Председатель КНР заявил о готовности Китая создать университет Глобального Юга и платить стипендии талантливым студентам

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Председатель КНР заявил о готовности Китая создать университет Глобального Юга и платить стипендии талантливым студентам

Университет Глобального Юга может быть создан по инициативе Китая. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, который побывал на торжественном мероприятии в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования.

Как известно, Глобальным Югом называют страны Азии, Африки и Латинской Америки. Сейчас они противопоставляются «коллективному Западу», который хочет сохранить доминирующее положение и продолжать эксплуатировать страны Глобального Юга. Китай, в свою очередь, стремится к консолидации стран Глобального Юга.

Инициатива по созданию университета предполагает, в том числе, и выплаты Пекином стипендий талантливым студентам из других стран. Си Цзиньпин выразил готовность эти стипендии платить. Кроме того, он заявил о том, что может быть создан специальный фонд Глобального Юга, в рамках которого Китай будет вкладывать определенные суммы на развитие конкретных направлений деятельности.

Таким образом, китайские власти продолжают курс на расширение своего влияния в незападных странах, в первую очередь в государствах Азии, Африки и Латинской Америки. Известно, к примеру, что китайские компании давно работают на Африканском континенте, сейчас Китай активно обозначает свое присутствие и в Латинской Америке.

Растущее влияние КНР на страны Глобального Юга беспокоит США и их союзников, однако противопоставить этому они ничего не могут. Гегемонистская и неоколониальная политика стран «коллективного Запада» вызывает раздражение и возмущение в Азии, Африке и Латинской Америке, и естественно, что государства Глобального Юга тяготеют к альтернативному центру силы, которым сейчас является Китай.
10 комментариев
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  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 08:31
    Вот сразу видно не на словах образованием и наукой занимаются. Очень же очевидное решение. Но нам видимо запрешено даже думать об этом,суверинетет он такой.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 08:50
      Так у Китая есть план развития своей страны и своих интересов вокруг, поэтому оплачивают вот такие проекты. У нас? У нас скрепы там, религия, философия Ильина и прочий бред.
      Правильный противовес американским программам.
  2. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 08:31
    Университет Глобального Юга может быть создан по инициативе Китая. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин, который побывал на торжественном мероприятии в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования.
    А вот это правильно. Кадры надо иметь свои, и готовить в кузне)) заранее, чтобы не покупать потом умы там же, на западе..
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 08:32
    А что не написали, а на кого планируют учить в этом университете? На политологов-фанатов Китая? На врачей? На инженеров? На военных? На тайконавтов?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 08:42
      а на кого планируют учить в этом университете?
      А на кого учили в СССР в университете Дружбы народов? wink
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 08:33
    Когда то этим же занимался СССР... Надеюсь Китай учтёт наш как положительный, так и отрицательный опыт... В принципе дело хорошее, да и лучшим студентам можно всегда и у себя работу найти... Интересно, как у нас кроме института международных отношений(МГИМО) ещё кто-нибудь этим занимается...??? Да и про МГИМО помню только потому что их команда в КВН играет...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 08:36
    Вот это я понимаю решение ,молодец. Надо все основные структуры создавать параллельно.Пусть глобальный Запад маринует Европу.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:41
    университет Глобального Юга
    Очень надеюсь, что студентам там будут объяснять про колониальную политику Запада в странах третьего мира wink
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:43
    Председатель КНР заявил о готовности Китая создать университет Глобального Юга и платить стипендии талантливым студентам
    Китайские товарищи поняли, что не только деньги имеют значение!
    Посмотрели на наглосаксов, как они с помощью обучения политиков(будущих, перспективных) готовят кадры своего влияния на многие, многие страны!
    Теперь пробуют идти по тому же пути....
  8. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 08:56
    Цитата: Голландец Михель
    университет Глобального Юга
    Очень надеюсь, что студентам там будут объяснять про колониальную политику Запада в странах третьего мира wink

    Здравствуйте. Их там будут вербовать. приехал студент, уехал подготовленный разведчик.

    P S
    В университе дружды народов в 60 е годы москвичи обязаны были жить в общежитиях ( корпус #1 и #2). Много советских студентов сначала служили в армии особенно пограничниками.