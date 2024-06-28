Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области

13
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области

Украинские вооруженные формирования продолжают атаки беспилотниками на объекты топливно-энергетического сектора России, сегодня под утро была атакована нефтебаза в Тамбовской области. Об этом сообщили власти региона.

Киевская хунта продолжает наносить удары по российской территории, в ночь с четверга на пятницу российская ПВО перехватила 25 украинских беспилотников над территорией пяти регионов. Самое большое количество БПЛА атаковало Брянскую и Смоленскую области, Воронежской, Курской и Ростовской досталось меньше. Поскольку сообщений о каких-либо повреждениях из этих регионов не поступало, ПВО сбила все дроны на подлете.



В течение прошедшей ночи (...) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожены девять БПЛА над территорией Смоленской области, уничтожен один БПЛА в Воронежской области, уничтожены два БПЛА в Курской области и перехвачен один БПЛА в Ростовской области,

- говорится в сообщении Минобороны.

Хотя больше всего БПЛА атаковало Брянскую область, «выстрелило» в Тамбовской. Согласно информации, предоставленной главой региона Максимом Егоровым, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском районе области в пятом часу утра. В результате подрыва БПЛА начался пожар, который удалось ликвидировать силами пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет.

Сегодня в 4:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован, тушение осуществляется силами Главного управления МЧС России по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарными расчетами, оперативно прибывшими на место,

- написал в своем ТГ-канале Егоров.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 08:05
    В ответку надо сжечь у них , всё что горит.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 08:16
      Бороться с беспилотниками все равно, что с комарами, их много, они дешевы в изготовлении и малоразмерны. Вы правы надо стирать все что прилегает к границам России на недосигаемость подлета кустарных беспилотников и установкой зоны обнаружения для более совершенных и тяжелых целей.
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 08:12
    Уже можно красные флажки на карте ставить, так глядишь до Урала скоро доберутся
  3. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    -3
    Сегодня, 08:13
    Новые построим, не жалко
  4. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 08:16
    Похоже,что власть не особо беспокоит это явление.
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +4
      Сегодня, 08:19
      Нам говорили, что начали защищать Донецк, но...
      1. Million Звание
        Million
        +2
        Сегодня, 08:20
        Но,либо не могут,либо не хотят..
        1. Гардамир Звание
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 08:34
          Скорей всего и первое и второе. Напрягает, что все населенные пункты разносят в щебень. не нужно быть генералом, чтоб понять как всё это закончить, при этом вернуть в родную гавань не только Киев, но и дойти до границы.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 08:34
    Значит надо долбить УкрЭнерго на ноль .Пора трансы 750 приводить в доисторическое состояние .Не доходит
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 09:00
      Это да, такие трансы никто на складе не держит, каждый на заказ, срок изготовления до полугода, каким-нибудь Сименсом не заменить
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 08:46
    В результате подрыва БПЛА начался пожар, который удалось ликвидировать силами пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет.
    Так мило...
    "Ликвидировать" и "локализовать" - это трошки разные глаголы.
    Что нам говорит другой (дружественный) ресурс:
    «Сегодня в 4.35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание. В настоящее время пожар локализован. Жертв нет. До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
    А теперь - краткое содержание:
    "Беспокоиться не надо! Фигня!
    Но...если шо... эвакуируем всех! А так... потушили давно..."
    Я всё понимаю.
    Но... нормальный врач лечит саму болезнь, а не "героически сражается" с её симптомами.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      0
      Сегодня, 08:55
      Навеяло
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 08:54
    Да, бороться с этой компанией совершенно бессмысленно, все равно, один да прорвется. Необходимо сконцентрировать все силы средства и внимание на уничтожение причины. А, именно- бандеро- фашистского преступного режима. И тут, все методы, которые принесут результат, будут хороши. Но, главная проблема- войну ведет сравнительно небольшая часть народа. Война должна стать всенародной. Только так победим.