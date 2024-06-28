Евросоюз намерен «наказать» Россию новыми санкциями и даже придумал для этого новый режим. Теперь ограничения против Москвы будут вводиться за «дестабилизирующие действия за рубежом». Об этом говорится в итоговом документе прошедшего в Брюсселе саммита.Введенные против России санкции осложнили ее жизнь, но не достигли того эффекта, который хотели бы видеть в Вашингтоне и Брюсселе. Даже усиление ограничений, введенное после начала СВО, не помогло, Россия справилась с их последствиями. Это сильно бесит западных политиков, поскольку санкции вводятся против России, а убытки несут западные страны. Против России были введены все возможные ограничения, но Запад это не останавливает, лидеры ЕС решили придумать новый санкционный режим. Теперь Москву решили «наказать» за ее якобы «дестабилизирующие» действия за рубежом. По-видимому, Россия одним своим существованием до смерти пугает Запад.- говорится в документе.Когда будет введен новый пакет санкций против России и против чего он будет введен, пока неизвестно. Но на Западе что-нибудь придумают, они на этом уже руку набили.

В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций,

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