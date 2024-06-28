«Падение города - вопрос времени»: Офицер ВСУ сообщил об истощении украинских подразделений, обороняющих Красногоровку
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Главком ВСУ Сырский признал Кураховское направление одним из самых сложных на сегодняшний день, российские войска заняли основную часть Красногоровки и продолжают штурмовать восток и центр города. Как предполагают украинские военные, город скоро падет.
Украинский офицер с позывным «Алекс» подтвердил тяжелое положение для ВСУ в Красногоровке, где подразделения ВС России продвигаются вперед, выдавливая украинцев за черту города. По его словам, из-за отсутствия ротации обороняющиеся подразделения ВСУ истощены, а «русские давят» и останавливаться не собираются. «Алекс» подчеркнул, что падение Красногоровки — это вопрос времени, так как вся основная часть уже занята российскими войсками.
По Красногоровке плохие дела, дом за домом противник имеет продвижение в частном секторе, сейчас на этом участке адские бои, наши подразделения сильно истощены, к сожалению, скорее всего взятие русскими города – вопрос времени, ведь основная часть города под русскими
- жалуется офицер.
Между тем, по данным украинского паблика Deep State, штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в районе многоэтажек на улице Конотопская, закрепившись на новых позициях. Продвижение зафиксировано на глубину до 150 метров на участке шириной 550 метров.
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