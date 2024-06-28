«Падение города - вопрос времени»: Офицер ВСУ сообщил об истощении украинских подразделений, обороняющих Красногоровку

14
«Падение города - вопрос времени»: Офицер ВСУ сообщил об истощении украинских подразделений, обороняющих Красногоровку

Главком ВСУ Сырский признал Кураховское направление одним из самых сложных на сегодняшний день, российские войска заняли основную часть Красногоровки и продолжают штурмовать восток и центр города. Как предполагают украинские военные, город скоро падет.

Украинский офицер с позывным «Алекс» подтвердил тяжелое положение для ВСУ в Красногоровке, где подразделения ВС России продвигаются вперед, выдавливая украинцев за черту города. По его словам, из-за отсутствия ротации обороняющиеся подразделения ВСУ истощены, а «русские давят» и останавливаться не собираются. «Алекс» подчеркнул, что падение Красногоровки — это вопрос времени, так как вся основная часть уже занята российскими войсками.



По Красногоровке плохие дела, дом за домом противник имеет продвижение в частном секторе, сейчас на этом участке адские бои, наши подразделения сильно истощены, к сожалению, скорее всего взятие русскими города – вопрос времени, ведь основная часть города под русскими

- жалуется офицер.


Между тем, по данным украинского паблика Deep State, штурмовые группы ВС России сумели продвинуться в районе многоэтажек на улице Конотопская, закрепившись на новых позициях. Продвижение зафиксировано на глубину до 150 метров на участке шириной 550 метров.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир М Звание
    Владимир М
    -4
    Сегодня, 07:17
    "...где подразделения ВС России продвигаются выдавливая украинцев за черту города.." - не очень понятно, зачем штурмовать "в лоб" и кого-то куда-то "выдавливать"?, теряя при этом своих солдат и офицеров.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 07:27
      Владимир М hi, правила войны поменялись, и темерь в атаку не взвод - рота, полк, идет а отделение максимум два, FPV дроны резко сбивают темп наступление. Арта и поумнела и дальше бить начала развед дроны видят все и днем и ночью.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 07:34
        Я это все понимаю, но может стоит менять тактику - обходить и перерезать пути снабжения? Зачем "долбить в лоб" населенные пункты "в 20 дворов"? Зачем эти подвиги? Как они умудряются без проблем тащить на ЛБС технику, вооружение, ГСМ, материальные средства? У них что одни "гении" в руководстве ВСУ?
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 07:39
          Владимир М, для охватов, котлов, и рассекающих ударов нужны совсем другие количества людей, потянет наша страна и экономика призыв ещё как минимум 500 тыс. взрослых мужчин в расцвете сил из всех отраслей и сфер? Кто их заменит? Мальчики из барбершопов и кофехаусов служить не пойдут аитишники и прочие "головастики" не подлежат призыву остается кто?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +4
            Сегодня, 07:46
            Но и "долбить" обороняющихся в "лоб", теряя при этом своих солдат и офицеров - не лучшее решение.
          2. Hellcos Звание
            Hellcos
            +3
            Сегодня, 07:50
            потянет наша страна и экономика призыв ещё как минимум 500 тыс. взрослых мужчин в расцвете сил из всех отраслей и сфер?


            Вопрос дискуссионный. Если воевать котлами и охватами, то и людей сохраним гораздо больше, и война быстрее закончится. Правда, и 500 тыс. скорее всего будет недостаточно, и вооружать их надо не только калашами, - а сейчас на фронте даже УАЗиков то не хватает, судя по рассказам.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 08:01
              Hellcos hi, 500 тыс это минимум и то на мой непрофессиональный взгляд, на первоначальном этапе охваты и котлы повысят наши потери, пока не будут выбиты самые боеспособные. Так что да вопрос этот очень дискуссионный.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                +2
                Сегодня, 08:08
                При штурмах в "лоб" обороняющихся в населенных пунктах, наступающие несут больше потери раза в три, правда то того момента пока не прорвут оборону и противник не побежит. Но противник не бежит и прорывов не видно.
          3. Lako Звание
            Lako
            0
            Сегодня, 08:51
            Ну так и обороняющихся там тоже не несколько дивизий, засело. Дело мне кажется, в другом. Генштаб не планирует операции на отдельных направлениях фронта, от слова, вообще. Там просто ставят задачу перед командирами подразделений, а те решают её теми силами, которые у них имеются. Поэтому и ведутся штурмовые действия отделением или взводом, при поддержке одного танка. Ну и темпы наступления соответствующие. Такая тактика не приносит существенного продвижения, но и снимает ответственность с командования за крупные провалы. А что? Результат то все равно, особо никто не требует. Есть продвижение, по 200 метров в сутки-хорошо. Нет, можно написать что есть, там серая зона может быть несколько километров, кто там эти метры считает.
        2. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 08:47
          какие охваты и окружения? каждого солдата видно кто куда идет
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 07:29
    Россия – последний рубеж битвы с мировым сатанизмом/

    Подробности здесь:
    https://cont.ws/@AleksR/2679000
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:22
    «Алекс» подчеркнул, что падение Красногоровки — это вопрос времени, так как вся основная часть уже занята российскими войсками.
    Правильно этот недобиток "подчеркнул".
    1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      -1
      Сегодня, 08:46
      Не падение, а восстание и возвращение к своим. Падение - это то, что дальше ждёт Западную Украину, когда президент Путин уйдёт на пенсию.
      1. Корреспондент_свободной_прессы Звание
        Корреспондент_свободной_прессы
        0
        Сегодня, 08:47
        Пений и грошей у него для этого предостаточно.