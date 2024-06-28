МО: Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в воздушном пространстве Сирии

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МО: Беспилотник MQ-9 Reaper ВВС США опасно сблизился с российским истребителем Су-35 в воздушном пространстве Сирии

Американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем, выполняющим боевую задачу в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов.

Инцидент произошел 27 июня в утренние часы. Согласно сообщению, российский истребитель Су-35 выполнял плановый полет над провинцией Хомс Сирии, когда к нему опасно приблизился американский беспилотник MQ-9 Reaper. Российский летчик сумел избежать столкновения, уведя самолет в сторону.



27 июня с 10:24 до 10:29 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7 тыс. до 8 тыс. м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии,

- говорится в сообщении ЦПВС.

Отмечается, что в последнее время число инцидентов с самолетами и беспилотниками так называемой «американской коалиции» возросло. Причем пилоты американских истребителей все чаще активируют оружие и наводят его на российские самолеты при сближении. За прошлые сутки пилоты ВВС США дважды активировали систему вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполняющими плановые полеты в воздушном пространстве Сирии.
2 комментария
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  1. BecmepH Звание
    BecmepH
    0
    Сегодня, 06:46
    опасно приблизился американский беспилотник MQ-9 Reaper.
    У них скорости несопоставимые. Не понимаю ситуацию. Растолкуйте, люди добрые"!
  2. marchcat Звание
    marchcat
    0
    Сегодня, 06:46
    Ну уж в Сирии то можно было его "приземлить", какого он там летает?