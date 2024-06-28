Глава Минобороны Белоусов поручил ГШ ВС РФ принять меры в отношении полётов стратегических БПЛА США у Крыма

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Глава Минобороны Белоусов поручил ГШ ВС РФ принять меры в отношении полётов стратегических БПЛА США у Крыма

Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на полеты американских разведывательных беспилотников над Черным морем в районе Крымского полуострова. Об этом говорится в сообщении МО.

Согласно сообщению, в последнее время военные фиксируют возросшую интенсивность полетов стратегических американских беспилотников над Черным морем, осуществляющих разведку и целеуказание для украинских ракет, поставляемых Западом, а также безэкипажных катеров и беспилотников.



Американские БПЛА наводят высокоточное оружие на российские объекты, что свидетельствует о все большей вовлеченности США и НАТО в конфликт на стороне Украины. Полеты американских беспилотников кратно повышают вероятность инцидентов с российскими самолетами или другими летательными средствами ВКС РФ, а это увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Россией. В случае таких инцидентов ответственность будут нести страны НАТО.

Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации,

- говорится в сообщении.

По-видимому, российским летчикам дан зеленый свет на определенные действия против американских стратегических беспилотников. А ответственность за это наши заранее возложили на НАТО.
64 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. _просто Звание
    _просто
    +2
    Сегодня, 07:36
    Для ГШ задача непосильная... Расширять свою зону комфорта достаточно трудно. Но, это возможно, если проявить волю и характер.
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      +6
      Сегодня, 07:54
      С чего это непосильная? Поднять трубку и отдать приказ слить керосин на беспилотник, непосильная задача?
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 08:40
        Цитата: Алекс_1973
        С чего это непосильная? Поднять трубку и отдать приказ слить керосин на беспилотник, непосильная задача?

        А начать делать "горку" над беспилотником и свалить его струями двигателей не экономичнее ?
        1. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          0
          Сегодня, 08:45
          Я не летун, поэтому не знаю всех тонкостей. Я так думаю, что можно и сдуть, а может быть это не так и просто как кажется. Летуны тут больше в теме.
          1. BecmepH Звание
            BecmepH
            0
            Сегодня, 08:50
            Цитата: Алекс_1973
            Я не летун, поэтому не знаю всех тонкостей. Я так думаю, что можно и сдуть, а может быть это не так и просто как кажется. Летуны тут больше в теме.

            Набираем поп-корн и ждём что ещё наши парни-пилоты придумают, чтобы "удалять" беспилотники.
          2. Starover_Z Звание
            Starover_Z
            0
            Сегодня, 08:54
            Я тоже не в теме, но думаю, что для слива топлива из истребителя в воздухе нет специальных приспособлений, а тем более прицельно сливать.... Сомневаюсь я что-то...
            1. Алекс_1973 Звание
              Алекс_1973
              0
              Сегодня, 08:59
              Да по идее должны быть такие приспособления для внештатных ситуаций (аварийная посадка). Да и где то в инете болталось видео где наша сушка (кого не помню), но кого то поливала топливом.
        2. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 08:49
          Мы уже год мусолим эту тему, нужно было ждать Белоусова, чтобы Генштаб "услышал" приказ - "принять меры" по акватории.
          Вот интересно: как долго он будет "переваривать" новость.)
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +17
      Сегодня, 08:00
      Что скрывается за этим поручением ? Заявлять протесты неблагодарно и не имеет воздействие на агрессора и пособника 404, вариант один объявить бесполетную зону в прибрежной зоне конфликта и ...... СБИВАТЬ, да других вариантов НЕТ. Это не эскалация, а защита от прямого участия США. Вспомните войну в Корее валили мы их "сейбры", Б-52, и "шутингстары" но тогда они не трогали территорию СССР напрямую, что сейчас происходит не понятно, видимо страх совсем потеряли, надо напомнить. P.S. Понятно, что Белоусов штатский человек, но министр обороны не поручает, а ПРИКАЗЫВАЕТ, в армии нет просьб, только приказы которые не обсуждают.
    3. Корреспондент_свободной_прессы Звание
      Корреспондент_свободной_прессы
      +5
      Сегодня, 08:07
      Давно пора было это сделать. Странное дело было, когда сообщения о явно подозрительных полетах техники явно негражданского назначения были, а сообщений об её перехвате - нет.
      Ещё более странной является ситуация, когда действия военного руководства, уже который раз, явно совпадают с реальной политической повесткой в России. Это когда " с оглядкой на народ" всё делается. Будто, главный враг СВО не укры, а российский народ. И пока он не начнёт гибнуть, звереть и идти в атаку с тем, что успеет взять в руку, то и военные не сильно торопятся.
      А то, вдруг, они впереди русского народа окажутся, а он не готов будет ненавидеть американцев. Или, вообще, встанет на их сторону.
      Глупость конечно. Но, всё это так и выглядит, когда своевременной реакции на явно враждебные действия нет.
      Странная это позиция МО РФ - мы, как бы, ни при чём, это всё русский народ. Лучше бы её изменить конечно же...
      Например, сообщение для утра может быть таким - ... ух ты, американский беспилотник снова упал в море. Всю ночь летел, но - не долетел, из-за турбулентности...
    4. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 08:27
      Цитата: _просто
      Для ГШ задача непосильная... Расширять свою зону комфорта

      Непосильная - это как объяснить своим родственникам и родственникам жены постоянно проживающих или имеющих интересы за рубежом, в том же США!? what
    5. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 08:57
      Всё равно будут ждать решения Самого Главнокомандующего, а это затянется надолго, он у нас не слишком решительный.
  2. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +14
    Сегодня, 07:37
    Оба-На ! "Новая метла" начинает наводить шорох не только в коридорах МО РФ ! Тогда только успехов !
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 07:42
      Вчера писали,что Миг31 выходил на перехват глобала..Получилось со второго раза.Летает выше двадцати километров
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:29
      Цитата: Starover_Z
      Оба-На ! "Новая метла" начинает наводить шорох не только в коридорах МО РФ ! Тогда только успехов !

      Давно пора вражескому снайперу хоть попортить прицел. Обнаглели до нельзя!
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    +12
    Сегодня, 07:41
    меры оперативного реагирования

    Это даже не смешно. На третий год войны
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:32
      Цитата: тлауикол
      меры оперативного реагирования

      Это даже не смешно. На третий год войны

      Не спугните. А, то сейчас новый звонок из США, и наши постоянно обманутые ещё раз будут рады обмануться в пользу англосаксов.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +11
    Сегодня, 07:41
    Министр обороны "поручил"? Не приказал? Должность действительно стала экономической, что ли? И потом, какие меры-то конкретно, да и зачем это публично озвучивать, а не просто "принять"?
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 08:17
      Pharmacist
      (Алексей)
      +5
      Сегодня, 07:41
      Новый
      Министр обороны "поручил"? Не приказал? Должность действительно стала экономической, что ли? И потом, какие меры-то конкретно, да и зачем это публично озвучивать, а не просто "принять"?
      Тут возможна вольность)) автора.
      А насчёт публичности, считаю это нормально. Пусть знают мерикатосы ( скорее всего Белоусов предупредил остина, в их ТЛФ разговоре ). Пусть видят, и знают наши люди, потому как народ уже давно зубами скрипит в отношении тамошнего бардака. Главное чтобы были результаты.
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 08:50
      Прям с языка сняли вопрос. hi
  5. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    -1
    Сегодня, 07:42
    Его бы слова, да богу в уши.... На крайняк ВВП....
    1. Ясная Звание
      Ясная
      -1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: nPuBaTuP
      Его бы слова, да богу в уши.... На крайняк ВВП....

      А, вообще то what кто в целом руководит СВО? Про успехи Герасимова, кроме как: "лежбища для охотников на дичь оборудовано ещё удобнее" ничего не слышно.
      Белоусов своим поручением - принять меры в отношении полётов стратегических БПЛА США у Крыма, как бы влез не свою сферу ( ему поручено интегрировать экономику ВС РФ в экономику страны). request
      Короче, я поняла, что всем управляет... лучший стратего-тактик (после Сунь-цзы) блогер Подаляка - лидер майдана в одном из городов Украины.
  6. A17ttt
    A17ttt
    -6
    Сегодня, 07:44
    можно просто с уверенностью теперь говорить, что чьи-то глаза на этом ресурсе - быстро начнут продвигаться по карьерной лестнице.
    тут ведь главное понять, оценить важность/первостепенность, сделать правильный вывод и первым принести отчет.
  7. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    +8
    Сегодня, 07:44
    Да давно надо завалить пару их птичек, чтобы неповадно было
  8. VicVic Звание
    VicVic
    +5
    Сегодня, 07:46
    Нужен беспилотник-глушилка спсобный сопровождать американские беспилотники-разведчики на всей траектории полёта над нейтральными водами.
    Да, сейчас нет ничего и близко, но надо двигаться в этом направлении, чтобы и по скорости и по высоте полёта превосходил или как минимум, соответствовал американцам. Может уступать по продолжительности полёта и радиусу действия, т.к. предназначен для работы у собственных границ.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 07:54
      Хорошая мысль - если будут средства противодействия нашей РЭБ которые не позволят выполнять задачи возложенные амерами на их беспилотник - то и надобность в их полётах у амеров просто отпадёт. Даже и сбивать не придётся..... Но, мечты, мечты.....
    2. kiborg Звание
      kiborg
      +2
      Сегодня, 07:57
      Глушилка нужна на орбите, против системы StarLink. Беспилотники же надо просто сбивать. И не важно, что они над нейтральными водами. Если эти дроны воюют против России, помогая хохлу наводить американские ракеты по гражданским объектам( да даже если и по военным), то однозначно УНИЧТОЖАТЬ..
    3. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:13
      VicVic
      (VicVic)
      +2
      Сегодня, 07:46
      Новый
      Нужен беспилотник-глушилка спсобный сопровождать американские беспилотники-разведчики на всей траектории полёта над нейтральными водами.
      Поставить баржу на якорь с глушилкой, недалеко от нейтралкой. Мощей, в и глушительских ))частот забить поболя, не пожалеть.
      мало одной поставить две -три на всем протяжении их пути.
    4. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 08:26
      Цитата: VicVic
      Нужен беспилотник-глушилка спсобный сопровождать американские беспилотники-разведчики на всей траектории полёта над нейтральными водами.
      Да, сейчас нет ничего и близко, но надо двигаться в этом направлении, чтобы и по скорости и по высоте полёта превосходил или как минимум, соответствовал американцам. Может уступать по продолжительности полёта и радиусу действия, т.к. предназначен для работы у собственных границ.

      Тоже хотел такое предложить! Летел бы такой перехватчик спокойно рядышком, включив что-то типа "Хибин", и всё тихо и спокойно. А че, мы ниче, мы над нейтральными водами, и пошли все по адресу! Ибо на всякую хитрую гайку есть болт с левой резьбой.
  9. Бускан Звание
    Бускан
    -2
    Сегодня, 07:47
    Это поручение PR акция. Как летали так и будут летать.
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 08:06
      К этому можно вспомнить.
      Глава государства подчеркнул необходимость организации системы защиты флота, как он выразился, на дальних подступах.

      Владимир Путин: "К вызовам такого характера необходимо относиться очень серьёзно".

      Третий год войны, которой конца и края не видать, признание референдумов на Донбассе, опоздавшее на 8 лет, как и сама СВО, не состоявшаяся в 2014, хотя были делегированы полномочия и стянуты к границе наши войска, к официальной просьбе о помощи (зарегистрировано в ООН), от легитимного тогда Януковича... Как будто, так и надо, если цель обескровить Россию, попутно опустошая на Украине изначально те пророссийские регионы, где нас ждали в 2014 году ("Русская весна").
      Слишком много крови уже пролито, чтобы от неё отмыться пиаром и надуванием щёк.
  10. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 07:51
    Не люблю я попкорн, а так бы пошел бы и купил.
  11. Hellcos Звание
    Hellcos
    +2
    Сегодня, 07:52
    Наконец-то очнулись. А если бы не трагедия в Севастополе, то и продолжали бы спать. Но лучше уж поздно, чем никогда
  12. Jovanni Звание
    Jovanni
    +1
    Сегодня, 08:02
    Неужто дождались мы наконец нашего человека, который не боится взять на себя ответственность?!...
  13. next322 Звание
    next322
    +2
    Сегодня, 08:02
    а нужна всего пара миг-31бм и никакие беспилотники врага больше на Черным морем летать не станут......
  14. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 08:03
    Цитата: _просто
    Для ГШ задача непосильная... Расширять свою зону комфорта достаточно трудно. Но, это возможно, если проявить волю и характер.

    Да чего гадать то...,думаю, шанс "проявить" ждать себя не заставит, ибо - вряд ли перестанут летать. Вот и узнаем"проявят" ли..., и в какой форме. winked
  15. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +1
    Сегодня, 08:03
    В спутную струю его и керосин тратить не надо
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:08
      Так уже не получится. Та сторона отправляет разведчик уже со своими истребителями.
  16. Комментарий был удален.
  17. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +4
    Сегодня, 08:04
    Черное море все объявить зоной боевых действий . Нужно жестко предупредить. Их роль мы знаем. Поэтому в соответствии с нормами ООН имеем право на защиту своих граждан. Так что они не имеют право на ответ. Это они лезут к нам , а не наоборот . Иначе будет эскалация. Таким образом можем сбивать все военные борта над Черным морем , включая самолеты - разведчики. Есть там экипаж, нет там экипаж, какая на редиску разница. Их действия приводят к гибели наших людей. В телефоном разговоре нужно было просто накричать на негра. Так чтобы у него руки тряслись после разговора. И сразу же делать что надо ! Суть то в чем ? Не дать им возможности вести разведку и наведение ракет и беспилотников. Это касается всех натовцев . И нужно начинать отвечать по спутникам разведки. А Старлинк Маска просто уронить.
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:09
      Сергей Prutkov55
      (Сергей Prutkov55)
      +1
      Сегодня, 08:04
      Новый
      Черное море все объявить зоной боевых действий . ..
      Хотя бы бесполётной зоной объявить.
      Кстати, так мерикатосы сделали при бомбежке Югославии. Сами объявили, сами бомбили.
  18. Tagan Звание
    Tagan
    -3
    Сегодня, 08:05
    Цитата: Бускан
    Это поручение PR акция. Как летали так и будут летать.

    Вам же это неизвестно заранее. Тогда почему утверждаете? Время покажет, будут летать или нет.
  19. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 08:07
    Глава Минобороны Белоусов поручил ГШ ВС РФ принять меры в отношении полётов стратегических БПЛА США у Крыма
    Слепой сказал побачим!
    Возможно это был один из осуждаемых вопросов с остином. А те, мерикатосы, как всегда отмахнулись. Пауза прошла, и пора действовать. Хотелось чтобы было так.
  20. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 08:09
    Министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым поручено Генеральному штабу Вооруженных Сил Российской Федерации принять меры оперативного реагирования на провокации,
    fool Дать команду сбивать дроны или объявить НАТО, что Черное море - театр военных действий и все ЛА могут быть сбиты на расстоянии 400 км (или ?.....) от побережья.
  21. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 08:09
    Лучше сбивать . Но если не сбивать , то глушить точно.
  22. Сергей_К Звание
    Сергей_К
    +4
    Сегодня, 08:10
    Да неужели? И снова "противодействовать"! А хуситы ПРОСТО сбивают...
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 08:34
      Сергей_К
      (Сергей)
      +2
      Сегодня, 08:10
      Новый
      Да неужели? И снова "противодействовать"! А хуситы ПРОСТО сбивают..
      У них не ГШ. wink
      Собрались, порешили, и начали обстрел. good
  23. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +5
    Сегодня, 08:11
    Не заявления уже нужны , а действия.
  24. 22 dmdc Звание
    22 dmdc
    +1
    Сегодня, 08:13
    Давно пора развязать у военных руки. Тяжело драться со связанными за спиной руками.
  25. Pohk
    Pohk
    -3
    Сегодня, 08:13
    Нарисовать фиолетовую линию и посмотреть на общественную реакцию, если не поможет то желтую и т.д.
  26. Stoler Звание
    Stoler
    +4
    Сегодня, 08:14
    "Поручение" не Приказ. Как это понять вообще? "Вы пожалуйста батенька посмотрите что можно сделать, будьте так любезны" ???? request
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:38
      Stoler
      +1
      Сегодня, 08:14
      Новый
      "Поручение" не Приказ. Как это понять вообще? "Вы пожалуйста батенька посмотрите что можно сделать, будьте так любезны" ???? request
      Главное, чтобы выполнили. Кстати, в Истории наших Великих сражений, многие адмиралы, генералиссимусы позволяли себе такое обращение к младшим по чину. И знаете ли, это действовало очень доходчиво.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Сегодня, 08:41
      "Поручение" не Приказ. Как это понять вообще? "Вы пожалуйста батенька посмотрите что можно сделать, будьте так любезны" ????


      Вам поручена эта операция, так что действуйте... belay


  27. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    -1
    Сегодня, 08:14
    Из рогатки напугать, чтоб не летали и красную линию нарисовать, чтоб не пересекали
  28. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 08:14
    ..По-видимому, российским летчикам дан зеленый свет на определенные действия против американских стратегических беспилотников
    толкование, приведенное в статье, понятно. Какое "поручение", такое и толкование, некий намек на некие действия.
    По всей видимости, эта информация не для нас, она для недругов, подтверждая факт начавшихся осторожных попыток снять проблему полетов беспилотов в нейтралке
  29. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 08:15
    Я предлагаю ГШ создать подразделение боевых чаек, что бы они по команде стаей атаковали БПЛА над черным морем, так то с чаек спросу нет, и мы тут не при чём.
  30. zontov79 Звание
    zontov79
    0
    Сегодня, 08:16
    Неужели начнут что то делать?
  31. anclevalico Звание
    anclevalico
    +1
    Сегодня, 08:17
    Хуситов надо приглашать на консультации.
  32. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:18
    Для начала нужно по линии МИД нужно объявить некую часть Черного моря зоной боевых действий, в которой никакие правила о нейтральных водах не действуют.
  33. sledak Звание
    sledak
    0
    Сегодня, 08:19
    Поручение правильное, хоть и запоздалое, как и начало СВО. Посмотрим, как будет реализовано, гадать смысла нет.
  34. Rybkin Звание
    Rybkin
    0
    Сегодня, 08:20
    Давно пора бы сделать так,чтобы никаких AWACSов и беспилотников ближе пятисот км от наших пределов не смело бы появиться!
  35. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 08:23
    В случае таких инцидентов ответственность будут нести страны НАТО.

    Вот слово "будут" и является окном для пролёта стратегических БПЛА США у Крыма
  36. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 08:30
    Я умный, я приказывать не буду. Вы там сами, сами. Если что, я перед Гаагой чист, это какой-то Вася Пупкин...
    В отсутствии внятных приказов армия воевать и побеждать не может.
    .
    В случае поражения вас всё равно всех казнят, как Саддама. Откупиться не получится, ибо присвоить полностью выморочные капиталы лучше, чем замараться со взяткой.
  37. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 08:41
    Цитата: тоже-врач
    Я умный, я приказывать не буду. Вы там сами, сами. Если что, я перед Гаагой чист, это какой-то Вася Пупкин...
    В отсутствии внятных приказов армия воевать и побеждать не может.
    .
    В случае поражения вас всё равно всех казнят, как Саддама. Откупиться не получится, ибо присвоить полностью выморочные капиталы лучше, чем замараться со взяткой.

    .
    не знаешь, что приказать, проведи совещание вникни в проблему и прими решение. Потребуй прикрытия от МИДа и Президента, согласуй решение с ними. Они против - действуй в рамках полученных инструкций, но не дёргай вояк неопределёнными благоглупостями.
  38. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 08:54
    Прикольно.
    Вот, например, сидишь ты в ГШ и тебе приходит такое:
    "принять меры оперативного реагирования на полеты!"
    И ты такой... ОПЕРАТИВНО строчишь камент на ВО:
    - Обнаглели! Опять летают! ДОКОЛЕ?!!..
    Пока слова не станут делами (можно даже МО никому об этом не сообщать) - НЕ ПОВЕРЮ.