Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Тамбовской области
Украинские вооруженные формирования продолжают атаки беспилотниками на объекты топливно-энергетического сектора России, сегодня под утро была атакована нефтебаза в Тамбовской области. Об этом сообщили власти региона.
Киевская хунта продолжает наносить удары по российской территории, в ночь с четверга на пятницу российская ПВО перехватила 25 украинских беспилотников над территорией пяти регионов. Самое большое количество БПЛА атаковало Брянскую и Смоленскую области, Воронежской, Курской и Ростовской досталось меньше. Поскольку сообщений о каких-либо повреждениях из этих регионов не поступало, ПВО сбила все дроны на подлете.
- говорится в сообщении Минобороны.
Хотя больше всего БПЛА атаковало Брянскую область, «выстрелило» в Тамбовской. Согласно информации, предоставленной главой региона Максимом Егоровым, украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском районе области в пятом часу утра. В результате подрыва БПЛА начался пожар, который удалось ликвидировать силами пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет.
- написал в своем ТГ-канале Егоров.
Информация