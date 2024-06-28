Производитель увеличил темпы выпуска санитарного бронеавтомобиля «Линза», проведя его импортозамещение
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Санитарный бронеавтомобиль «Линза», активно применяемый в зоне СВО, импортозаместили, увеличив темпы выпуска. Об этом рассказал гендиректор АО «Ремдизель» Александр Захаров.
Бронеавтомобиль «Линза» прошел модернизацию, из его конструкции убрали все импортные комплектующие, заменив их отечественными. В результате машина немного упростилась, но не потеряла своих тактико-технических характеристик. «Линза» стала немного понятней и проще в эксплуатации. Также увеличились темпы выпуска санитарного автомобиля, в сутки собирается до пяти машин.
(...) Раньше шасси изготавливали самостоятельно на заводе, сейчас применяем автомобильно-базовое шасси, это нам дало скорость производства. Машина темповая, аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки.
Санитарный бронеавтомобиль «Линза» создан на базе «Тайфун-К» 4Х4, он имеет двухместную кабину и санитарный отсек, позволяющий эвакуировать раненных с поля боя. Вместимость отсека составляет четыре человека лежа или шесть человек в сидячем положении. Возможен комбинированный вариант перевозки раненых: двое лежа и трое сидя. Машина обладает плавностью хода и максимально комфортно может доставлять раненных по пересеченной местности.
Броневик имеет третий класс защиты, обеспечиваемый комбинированием керамической брони и броневой стали. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. При этом разрушенное колесо обеспечивает до 50 км езды по пересеченной местности.
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