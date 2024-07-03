На пути к поражению в Крымской войне: причины кризиса русского офицерского корпуса

XVIII век – эпоха побед и расцвета

Путь из служилого сословия в привилегированное

«В конце XVIII века офицерский корпус представлял образованнейшую часть русского общества, цвет русского дворянства; отношения офицеров и солдат суворовской армии были проникнуты демократизмом, заботливым отношением к солдату, стремлением офицера привлечь к себе солдата. Это являлось возможным, когда помещичий класс находился в расцвете своих сил, когда пугачевское революционное движение не внесло еще ни малейшего раскола в его ряды.»

Победа как предвестник поражения

«увенчавшиеся, – пишет Свечин, – занятием Парижа в 1814 году, явились прежде всего торжеством феодального строя России, стабилизировали власть верхов дворянства и преградили дорогу реформам.»

О внутренних противоречиях военного образования



Здание одного из старейших кадетских корпусов

«Помимо военных наук в кадетских корпусах преподавались: Закон Божий, русский язык и литература, немецкий и французский языки, математика, естественные науки, география, история, статистика, законоведение, чистописание, рисование и черчение.»

«Процесс подготовки офицерских кадров русской армии в первой половине XIX века, вся система военно-профессионального образования характеризовалась внутренней противоречивостью: между теорией и практикой подготовки; между целями подготовки и возможностью их реализации в ходе учебно-воспитательного процесса; между требованиями к подготовке офицерских кадров и ее реальной организацией в военно-учебных заведениях; между содержанием и методикой подготовки офицерских кадров.»

Несостоявшийся экзамен для министров

Война как момент истины

«Поражение России в Крымской войне, – пишет историк А. Н. Гребенкин, – обнажило многие язвы на теле русской армии. Низкий уровень подготовки офицерского корпуса являлся, пожалуй, самой болезненной из них. Три четверти русских офицеров не имели военного образования, а их общеобразовательная подготовка была, как правило, весьма слабой.»

«Генералы же наши, исключая единиц, не соответствуют офицерам и солдатам. Я не говорю о личной храбрости, которая одна недостаточна для генерала.»

«Главная проблема николаевского царствования – сумели создать отличный солдатский материал, но не сумели им распорядиться, поскольку на подготовку офицеров и особенно высшего комсостава махнули рукой. Это отлично видно как в армии, так и на флоте. Раз за разом теряли выгоднейшие ходы, не использовали отличнейшие возможности, и вообще, вели войну «от обороны».»

Использованная литература:

Волков С. В. Русский офицерский корпус. – М.: Воениздат, 1993.

Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 г.) — М.: в тип. Н. Степанова. 1839.

Бибиков В.Н. Подготовка офицеров русской армии в первой половине XIX в.

Гребенкин А.Н. Реформы в области военного образования в России во второй половине XIX – начале XX века: социокультурные аспекты // https://pish.ru/blog/archives/4673

Морозов С.Д. Военное образование в России на рубеже XIX – XX вв.

Свечин А.А. Эволюция военного искусства. – Т. II. М.: RUGRAM, 2024. Волков С. В. Русский офицерский корпус. – М.: Воениздат, 1993.Глинка Ф. Н. Очерки Бородинского сражения (Воспоминания о 1812 г.) — М.: в тип. Н. Степанова. 1839.Гребенкин А.Н. Реформы в области военного образования в России во второй половине XIX – начале XX века: социокультурные аспекты // https://pish.ru/blog/archives/4673Свечин А.А. Эволюция военного искусства. – Т. II. М.: RUGRAM, 2024.