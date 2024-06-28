Производитель увеличил темпы выпуска санитарного бронеавтомобиля «Линза», проведя его импортозамещение

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Производитель увеличил темпы выпуска санитарного бронеавтомобиля «Линза», проведя его импортозамещение

Санитарный бронеавтомобиль «Линза», активно применяемый в зоне СВО, импортозаместили, увеличив темпы выпуска. Об этом рассказал гендиректор АО «Ремдизель» Александр Захаров.

Бронеавтомобиль «Линза» прошел модернизацию, из его конструкции убрали все импортные комплектующие, заменив их отечественными. В результате машина немного упростилась, но не потеряла своих тактико-технических характеристик. «Линза» стала немного понятней и проще в эксплуатации. Также увеличились темпы выпуска санитарного автомобиля, в сутки собирается до пяти машин.



(...) Раньше шасси изготавливали самостоятельно на заводе, сейчас применяем автомобильно-базовое шасси, это нам дало скорость производства. Машина темповая, аналогичных машин такого класса мы собираем до пяти единиц в сутки.

- приводит ТАСС слова Захарова.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» создан на базе «Тайфун-К» 4Х4, он имеет двухместную кабину и санитарный отсек, позволяющий эвакуировать раненных с поля боя. Вместимость отсека составляет четыре человека лежа или шесть человек в сидячем положении. Возможен комбинированный вариант перевозки раненых: двое лежа и трое сидя. Машина обладает плавностью хода и максимально комфортно может доставлять раненных по пересеченной местности.

Броневик имеет третий класс защиты, обеспечиваемый комбинированием керамической брони и броневой стали. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом. При этом разрушенное колесо обеспечивает до 50 км езды по пересеченной местности.
8 комментариев
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  1. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 08:29
    Молодцы ребята!
    Нужные машины делают.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:30
    Сколько уже война идет ? А сейчас только позаботились о санитарном транспорте . Да это не парады устраивать ,это другой уровень экономики и руководства.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:37
      Для того, чтобы началось массовое импортозамещение надо заместить импортные мозги на собственные.
      Надо по капле выдавливать из себя либераста.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:46
        Да ладно, только либертусовочка мешает? А жадные жалобы, гребущие под себя, но говорящие/повторяющиеся "правильные слова" и тусующиеся вокруг верхних, никак не мешают?
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 08:51
          Так я же про них и говорю.
          Это как с евреями.
          Есть бедные евреи, на которых регулярно устраивают погромы по всему миру, а есть Ротшильды с Рокфеллерами, которые руководят всем миром.
          Те, кто бегает по митингам - это бедные, глупые либерасты из массовки.
          По настоящему крутые либерасты сидят в правительстве. Причём не скрываясь. Их имена у всех на слуху.
          Причём, если бедные просто ничего не знают об импортозамещении, то вторые активно ему препятствуют.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 08:57
            Проблема многослойная, как и чаще всего бывает.
            ВРАГ явный, с ним, вроде как можно боротся, НО, какая власть, такая и борьба!
            Не зря большого чиновника прорвало и он обозначил "слуг народа" тем терминов, которого они и заслужили, СВОИМИ ДЕЛАМИ...
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:37
      еще десятки лет будут модернизировать и проектировать технику по итогам войны
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 08:55
    Это какой то кошмар. Оказывается, у нас все было основано на импорте. Как на гражданских заводах, так и на заводах ВПК. Кто же это допустил? В СССР такого не было.