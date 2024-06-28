Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области

В течение прошедшей ночи (...) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области,

Сегодня в 4:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами, оперативно прибывшими на место,