Велесовой книги»

«Главное же подтверждение подлинности невозможно точно выразить словами. Оно исходит из личного духовного опыта. О подлинности говорит сам дух Влесовой книги. Её мистериальная тайна, великая магия слова.»



Семиреченская область на карте 1900 г.

«В те времена был Богумир – муж Славы, и имел трех дочерей и двух сыновей... Отсюда идут древляне, кривичи и поляне, ибо первая дочь Богумира имела имя – Древа, а другая – Скрева, а третья – Полева. Сыновья же имели имена – Сева, и младший – Рус. От них идут северяне и русы.»

«Не русич, а варяг, и хочет он попрать мощь русскую, но погибнет, делая зло... Аскольд силою разгромил нашего князя и победил его. Аскольд, а после него – Дир уселись у нас как непрошенные князья.»

«Аскольд – темный воин и так сегодня греками просвещен, что никаких русов нет, а есть варвары. Но мы это могли осмеять, так как были же кимры, также наши отцы, и они римлян потрясали, а греков разметали как испуганных поросят.»

«Народ неименитый, не считаемый ни за что, неизвестный, но получивший имя со времени похода против нас... достигший блистательной высоты и несметного богатства, – о, какое бедствие, ниспосланое нам от Бога.»

«как лис, рыскал с хитростью в степи (?) и убивал купцов, которые ему доверялись.»