Глава Минобороны Белоусов поручил ГШ ВС РФ принять меры в отношении полётов стратегических БПЛА США у Крыма
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Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем в районе Крымского полуострова. Об этом говорится в сообщении МО.
Согласно сообщению, в последнее время военные фиксируют возросшую интенсивность полетов стратегических американских беспилотников над Черным морем, осуществляющих разведку и целеуказание для украинских ракет, поставляемых Западом, а также безэкипажных катеров и беспилотников.
Американские БПЛА наводят высокоточное оружие на российские объекты, что свидетельствует о все большей вовлеченности США и НАТО в конфликт на стороне Украины. Полеты американских беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов с российскими самолетами или другими летательными средствами ВКС РФ, а это увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. В случае таких инцидентов ответственность будут нести страны НАТО.
Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации,
- говорится в сообщении.
По-видимому, российским летчикам дан зеленый свет на определенные действия против американских стратегических беспилотников. А ответственность за это наши заранее возложили на НАТО.
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