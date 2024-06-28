Евросоюз придумал для России новый режим санкций

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Евросоюз придумал для России новый режим санкций

Евросоюз намерен «наказать» Россию новыми санкциями и даже придумал для этого новый режим. Теперь ограничения против Москвы будут вводиться за «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом говорится в итоговом документе прошедшего в Брюсселе саммита.

Введенные против России санкции осложнили ее жизнь, но не достигли того эффекта, который хотели бы видеть в Вашингтоне и Брюсселе. Даже усиление ограничений, введенное после начала СВО, не помогло, Россия справилась с их последствиями. Это сильно бесит западных политиков, поскольку санкции вводятся против России, а убытки несут западные страны. Против России были введены все возможные ограничения, но Запад это не останавливает, лидеры ЕС решили придумать новый санкционный режим. Теперь Москву решили «наказать» за ее якобы «дестабилизирующие» действия за рубежом. По-видимому, Россия одним своим существованием до смерти пугает Запад.



В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций,

- говорится в документе.

Когда будет введен новый пакет санкций против России и против чего он будет введен, пока неизвестно. Но на Западе что-нибудь придумают, они на этом уже руку набили.
16 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 06:22
    Сколько там уже этих пакетов 14? И главное они придумали за что будут наказывать, а как придумали?
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +4
      Сегодня, 06:27
      Россия опять виновата, только теперь за деградацию западных чиновников, принимающих очередные пакеты санкций fool
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 06:23
    что-нибудь придумают, они на этом уже руку набили

    Пора и лицо набить....
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 06:24
    Но на Западе что-нибудь придумают, они на этом уже руку набили.

    Морду бить пора?
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 06:24
    Да конечно,напугались до смерти.И лапки подняли.Да,автор?Нисколько не пугаются и продолжают гнуть свою линию.Четко и целенаправленно
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 06:25
    лидеры ЕС решили придумать новый санкционный режим.
    ...урезать для своего насекления социалку и повысить налоги....замечательно...шармон..шармон
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 06:25
    Много чего можно сказать/написать, но... главное, никаких партнёров там сейчас нет для переговоров или чего то там ещё. Впрочем, таковых там не было никогда вообще!
    А врага надо бить, всегда, везде, любыми способами, что б сидел под лавкой и не вякал.
  7. Alien From Звание
    Alien From
    0
    Сегодня, 06:26
    Санкции элементарно играют на узкоглазых. Своего то нет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:54
      Alien From hi, и не появится пока птичка жаренная в 5 - тую точку не клюнет, раньше как, зачем свое купим хошь в Е. С. США, хошь в Китаи, теперь в Е. С и США особенно не купишь, и опять таже песня засем свое купим в Китае.
  8. jonht Звание
    jonht
    +1
    Сегодня, 06:32
    Уже вроде все что можно и нельзя запретили, закрыли и т.д.
    Может пора им просто себя отменить или запретить, а еще вывести в параллельную реальность.....
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 06:49
      jonht hi, ну почему, можно 100%запретить в въезд на территорию Е. С. граждан России по любому поводу, отмена двоиных тройных гражданств, выдворение всех проживающих на территории союза лиц, элементарный отбор всего имущества находящегося на территории Е. С. арест и выгребание любых банковских вкладов.
  9. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 06:47
    Ничего не понял из статьи по делу, кроме того, что нас опять до смерти боятся. belay
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 06:49
      Ну,надо же что то душеподьемное писать.По заказу.Когда дела не очень
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        +1
        Сегодня, 06:50
        Ну хоть что-то можно было внятно написать. hi
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 06:54
          Принимают очередной пакет санкций,направленный на определенный круг лиц и организаций.То,что у нас пишут,что мол уже и нечего обкладывать санкциями,это неверно.Это как исконрое-был бы человек,а статья найдется.А их у нас 140 миллионов.
        2. Крымский партизан 1974 Звание
          Крымский партизан 1974
          -1
          Сегодня, 06:57
          внятно написать.
          ...ну справление нужды (писать) можно и не внятно...а по напечатанному в статье всё понятно...гендеры-мазохисты хотят выстрелить себе в ногу ещё очередной раз ..и это радует